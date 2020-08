EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

No habrá ‘encontronazo’

Con un robustecido posicionamiento de aceptación ciudadana del 53.7 por ciento, y un elevadísimo 40.02 % de intención del voto por distrito a favor de su partido, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tiene todo a su favor para construir la unidad nacional que requiere el país para encarar la crisis multifactorial de la pandemia, y dejar la política a los políticos.

Quizá por eso, el jefe de la nación tranquilizó ayer las encrespadas aguas de la política nacional, al anticipar durante su conferencia mañanera que “no habrá encontronazo” con los gobernadores durante su reunión de este miércoles, en San Luis Potosí.

Muy a su estilo, eso sí, el Ejecutivo federal hizo mofa de quienes esperan que las tensiones entre los dos niveles de gobierno suban de tono, cuando visite al gobernador JUAN MANUEL CARRERAS y aproveche su estancia en el estado vecino para la muy solicitada reunión con la CONAGO, a la que también asistirán los integrantes de la llamada Alianza Federalista de Gobernadores, quienes llevan en cartera una Agenda que incluye, creemos, la muy publicitada Convención Nacional Hacendaria.

Este nuevo escenario de armonía al que sin duda contribuyó decisivamente el cabildeo de la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, crea condiciones óptimas para resolver juntos la encrucijada económica que genera la crisis sanitaria, pues se presume que en el encuentro entre los gobernadores, el Presidente LÓPEZ OBRADOR y los miembros de su Gabinete legal y Ampliado atenderán aspectos relacionados con la gobernabilidad, a fin de plantear modificaciones a la metodología y a los aspectos cualitativos del semáforo preventivo, para ajustarlo a la realidad social, económica y sanitaria de cada entidad.

La política vendrá después, aunque la judicialización del “caso LOZOYA” ya esté generando pingües ganancias al partido del Presidente, pues la ruidosa campaña mediática anticorrupción parece tener como pista de aterrizaje el 2021.

… Y falta el escándalo del ex gobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE; las implicaciones del ex secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG en el caso de corrupción de la ex Policía Judicial Federal… y en Tamaulipas, la crisis política que generen las implicaciones de EGIDIO TORRE CANTÚ en la desviación de 2 mil millones de pesos en Finanzas.

La 4T tiene, pues, mucha tela de donde cortar.

Desde otra perspectiva, deje decirle que al dar inicio a la primera Feria del Empleo Virtual en la que participaron 56 empresas y 2 mil 387 solicitantes, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ expresó: «Me siento motivada de acompañarlos en el arranque de esta nueva forma de vinculación entre buscadores de empleo y empresas ofertantes».

La conexión entre el sector productivo y la fuerza laboral fortalece la productividad y el desarrollo del recurso humano, haciendo frente a la crisis provocada por la emergencia sanitaria de COVID-19, además de promover la ocupación de vacantes, en esta ocasión 1,729.

Con este objetivo se realizó la Feria del Empleo Virtual: «Valoro el apoyo de empresarios, gerentes, representantes de recursos humanos, oficinas de reclutamiento de personal y cámaras empresariales», expresó la Alcaldesa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ a través de la plataforma Zoom, en la que también participó LEONEL CANTÚ ROBLES, Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo.

La Presidente Municipal dio a conocer que el programa de fomento al empleo, del Ayuntamiento, se ha mantenido en operación a través de la Bolsa de Trabajo, y en el Fondo de Apoyo a Contingencia Sanitaria, habilitado con 65 Millones de Pesos, también se coadyuva a la reactivación económica de la ciudad.

A propósito de Reynosa, en su interés por aplicar las medidas para prevenir contagios por COVID-19 en la Presidencia Municipal, la Alcaldesa MAKI ORTIZ instruyó a la Secretaría de Servicios Administrativos a implementar un filtro sanitario de ingreso.

El acceso a las instalaciones del edificio del Ayuntamiento, está limitado con un puesto de monitoreo y prevención, atendido por personal que porta termómetros de toma a distancia de la temperatura corporal y equipado con dispensadores de gel antibacterial.

Este filtro está coordinado con las distintas oficinas del Palacio Municipal, para agilizar la atención a los ciudadanos que requieren realizar trámites y evitar su permanencia prolongada en el interior, utilizando cubrebocas sin excepción, para reducir los riesgos de transmisión de COVID-19.

