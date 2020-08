Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

No al encontronazo

Es seguro que los gobernadores llevarán sus datos al diálogo constructivo con el presidente de la República Andrés López Obrador, programado para el miércoles de la semana que viene en la ciudad de San Luis Potosí.

Es una de esas reuniones muy esperadas tanto por los participantes como por los ciudadanos, debido a la forma tan tirante que se mantienen las relaciones con casi todos los titulares de los poderes ejecutivos estatales.

Para nadie es desconocido que las presiones estuvieron en todo lo alto y que, hasta podría decirse que los grupos de la sociedad civil están preparados en lo mental para ver de cual cuero salen más correas, sin embargo, el ingrediente nuevo pre reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, es que con el diálogo que se supone debe de ser mesurado y tolerante, se evitará un encontronazo entre la casi docena de Gobernadores estatales que disienten en las forma de conducir el país que tiene el presidente Andrés López Obrador.

El político tabasqueño que sabe de asuntos relativos a Gobernadores, porque él lo fue, no de su estado natal como siempre soñó, pero, sí de la Ciudad de México al ganar la elección para la Jefatura de la administración capitalina en el año dos mil, se adelantó y en su alocución mañanera, a pesar de que no hay temas en la agenda consideró que no habrá encontronazo con los mandatarios estatales.

Dejó bien claro que no va a pelear, porque entonces no tiene sentido viajar al estado de San Luis Potosí para presentarse en la sesión de CONAGO, esa instancia de Gobernadores que se creó hace muchos año y ha servido para mantenerlos unidos en torno a propósitos firmes, aunque en los últimos meses, un grupo de mandatarios comenzó a reunirse más seguido que la CONAGO para tratar los asuntos de la pandemia de CIVID-19 y de paso exigir al Gobierno de la República que sea más colaborativo y les respalde con recursos para que las medidas de contención de la pandemia generen mejores resultados y porque las arcas estatales quedarán vacías al destinar dinero de otros propósitos al de la lucha contra la presencia del coronavirus.

Ahora que, en dado caso que la cordura deba de enseñorearse, seguro el cabildeo entre los integrantes de la CONAGO ya comenzó y las líneas telefónicas, los mensajes y hasta las visitas de cortesía ya comenzaron con encuentros entre ellos, para cuidar que las cosas salgan a pedir de boca en San Luis Potosí, la entidad que gobierna Juan Manuel Carreras López y a quien se conoce como un buen mediador debido a su extracción partidista.

Por demás está decir que la intervención del titular del poder Ejecutivo de Tamaulipas, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, es una de las que más expectativa generan, porque durante los últimos meses ha mantenido muy en alto su bandera de lucha a favor de un mejor trato presupuestal a entidades que, como la de él, aportan muchos recursos fiscales al Gobierno de la República.

Una semana para la preparación de la reunión de CONAGO a la cual acudirá el presidente de la República Andrés López Obrador para dialogar con todos los Gobernadores y mostrar apertura al cien por cien a sus propuestas, sin llegar a desencuentros, se antoja como un reto, sobre todo porque en la reunión de este inicio de semana que tuvieron en Coahuila, el mandatario de allá, Miguel Ángel Riquelme Solís, dejó en claro que los temas a tratar con el presidente de la República deben de ser aquello que importen para el país, de lo contario ellos no irán a San Luis Potosí.

En los días que faltan de esta semana podrían aparecer posturas y definiciones de la casi docena de mandatarios estatales que quieren ver la actuación en mejores términos del Gobierno de la República y quizá sea hasta tiempo propicio para que una comisión de Gobernadores de la CONAGO, asistan a la próxima reunión semanal que tendrán los mandatarios de la Alianza Federalista para que se avance respecto a los temas que podrían incorporar a la agenda de San Luis Potosí.

Ello porque tales temas tienen que cruzarse con algunas instancias como la secretaria de Gobernación, la Oficina de la Presidencia de la República y desde luego la secretaria de Hacienda y Crédito Público, que son algo así como los filtros para la actuación de López Obrador.

Los otros.

En el Congreso del Estado, la Diputación Permanente que tiene a su cargo el legislador Gerardo Peña Flores, trabajo en varios proyectos este miércoles, un punto de acuerdo a partir del cual quieren que haya mayor difusión al mecanismo legal para disminuir el monto de los pagos provisionales que con relación al Impuesto sobre la Renta tienen que realizar en forma mensual los empresarios y comerciantes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esto con la idea de que sean equitativos y justos, debido a que, la afectación económica por la pandemia de COVID-19 disminuyó sus ingresos y no pueden liquidarse porque los pagos son elevados y desproporcionados.

Por otro lado, los Diputados llegaron al acuerdo de colocar una placa en el recinto Legislativo de Tamaulipas, en honor del personal médico y de salud de la entidad como reconocimiento a su trabajo que en calidad de héroes de la salud realizan a favor de las personas que resultaron infectadas por el coronavirus que trajo la pandemia de este siglo.

La Diputada Ivette Bermea Vázquez, dijo que el reconocimiento debe de enmarcarse como un acto histórico, que distingue a doctores, doctoras, personal de enfermería, camilleros, laboratoristas y a los trabajadores de la salud de todas las ramas que han perdido su vida en la batalla para controlar la pandemia.

La Secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas que tiene a su cargo Rómulo Garza Martínez, mantiene los programas de apoyo a las personas que más necesitan de respaldo social, debido a los estragos que ha causado la inmovilidad laboral y comercial de la pandemia de COVID-19.

Además de proporcionar apoyos alimentarios, SEBIEN, es receptora de infinidad de demandas planteadas por los tamaulipecos, quienes debido a la falta de espacios laborales se ven obligados a buscar que la Institución pueda colaborar con ellos en la compra de medicinas, más despensas y algunos materiales requeridos para el mejoramiento viviendas.

Se supone que para fines de este mes la Secretaria de Bienestar Social, superará la entrega de un millón de apoyos alimentarios para los tamaulipecos, mismos que debieron de incrementarse en la región fronteriza que fue afectada por las lluvias del Ciclón Hanna hace dos semanas.

En medio de la pandemia de COVID-19, el municipio de Victoria anunció un nuevo corte en el suministro de agua potable, ahora será en las unidades habitacionales del sector norte de la capital, se espera que los trabajos de mantenimiento de las redes de conducción sean rápidos y pueda restablecerse el servicio lo antes posible.

Por estos días, los padres de familia deben de enfrentar la manera de pagar a las Asociaciones que ellos mismos tienen en las escuelas públicas, los montos fijados para la inscripción de los alumnos, el cual es una colaboración voluntaria, contra todo aquello que se diga respecto a que son ilegales o que hay desacuerdo generalizado contra esa forma de allegar recursos para el mantenimiento de las escuelas.

Se trata número más número menos de entre medio millón y un millón de pesos por escuela los que pagan los padres de familia a manera de inscripción por sus hijos y, aunque no deberían de pagarse en el inicio de ese ciclo escolar, porque los alumnos estarán en casa, se hará, porque acuerdos son acuerdos, por tanto, los padres de familia deben de conseguir ya mil 500 pesos por cada alumno que tengan en las escuelas públicas de cualquier nivel.