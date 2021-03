[email protected]

NO CONVENCIO EL ACUERDO NACIONAL POR LA DEMOCRACIA

Rubén Dueñas

Definitivamente el llamado Acuerdo Nacional por la Democracia que a invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron junto con él todos los gobernadores del país, con excepción de dos o tres que no asistieron a la firma del histórico documento en Palacio Nacional, como analista político creemos que no convenció de sus bondades a los votantes ni a los mandatarios estatales para que no metan las manos en el proceso electoral que culmina con las elecciones del próximo 6 de junio.

Varios de los gobernadores un tanto cuanto molestos porque no lograron cruzar palabra con el presidente, ni tampoco los agendaron para hacer uso de la palabra durante la ceremonia, al ser entrevistados después del evento le restaron importancia al pomposamente llamado Acuerdo Nacional para la Democracia, ya que el no interferir en las elecciones y no usar recursos públicos a favor de un partido, desde hace muchos años esta plasmado en la Constitución.

Carlos Loret de Mola asentó en su columna de El Universal que el acuerdo nació muerto. Añadió que no va a aguantar dos “mañaneras” sin ser violado. Primero, por el mismo presidente de México, que no se puede contener. Porque el vive en campaña, es el motor de su popularidad, el impulso de su movimiento, no se centra en las estrategias de gobierno, mucho menos en los resultados.

Asegura que el Acuerdo Nacional nace muerto porque los gobernadores tampoco lo van a respetar. Todos se meten en las elecciones. La mitad porque quiere dejar sucesor, cubrirse así las espaldas. La otra mitad, porque les interesa tener mayoría en sus Congresos, donde se aprueban los presupuestos y revisan las Cuentas Públicas.

Según Loret de Mola lo que presenciamos en Palacio Nacional fue una danza hipócrita entre políticos de distintos rangos y distintos partidos que decidieron firmar un compromiso al que no se comprometen, un acuerdo con el que no están de acuerdo, una promesa que nació muerta. Una danza hipócrita, eso fue.

Por su parte el titular del INE, Lorenzo Córdova Vianello, precisó que el cumplimiento de la ley no depende de la firma de un acuerdo, porque la legislación existe y hay la obligación de respetarla.

Luego aclaró a los que se molestaron porque no asistió a la firma del Acuerdo en Palacio Nacional y con la sencillez que le caracteriza simplemente dijo que el organismo no fue convocado.

“El INE no fue convocado, es una cuestión ha respetar la ley, que bueno. Desde el INE celebramos todos los acuerdos, todos los esfuerzos políticos que se hagan en éste sentido, para generar convergencias, para respetar la ley, bienvenidos”, remarcó.

Sobre la posibilidad de que el INE convoque a la firma de un acuerdo similar,

El Consejero Presidente dijo que si existe la posibilidad de hacerlo, lo lleva a cabo.

Pero el INE a lo que convoca, subrayó, es a que todas y todos los mexicanos, todas y todos los servidores públicos, quienes sean, de cualquier nivel y fuerza política, cumplan con la ley. “A eso es a lo que convocamos, a eso estamos obligados”, apuntó.

El vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, lamentó que al parecer la estrategia de vacunación contra el COVID-19, así como otras decisiones que ha tomado recientemente el Gobierno de México, como aumentar las pensiones para los adultos mayores, no tengan otra motivación que la de tipo electoral. Había que decirlo y lo dijo. Ojalá y otros más también lo hagan, si también lo creen así.

Por cierto el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, demandó al gobierno federal la seguridad suficiente para que el proceso electoral no se “descarrile”, pidiéndoles además que hagan a un lado la violencia política de algunos miembros del gobierno del presidente López Obrador.

“Exigimos públicamente al Gobierno de la República que predique con el ejemplo, que hagan a un lado la violencia política impulsada por los propios titulares de la Administración federal y que brinde la seguridad suficiente para que el proceso político electoral no se descarrile”, remarcó Zambrano Grijalva.

El dirigente del Sol Azteca dijo que para enfrentar la grave crisis que padece el país en manos de Andrés Manuel López Obrador, su instituto político se encuentra más unificado, contrario a MORENA que se está despedazando y desmoronando. Adelantó que el 6 de junio levantará la votación como en sus mejores momentos.

Reino Unido logró un acuerdo histórico para respaldar la transición hacia energías limpias, a través del cual apoyará dos iniciativas en México.

La noticia ocurre tras el compromiso del primer ministro, Boris Johnson, en la Cumbre de Ambición Climática de diciembre del año pasado.

De manera virtual el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, presidió la ceremonia de graduación de egresados de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH).

El rector, ingeniero y master en ciencias en un videomensaje manifestó su reconocimiento a maestros y estudiantes por todo su esfuerzo para adaptarse a un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente, debido a la pandemia del COVID-19.

La generación 2020 de la UAMCEH lleva por nombre “Mtro. Eleuterio Zúñiga Reyes” y entregó nuevos profesionales de las licenciaturas de Ciencias de la Educación, Lingüística Aplicada, Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, así como de la Maestría en Gestión e Intervención Educativa y del Doctorado en Gestión e Innovación Educativa.

En el evento transmitido por plataformas digitales, el rector de la UAT estuvo acompañado de manera virtual por el director de la UAMCEH, Mtro. Rogelio Castillo Walle y por el Mtro. Eleuterio Zúñiga Reyes, catedrático de ésta institución.