Por cierto, residentes y ciudadanos del Valle de Texas, son solidarios con las familias de Reynosa y están acudiendo a los Centros de Acopio que fueron habilitados por Villa del Mar Restaurant y Gorditas Doña Tota RGV para apoyar al Sistema DIF Reynosa que encabeza CARLOS PEÑA GARZA y Voluntariado DIF.

De otro lado, le comparto que el Gobierno Municipal de Matamoros intensifica las acciones de descacharrización en diversas colonias populares, esto, como parte de la lucha contra el dengue, zika y chikungunya, situación que se presenta con mayor incidencia en temporadas de lluvia.

Por instrucciones del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, las Secretarías de Desarrollo y Bienestar Social y de Servicios Públicos diariamente recorren diferentes colonias de la ciudad, recogiendo todos aquellos objetos en desuso que representan riesgo para convertirse en criaderos del mosco aedes aegypti, transmisor del dengue.

Las acciones que se realizan diariamente son encabezadas por JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA, secretario de Desarrollo y Bienestar Social, quien al frente de un grupo de más de 60 empleados, en donde participan de diversas áreas, entre ellas, Espacios Públicos y Limpieza Pública realizan una brigada integral de limpieza en las colonias visitadas.

Al momento los trabajos han sido realizados en las colonias Los Sauces, Buenavista, Fovissste recolectores de desechos y un trascavo para levantar los objetos con mayor peso.

Al trabajo de descacharrización, se suma también una campaña de fumigación, acción que se realiza en apoyo a la Tercera Jurisdicción Sanitaria y cuya finalidad es la prevención de la salud de las familias matamorenses.

[-Entreparentesis: En su reporte COVID-19 de este jueves, la secretaria de Salud de Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA confirmó 295 casos y 30 fallecimientos. Del total de los casos, 30 corresponden a muestras del 9 de agosto; 90 al 10 de agosto y 175 del 11 de agosto. A la fecha la cifra oficial es de 20,302 acumulados, de los cuales 15,214 se han recuperado y 1,388 han fallecido -].

Y en Nuevo Laredo, este viernes, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS cumplió con la última entrega de órdenes de compra para equipamiento de supervisiones escolares mediante el programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’.

Hasta ahora, son 146 los espacios educativos beneficiados en esta segunda vuelta del programa, que en una edición más se llevó a cabo vía Zoom para informarle a los supervisores del beneficio al que fueron acreedores cada institución.

“Cada que le toca al gobierno municipal accionar a través de este programa insignia, tengo que decirlo que nos llena de mucha satisfacción, porque sabemos que se están haciendo las cosas bien, que quien le apuesta a la educación no se equivoca. Por eso nuestro objetivo es tener escuelas dignas, alumnos dignos y ciudadanos dignos y convertirnos en una ciudad digna”, destacó el alcalde.

En esta reunión virtual que sostuvieron las maestras y maestros representantes de cada supervisión, el profesor VALENTÍN NIÑO RIVAS, titular de la Supervisión de Secundarias Generales 1, agradeció al alcalde por los beneficios entregados a las instituciones y a las oficinas escolares.

“Agradecemos a nuestro presidente ENRIQUE RIVAS por el apoyo que nos brinda a las supervisiones y a la educación, siempre hay disposición de colaborar. Esto de brindar equipo a las oficinas no lo habíamos visto, agradecido infinitamente por este detalle tan valioso para las instalaciones de nuestras oficinas esto es un recurso más que está otorgando a la educación”, subrayó.

TAMPICO, MÁS PAVIMENTO

En Tampico, por cierto, acompañado de su esposa AÍDA FÉRES de NADER, titular del Sistema DIF, el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró este viernes la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Río Consulado entre 16 de septiembre y Privada A de la colonia ampliación La Paz, donde se destinó una inversión superior a los 750 mil pesos.

El jefe de la comuna aseguró que mediante un eficiente programa de obra pública su administración responde a las necesidades prioritarias de la población, mejorando la red vial del municipio y ofreciendo mayor seguridad, bienestar y desarrollo.

«Para mi esposa AÍDA y un servidor es un gran compromiso generar beneficios a todas las colonias de Tampico, sobre todo aquellas que durante décadas estuvieron olvidadas, como es el caso de este sector, por ello me da mucho gusto entregar la pavimentación de esta calle, que durante más de 30 años había sido postergada por las anteriores administraciones», mencionó.

