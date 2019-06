T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NO DETENGAN A “PERRAS FLACAS” DE PEMEX, DETENGAN A ROMERO DESCHAMPS.

SI EL GOBIERNO del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en campaña presumió “detener y encarcelar” a funcionarios y líderes bandidos y corruptos, creo que esa decisión es o sería una buena medida del mandatario mexicano y con ello, se pusiera el ejemplo, con el fin de que todo aquel , “que la haga la pague” en el marco jurídico, pero LO INCONCEBIBLE E IMPERDONABLE de este tan sonado caso, es que, el Gobierno de la República, en el caso PEMEX, solo obra por detener a “perras flacas”, es decir a “funcionarios segundones” y “no a los verdaderos saqueadores de la paraestatal” como lo es el señalado líder petrolero CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS, el que está, ultra mega forrado de millones de dólares, cuya cuestión, es del dominio de todos los mexicanos, pero a este potencial delincuente, el Gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación “no lo ha tocado, ni con el pétalo de una rosa”. ¡Ni lo tocarán!.

LO ANTERIOR, es porque allá, en la alcaldía de Azcapotzalco, la Fiscalía General de la República, ejecutó detenciones de varios “funcionarios de Pemex de medio pelo”, entre ellos un porteño petrolero, de nombre José Carlos Sánchez Echavarría, quien operaba como Coordinador de la sub gerencia de Salvaguarda Estratégica de Pemex en Tampico, capturándose en consecuencia a toda “una red de huachicoleros”, entre ellos Oziel Aldana Portugal, jefe de Departamento de la Administración de Bienes Materiales, Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Supervisión de Pemex en la capital. Capturándose también a Ramón Márquez Ledesma, adscrito al Departamento de Seguridad Física Cadereyta. Y otros que, “cuando menos lo esperen”, también serán arrestados.

POR LO QUE, esta acción de la FGR, habrá de generar más capturas de funcionarios de niveles intermedios, pero a los poderosos no se les detendrá, pese a ser los causantes de las operaciones ilícitas en Petróleos Mexicanos, cuyo tema, se dijo “habrá de traer más sorpresas”, de eso no hay la menor duda, pero lo que sí se duda es que, a Carlos Romero Deschamps, el máximo jerarca del Sindicato Petrolero, “se le sigue dejando a la deriva”, lo que es altamente evidente, porque hasta el momento, no hay tan siquiera una indagatoria donde éste, esté involucrado, pese a los ilícitos en los que, aducen está seriamente implicado.

EN ESTA clase de acciones de carácter judicial, lo que vale y cuenta es que, “se actúe con todo el rigor de la ley contra los principales antagonistas del hurto de productos en Pemex”. Sin embargo, las autoridades judiciales federales, “se han venido haciendo de la vista gorda”, motivo por el que, se duda una vez más que, “a los genuinos amantes de lo ajeno de PEMEX”, se les seguirá dejando sin la aplicación de la ley, es decir protegiéndolos y, eso no se vale, porque si se desea frenar “el huachicoleo” como lo vaticina y presume el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, creo y considero que la acción legal, debería ser pareja y no lo es, porque se ha venido actuando judicialmente solo contra “los funcionarios de abajo” y no “contra los generales de división” en el atraco petrolero, que ha venido sufriendo el país. ¿o no?

HABER DICHO el Presidente en campaña que “habría mano dura contra los huachicoleros”, esto fue solo una manifestación de apantalle, porque en la realidad, lo que ha venido sucediendo es, “la acción judicial contra los funcionarios más débiles y no contra los poderosos”, cuyo detalle, es la cruda realidad que, se está viviendo en toda la geografía nacional en materia petrolera, así es que, “si la acción penal del Gobierno, es parcial y no generalizada”, de nada sirve haber prometido actuar contra los delincuentes sin miramiento alguno, porque en este nuevo gobierno, evidentemente se está privilegiando “el compadrazgos y el amiguismos” y por lo pronto “quien dirige el país está quedando mal con el pueblo de México”, porque simplemente su promesa, fue solo eso: “una promesa”, porque en la realidad “AMLO, está haciendo otra cosa”, con la que no cumple, en lo más mínimo, para evitar que se sigan acabando a PETROLEOS MEXICANOS.

POR EJEMPLO, se descubrió que el ex Presidente de México VICENTE FOX QUEZADA, en uno de sus ranchos allá en Guanajuato, tenía a su disposición “una toma clandestina” de gasolina, a través de la cual “tenía el combustible a su disposición” y por obviedad, sin costo alguno, eso fue lo que se dejó entrever, cuando se informó tal descubrimiento, tema que llamó mucho la atención pero todo esto quedó “al estilo llamarada de petate”, porque en el marco de los hechos, “no hay nada contra los grandes”, pero “si contra el chiquiteage”.

Y LO PEOR es que, “nadie dijo nada y no hubo autoridad judicial que actuara en el marco jurídico” contra los verdaderos ladrones del gobierno. Por ello, “solo se ha venido actuando contra los funcionarios perras flacas de Pemex” y “no contra los grandes delincuentes de cuello blanco” saqueadores de la ex máxima industria del país, como FOX QUEZADA Y ROMERO DESCHAMPS y otros muchos mas que, tienen mucho que ver en este tipo de delitos, pero repito y reitero que, “no hay quien los mande citar” ante los tribunales, muy a pesar de que, el nuevo gobierno federal, ha presumido que la ley sería pareja, pero desgraciadamente no lo es, aquí en México. Quedando el nuevo Gobierno Federal. “como una chachalaca” “como se lo gritó AMLO A FOX”, pero lo que lamentablemente es cierto, es que, la corrupción y la impunidad seguirán predominando en nuestro país. Pues los hechos así lo muestran.

PARA CONCLUIR, les diré que, “debido a la decepción del pueblo mexicano, hacia el Gobierno de MORENA Y AMLO”, el contexto ciudadano, ya empezó a cobrar facturas a “los de la Cuarta Transformación”, porque si vemos el escenario político de manera neutral o equilibrada, nos damos cuenta que, “el mal llamando Gobierno de la esperanza”, hace exactamente lo mismo que hacían los Gobiernos Neoliberales del pasado, a los que tanto criticaba el hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien de “Ipso facto” se ha convertido en un protector de presuntos bandidos, como Carlos Romero Deschamps, Vicente Fox Quezada y muchos que, están protegidos por el nuevo sistema político mexicano, cuyos integrantes, dijeron que no comulgarían con la corrupción y la impunidad y eso, es lo que, a todas luces, hoy en día se ha venido demostrando, cuya cuestión es muy lamentable.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]