POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“NO CLAUDICARE, GOBIERNO A TAMPS POR VOLUNTAD DEL PUEBLO”

Después de haber entregado ayer lunes por escrito su Quinto Informe de Gobierno al Congreso del Estado, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo durante la sesión solemne que encabeza un gobierno por la voluntad del pueblo de Tamaulipas y puso en claro que “jamás claudicará ante la adversidad ni bajará la guardia ante los ataques”.

En su mensaje a los tamaulipecos desde el Poliforum de Ciudad Victoria, el mandatario estatal dijo que “México no está dispuesto a más abusos de un poder central que no respeta la división de poderes, las libertades y que busque desestabilizar a gobiernos y tomar decisiones contrarias a la soberanía y libertad de los estados, tratando de pasar por encima de la voluntad de un gobierno legítimo”.

Categórico el gobernador de los tamaulipecos aseguró que el gobierno que pretende sobrepasar sus facultades para someter a un pueblo, al mismo tiempo esta invitando a un súbito despertar de la gente que ahora cuestiona a quienes llegan al poder mintiendo o prometiendo cosas que no van a poder cumplir, “culpando siempre a otros, tratando de imponer su voluntad a aquellos que difieren y que no están de acuerdo con ellos”.

Sin enviado del presidente López Obrador, con alrededor de 250 invitados presentes en el Poliforum, entre ellos los representantes de los tres poderes del estado, dos senadoras, un senador, cuatro gobernadores (Durango, Coahuila, Guanajuato y un representante de Nuevo León, además del dirigente nacional del PAN, Marko Cortéz y Javier Lozano, jefes militares y su esposa Mariana Gómez, Cabeza de Vaca hizo referencia al proceso de desafuero que se le sigue en la Cámara de Diputados y reiteró que respeta la legitimidad del gobierno federal, además de que éste haga lo mismo con el suyo.

En el Poliforum el gobernador del estado a grosso modo detalló loa resultados alcanzados en su gobierno en los renglones de economía, bienestar social, seguridad, haciendo énfasis en el buen manejo que Tamaulipas ha dado a la pandemia del COVID-19, siendo enfático en su mensaje hacia el gobierno federal.

Por cierto el diputado local y presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el panista Edmundo Marón Manzur, reiteró al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el respaldo del Poder Legislativo, ante lo que llamó una campaña de desprestigio e intimidación en su contra.

“El gobierno federal en vez de reconocer los avances inicia una campaña de desprestigio contra Tamaulipas, lo que ocurre a pocas semanas de las elecciones intermedias del 6 de junio”, remarcó.

“No nos someteremos. No seremos intimidados por el gobierno federal. Cualquier intento de intimidación será respondido con determinación y firmeza”, dijo Maron Manzur.

Cabeza de Vaca que llegó al Palacio Legislativo a las 11:25 horas del medio día, por cierto acompañado de su esposa Mariana y los diputados Gerardo Peña del PAN y Tino Sáenz, del PRI, dijo a los periodistas que si impulsar las energías limpias y exigir lo que por derecho le corresponde a la gente de ésta tierra molesta o incomoda a alguien, “lo digo de una vez, aquí no hay cabida para quienes pretenden estar por encima de un gobierno que cuenta con la legitimidad otorgada por los ciudadanos”.

Por su parte el ex senador del PAN y ahora vocero de Cabeza de Vaca, Javier Lozano, dijo al ser entrevistado en el Poliforum que ningún gobernador, en especial panistas, va a estar excento de ataques del gobierno federal, “ya que el presidente AMLO no esta acostumbrado a que le digan que no ó se le contradiga”.

Agregó que al mandatario macuspano le molesta que huya contrapesos políticos, de ahí la embestida orquestada desde Palacio Nacional contra el gobernador del estado, por lo que aconsejo hacerle frente y defender la voluntad de la mayoría de los tamaulipecos.

Sobre del desafuero del gobernador, su hermano el senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, dijo que en la Cámara de Diputados hay tranquilidad, ya que aseguró que se trata de una cortina de humo en tiempos electorales.

Dijo que se trata de una embestida al mandatario estatal mejor posicionado a nivel nacional y quien encabeza la Alianza Federalizada, la cual es el único contrapeso político al gobierno morenista que se tiene en el proyecto 4T.

Como que a última hora los que están al frente del proceso electoral de Reynosa, se sacaron una carta de la manga para contender con las siglas de MORENA, por la alcaldía de esa pujante y valiente ciudad fronteriza; se trata de la regidora Claudia Hernández Sáenz, de la que aseguran que se registró como aspirante en tiempo y forma.

En lo personal reconocemos que Maki Ortiz hizo un gran trabajo como alcaldesa de Reynosa, con todo y no las piedritas sino las piedrotas que le pusieron en el camino y sus detractores con el poder en la mano no la pudieron bajar de su macho. Otro indiscutible mérito o triunfo de la Maki fue el increíble crecimiento que tuvo lo industria maquiladora, lo que obviamente se reflejó en el número de empleos.

No conocemos a Claudia más que en fotos, la vemos muy entusiasta y con muchas ganas de servir a su pueblo, pero, pero, pero, administrar y gobernar a un pueblo como Reynosa, se necesita algo más que eso. Creemos que el que da la cuadratura para la alcaldía es el diputado federal y psicólogo con doctorado, Armando Javier Zertuche Zuani y vemos muy difícil que Claudia lograra superar lo que hizo la Maki.

Supuestamente al alto mando de MORENA va a decidir si va un hombre o una mujer a la alcaldía de Reynosa. Lo que nos hace creer que la jugada está entre ellos. Y aclarando amanece no conocemos a ninguno de los dos. Cabe señalar que el nombre de Zertuche Zuani es conocido en todo el estado. Digo para mejores señas.

Cabe señalar que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, le mandó una carta en la que le dice al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Consejo de la Judicatura a su cargo va a revisar si procede o no investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que suspendió la reforma eléctrica. Con López Obrador de presidente ya Arturo Zaldívar se dobló una vez, va por la segunda, porque desde la primera vez perdió su dignidad, apuéstele. O todavía creemos en Santa Clós, nos chupamos el dedo y hasta nos comemos los mocos.

