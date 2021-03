NO ES CASUALIDAD QUE TAMAULIPAS AVANCE A PASO FIRME

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

El Quinto Informe del Gobernador de Tamaulipas fue realista y constructivo, aunque claro, donde tuvo que llamarle a las cosas por su nombre, lo hizo.

Gobernador de Tamaulipas llega a su Quinto Informe arropado por su partido.

El presidente López Obrador tiene para todos.

No hubo representante del Gobierno Federal. ¿Cambio del protocolo o berrinche?

Pleito entre el presidente AMLO y el juez que frenó la Reforma a la Ley Eléctrica, por llegar a los adjetivos.

Para quienes quisieron ver, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, a un gobernador lastimado, dolido o preocupado, se quedaron con un palmo de narices. No, de ninguna manera. Por el contrario. Quienes observaron con todo cuidado al Gobernador Constitucional de Tamaulipas y pusieron atención a su mensaje, pudieron denotar a un líder, un político echado pa’ delante, con ideas, con proyecto, con estrategia, que más que preocuparle, la embestida del gobierno central lo está motivando a hacer más con menos y a entregar mejores resultados a los tamaulipecos, en los proyectos y programas que a partir de hoy impulse el Gobierno de Tamaulipas.

Y lo digo así, porque nadie, en su sano juicio, puede restarle méritos a la gestión que Francisco García Cabeza de Vaca ha encabezado en Tamaulipas. Nadie. Porque lograr que Tamaulipas se ubique entre las 7 entidades del país con la menor incidencia delictiva, luego de ubicarse, por largos años, entre los primeros sitios de violencia en el país, no es un dato menor.

Porque lograr los mejores resultados en el combate al coronavirus, tampoco es casualidad, ni tampoco es casualidad que, con una inversión de más de mil millones de pesos se hayan construido 8 hospitales COVID en todo el estado y se les haya habilitado con personal, equipo y medicamento para atender a los enfermos de coronavirus. Eso tampoco es casual.

Porque tampoco es casualidad que, ante la crisis por la pandemia de Covid-19, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social haya colocado a Tamaulipas como la entidad que más programas y acciones ha dirigido a la atención de la emergencia sanitaria.

Porque tampoco es casual que la calificadora Deloitte, ubique a Tamaulipas como la segunda mejor entidad del país para la realización de negocios y tampoco es casual que Tamaulipas ocupe actualmente el lugar número tres en captación de capital extranjero en inversión.

Porque tampoco es casual que el Instituto Mexicano para la Competitividad, haya reconocido a Tamaulipas como una de las 4 entidades del país con mejor recuperación económica ante la pandemia, gracias a los programas empresariales, de microcréditos y de reactivación económica, implementados por el Gobierno de Tamaulipas, que permitieron proteger miles de empleos. Y tampoco es casualidad que lo que se ha venido construyendo en Tamaulipas resuene en otras entidades del país.

Vale la pena destacar que, durante su mensaje, el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, hizo un reconocimiento especial al Sistema DIF Tamaulipas, que preside su esposa, la señora Mariana García de Cabeza de Vaca, organismo calificado por el Sistema Nacional como el mejor organismo de todo el país, con los mejores programas sociales y con la presidenta con mejor desempeño entre los Sistemas DIF Estatales de México. Y ello tampoco es casualidad.

Por cierto, que, con firmeza, el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, afirmó que “el despertar de muchos pueblos, ha surgido como respuesta a los abusos del poder central. México no está dispuesto a más abusos de quien no respeta la división de poderes, que no respeta las libertades y que busca desestabilizar gobiernos y tomar decisiones contrarias a la soberanía y libertad de los estados, tratando de pasar por encima de la voluntad de un gobierno legítimo”, sentenció.

El mandatario tamaulipeco recordó que preside el Gobierno de Tamaulipas por la voluntad del pueblo tamaulipeco y su respaldo y que no claudicará ante la adversidad ni bajará la guardia ante los ataques. “Se equivocaron -dijo- rotundamente, aquellos que pensaron que, ante las calumnias, dejaría de defender las causas de nuestro estado. Retroceder ante la amenaza o aceptar la mentira, de ninguna manera es opción en nuestro estado”, aseguró Cabeza de Vaca quien sentenció que “ninguna calumnia será capaz de opacar los avances alcanzados por la sociedad tamaulipeca y su gobierno”.

Hoy, sin duda, para Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional de Tamaulipas, fue un día especial. Tamaulipas era uno en 2016, y es otro en 2021. La entidad ha avanzado en lo sustancial. Y es que aunque aún falta por avanzar, la diferencia entre Tamaulipas de 2016 y de 2021, es abismal: mayor seguridad, mejor infraestructura, otro ánimo de los tamaulipecos. Y la figura de Francisco García Cabeza de Vaca hoy tiene otra dimensión: es un personaje de la política conocido, dentro y fuera de Tamaulipas, con dimensión nacional. Y ello ni se puede negar ni tampoco es casualidad.

1. Durante la lectura de su Quinto Informe, el partido del Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el Partido Acción Nacional, estuvo acompañándolo en todo momento. Estuvieron presentes el presidente nacional, Marko Cortés Mendoza y el presidente del Comité Estatal de Tamaulipas, Luis René Cantú Galván “Cachorro”. Y estuvieron presentes otras personalidades que, sin ser oficialmente panistas, si tienen un liderazgo moral dentro de las filas del partido. Entre ellos, Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón. 2. A México lo gobierna un presidente que tiene para todos. Igual adjetiva a gobernadores, a ministros, a dirigentes políticos, y en general a quienes no piensan como él. El presidente, o piensa que vive en una monarquía y que el poder le va a ser eterno, o no se da cuenta, o no se quiere dar cuenta, de que cada día que pasa es un día menos que tiene su administración. Ahora, el villano favorito del presidente López Obrador, es el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Y ante esta acción del juzgador, López Obrador pidió una investigación al Consejo de la Judicatura Federal en el Poder Judicial por la actuación del juez, “por la velocidad -dijo- con la que se dio esta suspensión y se cumplió, como pocas veces, la máxima de que la justicia tiene que ser expedita: fue vía rápida” dijo el mandatario mexicano.

Por su parte, el ministro en retiro, José Ramón Cossío, señaló que «es muy desafortunado que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice la tribuna mañanera para denostar a un juez en funciones», refiriéndose a las acusaciones que, desde «La Mañanera», se hicieron contra del juez Gómez Fierro. Y Cossío fue contundente con el comentario: «el juez emitió la suspensión de forma correcta».

Y como hemos dicho que López Obrador tiene para todos, también acusó al ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, de estar interesado en esta suspensión, junto con Claudio X. González y a empresas extranjeras, lo que calificó Cossío de tener “una intencionalidad -del presidente- de salirse por otro lado de la discusión del juez», aseguró.

«Entre ellos se encuentra también el ex ministro José Ramón Cossío quien cuando estuvo en funciones en el poder judicial legalizó injusticias grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades», dijo en su conferencia esta mañana.

Durante la matutina de este lunes, el titular del Ejecutivo federal, anunció que envió una carta a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se realice la investigación contra el juez Gómez Fierro. Pero, además, aseguró que, con todo y carta y denuncia pública, “respeta la autonomía del Poder Judicial y del derecho al amparo”. Y no se vale que sigan enfrentado a este sufrido país, por quítame estas pajas.

3. Por cierto, en la sesión solemne de Congreso ningún representante del Gobierno Federal, lo que rompe el respeto y la tradición política. Haciendo memoria, el año pasado, el titular del ejecutivo federal mandó como su representante personal a la lectura del IV Informe de Gobierno de Tamaulipas, a su Coordinador de Asesores, Lázaro Cárdenas Batel. Pero este año nadie llegó. Se rumoreó que venía un personaje o que venía otro o a lo mejor otro. Y al final, nadie llegó, lo que debe interpretarse como descortesía política del presidente de la república al gobernador de Tamaulipas. ¿Y el respeto al federalismo? Yo sigo insistiendo. Tzun Zu el legendario estratega militar chino recomienda que, entre otros consejos para los generales líderes de los ejércitos, no abrir más frentes de batalla de los que se puedan cubrir, lo que parece no está siendo observado por el general al mando. ¿Capichi? 4. Lo que está pasando entre el ejecutivo federal y el juez, no debe ser satanizado. Si el presidente no está de acuerdo en la decisión, hay procedimientos judiciales para llegar al fondo del asunto. Eso no está mal. Lo que, si está mal, es que lo acuse y lo señale sin pruebas. Para eso es el estado de derecho, para que, en el marco de la Ley, se diriman las diferencias que surjan entre los involucrados. Reitero. En el marco de la Ley se deben dirimir las diferencias, pero de ahí a acusar al juez de corrupto y otras chuladas, como acostumbra el presidente llenar de sambenitos a quienes no quiere. Hay que privilegiar, presidente, el diálogo y el estado de derecho. Hay que serenarse porque esta circunstancia habrá de vivirse a lo largo del tiempo, mientras vivamos en un estado de derecho. 5. Lo esperamos mañana martes, a partir de las 8:00 de la mañana, en nuestro sitio en Facebook: https://www.facebook.com/DLRMexico, con la mejor información del noreste de México, Desde la Redacción, #PeriodismoInteligenteyProfesional, porque nosotros si hacemos periodismo en serio.

