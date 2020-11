T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“NO A LOS CAPRICHOS, NI A LAS VENGANZAS POLÍTICAS”

X.-EL GOBIERNO FEDERAL, “NO DEBE CONFUDIR LAS PARIDAS CON LAS PREÑADAS”

X.-EQUITATIVA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS A ESTADOS, ES LO RAZONABLE…!

AL PRONUNCIARSE por “una equitativa distribución de los recursos”, los sectores productivos de Tamaulipas, han dejado muy en claro “no ser justo, ni razonable que a nuestro estado, la federación le quiera regresar, “mucho menos de lo que le pertenece a los tamaulipecos”, porque la instancia federal, tiene que entender que en el marco legal, está obligada a regresarle a nuestra entidad, lo que en justicia merece. Y naturalmente, hacer a un lado “los caprichos y las venganzas políticas”, detalle por el cual creo y considero que, el Gobierno Federal, “no debe revolver, ni confundir las paridas con las preñadas”.

POR TAL MOTIVO, me parece sensato e interesante que los representantes de los sectores productivos de Tamaulipas como la Coparmex, Canaco y Canacintra, estén pidiendo al Gobierno Federal “cerrar filas” en este escenario en el que, evidentemente, el Gobierno Central, “se empeña en lacerar la economía o finanzas de los estados”, todo porque, los gobernadores aliancistas, no son afines a los ideales mezquinos (anárquicos) del Presidente de la República, quien evidentemente, quiere someterlos al estilo dictadura y se pongan a su entera disposición, pero eso no sucederá, porque, los inconformes gobernantes estatales, no están de acuerdo con el imprudente e injusto proceder del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y SI ANALIZAMOS el actual esquema político mexicano, llegamos a la conclusión que, “el actual gobernante, “quiere hacer lo que él quiere o lo que, mejor le parece”, bajo sus argumentos de que todos son corruptos, menos él y su gente, lo que a todas luces es una vil falacia o mentira, porque en su gabinete, López Obrador, “tiene bajo su refugio a reconocidos dinosaurios”, que en los pasados gobiernos “neoliberales o conservadores” como AMLO, recurrentemente lo expresa “en sus mañaneras”, fueron funcionarios o “líderes galardonados” con “etiquetas de corrupción e impunidad”, resultando inexplicable que, el Presidente de México, eso no lo admita, ni reconozca y siga aferrado a tenerlos en su administración, admitiendo con ello, que sus colaboradores, “antes fueron malos”, pero hoy que trabajan en su gobierno, “ya no son bandidos o delincuentes de cuello blanco”, cuya postura del mandatario mexicano Andrés Manuel, “me parece una burla para el pueblo mexicano”.

SIN EMBARGO, lo importante es que, la intervención de los sectores productivos en este conflicto gubernamental, será relevante, porque simple y llanamente, ellos en el país, son un parte aguas fundamental, para los ejercicios de progreso y desarrollo en los pueblos y el punto de de vista de ellos, “no deberá ser pasado por alto o dejado a la deriva”, porque son conocedores en la prosperidad socio-económica, y por ello, les diré que, el jerarca nacional, Andrés Manuel López Obrador, “si obra con los pies en la tierra y no con burbujas en el aire”, quiera o no, tendrá que analizar a fondo, lo que con amplia claridad le exponen los integrantes de la Coparmex, Canaco y Canacintra.

RECORDEMOS que Tamaulipas, es de los estados más productivos y que, más le aportan a la Federación. El Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, ya lo dijo: “Tamaulipas, le entrega al Gobierno Central vía-impuestos un monto global de 275 mil millones de pesos, anualmente, de cuyo recurso millonario, la Federación, dolosamente le retribuye solo 38 mil 500 millones de pesos al estado, es decir que por cada peso que, se le genera a la instancia federal, estos, le regresan únicamente 14 centavos a nuestra entidad, cuya postura mezquina, es la muestra tangible de la “venganza política” que a la vista de todos mundo, ejerce el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en perjuicio de las familias tamaulipecas.

POR TAL MOTIVO, los organismos empresariales, así como los sectores campesino y la Sociedad Civil, han demandado “cerrar filas a favor de Tamaulipas”, con la finalidad de conseguir un presupuesto más justo y equitativo, partiendo de la relación de cómo, los tamaulipecos, le aportan a la Federación vía impuestos. Y eso, precisamente, es lo que, en un marco de justicia, “quiera o no tendrá que comprenderlo el Ejecutivo Federal”, salvo que su mezquindad le gane y, “mantenga su férrea postura de venganza política”, pero confían que la prudencia lo haga entrar en razón y AMLO finalmente, obre con sensatez y equilibrio político y administrativo, en el este fundamental propósito.

Y QUE BUENO, que el fin de semana, “se abrió el abanico”, al aceptar el Presidente López Obrador dialogar con los gobernadores aliancistas, los que, en mi punto de vista, “no son sus enemigos”, porque reclamarle “Justicia presupuestal”, no es por contrariedad política, sino porque el reclamo es justo y sensato, y lo hacen para tener opción a generar beneficios para las familias de sus estados que, son a las que ellos se deben y eso, el Lic. Andrés Manuel lo que tiene entender. Y se olvide de supuestos, porque “suponer que utilizarán los recursos para temas electorales”, eso es un vaticinio sin razón, porque, reitero que el Presidente, “no debe pre-juzgar”, porque pensar así, es erróneo.

POR ELLO finalmente, reitero que, el Gobierno Federal, “no debe confundir las paridas con las preñadas”.

Por hoy es todo y hasta mañana

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]