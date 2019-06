NINGUN COMPROMISO CUMPLIDO: LOPEZ OBRADOR-DESAPARECIDOS

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NINGÚN COMPROMISO CUMPLIDO: LÓPEZ OBRADOR-DESAPARECIDOS

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada para resolver la crisis de desapariciones forzadas en el país, asegurando incluso el presidente del Colectivo de Familiares y Amigos Desaparecidos de Tamaulipas, Guillermo Gutiérrez Riestra, en la manifestación que llevaron a cabo el domingo frente a Palacio Nacional. “que no hay ningún compromiso cumplido”.

Por cierto durante la manifestación que llegaron a cabo en el zócalo, frente a Palacio Nacional Gutiérrez Riestra exigió al mandatario nacional que se reúna con todos los colectivos y no solo con “los integrantes de unos cuantos”.

No quereos que en éste evento, donde se va hablar de la Comisión Nacional de Búsqueda sea como la de hace tres meses “donde nada más se luciéron los funcionarios “pero no hay ningún compromiso cumplido”, afirmó categórico el Lic. y líder estatal del Colectivo de Tamaulipas, Guillermo Gutiérrez Riestra.

Reclamaron que en el evento que se llevaría a cabo en unos minutos en Palacio Nacional, el Informe de Trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda, solo están pasando los representantes de los colectivos, cuando lo que quieren es entrar todos los familiares de los desaparecidos para expresare al presidente su descontento por lo que consideran una “inacción” de su Administración en materia de desapariciones forzadas.

Gutiérrez Riestra dijo que hasta el momento se tienen abandonados los expedientes y que sin contar con líneas de investigación, “nunca van a dar con nuestros desaparecidos. “Ya no queremos simulaciones, queremos que den con el paradero de nuestros desaparecidos”,.

“Queremos nuestros hijos vivos”, quiero a mis hijos vivos, todos desaparecidos”, gritan los familiares durante el evento en que el estaría el Presidente.

“Si deveras hay un cambio en éste sistema de gobierno , queremos más presupuesto, más servidores públicos y ministerios públicos. De Durango nadie habla y Durango es un estado criminal”, dijo la señora Yolanda Montez Ortiz.

En Palacio Nacional alrededor de 200 familiares de víctimas que fuéron invitados al evento , protestaron durante todo el discurso del Presidente y en varias ocasiones interrumiéron el evento con consignas como “vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

De entrada López Obrador comenzó su discurso haciendo hincapié en que esas reuniones se realizarán de manera periódica cada tres meses. “Y nos vamos a reunir aquí para que entre todas y todos avancemos en el propósito de encontrar a los desaparecidos por la violencia , no voy a ocultarme, voy a dar la cara siempre”, remarcó.

Por cierto en Tulum, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el problema del sargazo en la entidad que según las autoridades locales ha provocado disminución del turismo y problemas de violencia, asegurándole el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, cada día están recogiendo mil toneladas de sargazo y por eso le agradezco su apoyo.

“Vamos a apoyar el asunto del sargazo, no he hablado mucho de eso porque no considero que sea como algunos sostienen que sea gravísimo, no; ya le dí instrucciones al Secretario de Marina y se van a construír embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con el problema.

El ex vice presidente de Estados Unidos y aspirante a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales del 2020, Joseph Biden, dijo que es necesario que EEUU restablezca “las políticas regionales basadas en el respeto” y acusó al Presidente Donald Trump de haber “jugado mal” lo que Venezuela necesita y actuado mal con México y Colombia.

Por cierto indígenas de organizaciones mayas de la península de Yucatán y Quintana Roo exigieron al Presidenta López Obrador durante su reciente visita la suspensión del “proyecto colonizador” Tren Maya, al igual que de otras que despojan a los pueblos originarios de sus tierras y amenazan sus territorios.

“Queremos mantener y enriquecer nuestra cultura y exigimos la suspensión de proyecto colonizador del tren que nos desplaza y nos aplasta; exigimos la suspensión del modelo de turismo depredador que banaliza y mercantiliza nuestra dignidad indígena. Queremos seguir produciendo la milpa maya y exigimos la suspensión de los monocultivos que envenenas nuestras tierras”.

Aunque usted no lo crea en Culiacán la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un juicio contra seis de sus diputados locales, por haber echado abajo la legalización del matrimonio igualitario en el estado, una de las banderas de plataforma de éste partido político.

Nuestras antenas nos reportan que el PRD anda en las mismas que PRI, tratando de salir del pozo en el que ambos partidos se encuentran desde hace tiempo. Por lo pronto el PRD va a anunciar el inicio de trabajos conjuntos con organizaciones sociales que buscan ser partido político nacional, pero viéron difícil cumplir los requisitos , así que prácticamente será una fusión, en la que andan metidos el excandidato presidencial Gabriel Quadri y su organización “Cambiemos” y el ex perredista Ciro Mayén, de “Vamos Juntos”, Creemos que van a tener éxito en su ambicioso proyecto.

Que feo fracasó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la subasta de las lujosas residencias que el Gobierno Federal incauto a líderes del narcotráfico en México, ya que nadie le entró a la subasta.y los martilleros se fuéron en blanco en la primera y segunda ronda. Yo no coincibo como una persona de buen vivir se puede interesar en adquirir ese tipo de viviendas. Mira esta era de El Chapo, le va a presumir a sus amigos el comprador. En lo personal yo llegue a pensar que iba a suceder con los vehículos blindados de los narcos, pero no ocurrió, porque es el mismo caso.

Ahora fue la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) la que llevó a cabo la ceremonia de graduación de la Generación 2019-1de las licenciaturas de Arquitectura, Diseño Gráfico y Arquitecto de Interiores y Habitabilidad.

En el magno evento que llevó a cabo en las instalaciones de la Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del centro universitario del sur (CUS-UAT) se entregaron los reconocimientos a los egresados con el promedio más alto en cada una de las carreras.

Con la representación del rector José Andrés Suárez Fernández, asistió el Secretario General de la UAT, Eduardo Arvizu Sánchez, acompañado por el director de a FADU, Gildardo Herrera Sánchez, por el decano de la FADU Rafael Angel Godard Santander y el Secretario Académico Marcos Varela Tovar.

Arvizu Sánchez hizo llegar el saludo y la felicitación del rector Suárez Fernández a todos los graduados, además del agradecimiento a los padres de familia por creer y dar su confianza a la UAT para formar a sus hijos, así como un reconocimiento a la FADU por consolidar cada día la calidad de la educación.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx