La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NO AL CIERRE DE LA FRONTERA, SI AL DIALOGO: FJGCDV

Aún cuando todavía no hay nada escrito por parte del gobierno norteamericano sobre la amenaza del temido cierra de la frontera entre México y Estados Unidos, ni mucho menos fecha y hora, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, advirtió que de llevarse a cabo la extremosa medida perjudicaría la economía de la frontera de ambos países.

Abordado por los periodistas a punto de iniciar una gira de trabajo por el sur de Tamaulipas, el mandatario estatal sin dar nombres de personas ni empresas, dijo que ya existen voces de los sectores productivos y senadores de la república que se refieren a éste tipo de afectaciones.

Precisó que esas voces están señalando que esa no es la manera de hacerlo porque perjudica a la economía, especialmente al estado de Texas, “que está considerado como la tercera economía de Estados Unidos y la onceava a nivel mundial, además de ser nuestro principal socio comercial”.

Mesurado en sus apreciaciones sobre del caso, en el que seguramente el mundo tiene puestos sus ojos, por las repercusiones que podría tener el cierre de la frontera entre las dos naciones, el mandatario estatal exhortó a las autoridades a que continúen el diálogo y evitar éste tipo de situaciones que perjudican la economía en ambos lados de la frontera; “es un tema que está ya manejándose a través del gobierno federal.

Cabeza de Vaca hizo hincapié en que problemas de ésta naturaleza pueden traer serias consecuencias y remarcó desde su punto de vista “que si bien es cierto que nos solidarizamos y apoyamos a los migrantes, también es cierto que su obligación y responsabilidad es velar siempre por las familias tamaulipecas “y esa es la prioridad de mi gobierno”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un día antes dijo sobre del caso, con su personal estilo, después de consultar a los asistentes a la reunión mañanera, que actuará con prudencia y no se va a confrontar con el gobierno de Estados Unidos, ya que él prefiere amor y paz, respuesta que nos parece poco seria de su parte. Por cierto me recuerda a los hippies que fuéron los que acuñaron la frase hace 50 años.

Definitivamente López Obrador sigue montado en su macho y aferrado a que de la soñada Guardia Nacional que aún sigue en la horma se haga cargo un mando militar y no un civil, por las razones que él exponga o le convengan.

Así la vemos porque después del encuentro privado que tuvo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, el tema fué abordado por el ombusman nacional el que le solicitó al mandatario nacional que un mando civil dirija la Guardia Nacional, pero en los 60 minutos que duró la reunión entre ambos López Obrador no respondió al planteamiento de González Pérez, por lo que creemos que no acaba de digerir al nuevo organismo de seguridad con un mando civil. Sus razones tendrá, ojalá esté pensando en México y no en su futuro como persona.

El que sigue desatado es el consejero de MORENA y ex asesor legislativo de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, el que sigue empecinado en hacerle la vida de cuadritos a Miguel Barbosa, junto con la dirigente nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, ya que está convencido de que Barbosa no es la mejor carta del partido para contender por la gubernatura de Puebla el 2 de julio.

A la que le tiene más coraje es a doña Citlali, Yeidckol, o como se llame, ya que según él no está haciendo bien las cosas al frente de MORENÁ, particulamente en la selección de los candidatos del partido que van a contender por las 22 diputaciones locales de mayoría relativa y las 14 plurinominales o de representación proporcional, por lo que debe renunciar a la dirigencia nacional.

Asegura que va a recorrer el país ya que está considerando buscar la dirigencia nacional de MORENA, que está en puerta, ya que ha percibido que en ese partido hay una nomenklatura que tiene una visión autoritaria, excluyente, intolerante y antidemocrática, que se ha apoderado de los órganos de esa fuerza política. Hasta me pareció que nos hizo un retrato de López Obrador.

“Las descalificaciones que la presidenta Yeidckol Polevnsky ha dicho sobre las sabandijas y chapulines, dentro del partido, no son las apropiadas; pero ella si nos puede humillar, ofender y nadie la llama a rendir cuentas”, dijo sobre los desacuerdos que sostiene con la líder de MORENA.

A última hora nos enteramos ayer martes que el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, que está recluido en el penal de Tenango del Valle en el Estado de México y es acusado de enriquecimiento ilícito, tuvo una audiencia en la Sala A de Juicios Orales del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. xx La comparecencia se llevó a cabo mediante un video conferencia, en la que los nuevos abogados encargados de su defensa, José Isabel Luna Chávez y Leonel Vargas del Ángel, lograron una prórroga de dos meses para complementar sus investigaciones en favor de su representado, plazo que vence el próximo 5 de junio.

Supuestamente un grupo de militantes y simpatizantes de MORENA muy de mañana tomaron las instalaciones del partido, donde despacha el presidente del Consejo Estatal, Juan Antonio Leal Doria, cuya nominación con candidato a diputado local del 14 Distrito, por la vía plurinominal, dió pié al malestar de los manifestantes, sin que hayamos sabido en que terminó el show time.

Supuestamente ayer “desayunaron” López Obrador y Ricardo Monreal en el despacho del presidente, en Palacio Nacional, pero yo creo que más bien “almorzaron” porque había que ver que el plato de cada uno estaba hasta la madre de comida. Vaya atrancón que se han dado, seguramente la traen atrasada por el hambre que sufrieron por años.

En la sede de la Facultad de Enfermería de Victoria (FEV) se llevó a cabo la Cuarta Reunión Ordinaria del Consejo de Directores, que presidió el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, con la asistencia de los directores de las 26 dependencias educativas de ésta Universidad, incluidas las Unidades Académicas, Facultades y Escuelas, que integran el cuerpo académico consultivo universitario.

En cumplimiento a la agenda de trabajo los directores representativos de los planteles de las zonas norte, centro y sur del estado, en el marco de la Cuarta Reunión expusieron una serie de propuestas relacionadas a programas de enseñanza del idioma Inglés.

También se expusieron propuestas por parte de la directora de Servicio Social, Cynthia Patricia Ibarra González y por la titular de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, María Taydé Garza Guerra, con temas de sus respectivas áreas.

Suárez Fernández destacó su reconocimiento a los directores por contribuir con el mejoramiento del trabajo universitario, a través de éste ejercicio mensual de planeación participativa. Puntualizó que en base a sus propuestas se busca avanzar en los temas estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional de la UAT, atendiendo necesidades y prioridades en cuanto a las funciones sustantivas de la docencia, la investigación, la administración, difusión, extensión y vinculación.