Al explicar los detalles de la obra, CHUCHO NADER señaló que se modernizó una superficie de 440 metros cuadrados sobre una longitud de 70 metros lineales y subrayó que los trabajos incluyeron el mejoramiento de guarniciones y banquetas, instalación de señalética y nomenclatura, así como la rehabilitación de luminarias.

Lo que nos recuerda que este jueves, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA realizó una gira de trabajo por la zona sur del estado, donde supervisó obras hidráulicas y de infraestructura social, que vendrán a detonar el desarrollo urbano y a resarcir el tejido social, de las familias tamaulipecas de esta región.

Asimismo el mandatario, sostuvo reuniones con autoridades locales, estatales y grupo de empresarios inversionistas, donde se presentaron diversos proyectos en materia turística, que en conjunto permitirán impulsar el desarrollo turístico de esta zona.

Como primer punto de su agenda de trabajo, GARCÍA CABEZA DE VACA visitó el fraccionamiento Colinas de San Gerardo, donde supervisó junto al Alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH, la construcción de un tanque elevado para agua potable.

“Son inversiones históricas que se están llevando a cabo y que antes que se termine este año, ya estarán concluidas estas obras tan importantes”, precisó el gobernador.

En la colonia Vicente Guerrero de Tampico, el Gobernador y Alcalde, verificaron el avance de construcción del Centro de Bienestar y Paz; espacios enfocados en la recuperación del Tejido Social a través de actividades dirigidas a la comunidad para mejorar sus oportunidades y calidad de vida.

CABEZA DE VACA, MUY RELAJADO

Antes de que se me pase, deje compartirle que durante su gira de trabajo en Tampico, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se vio muy relajado, sonriente, bromista, incluso cuando, acompañado del edil porteño, JESÚS ‘Chucho’ NADER, se caló a la espalda la mochila sanitizante y encabezó personalmente la aspersión del líquido en vehículos particulares, cuyos conductores se sorprendieron cuando identificaron al Gobernador aplicando la sustancia en sus autos.

Y por supuesto, ‘CHUCHO’ NADER agradeció esa deferencia del Ejecutivo tamaulipeco, pues CABEZA DE VACA no solo ha canalizado importantísimas inversiones para obras torales para el puerto, como la conclusión del mercado y la transformación del rostro urbano del Centro Histórico de la ciudad, sino también ha impulsado proyectos en sitios emblemáticos como el reacondicionamiento de la zona histórica de la Laguna del Carpintero y el Canal de la Cortadura, lo cual potenciará la captación de visitantes nacionales y extranjeros.

Desde otro ángulo de visión, la visita del Gobernador CABEZA DE VACA permitió constatar la popularidad y el trabajo político del alcalde JESÚS ‘Chucho’ NADER, pues su aplicación a la solución de la problemática porteña, pero también su involucramiento en la modificación de la cultura social en el ámbito de la limpieza y el progreso, han generado una nueva conciencia colectiva respecto a la corresponsabilidad por sacar adelante los sueños comunitarios.

Y así, ‘Chucho’ tiene en el bolsillo su reelección.

Por el lado de Morena, la ex diputada local priista OLGA SOSA RUIZ, ahora entusiasta legisladora federal de Morena, parece enfilada a buscar la postulación al Ayuntamiento jaibo por el partido del presidente, aunque creemos sinceramente que Este-No-Es su momento habida cuenta e que la orientación ciudadana está volcada hacia su alcalde, CHUCHO NADER, de modo que OLGA no debería gastar ni en confeti para una campaña que resultará infructuosa.

MAKI, SU PESO POLÍTICO

En este escenario de futuro, No-Se-Vale perder de vista la orientación política que asuma la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, cuya obra y hondo calado en la sociedad reynosense dejará una huella muy profunda, a tal grado que en la elección concurrente del 2021 Su-Opinión-Política inclinará la balanza hacia la dirección que ella marque.

De ahí que vale la pena escudriñar en los ‘cuadros’ que podría proponer ante la dirigencia de su partido para la Sucesión municipal, las 4 diputaciones locales y las 2 diputaciones federales.

Empezando por CARLOS PEÑA ORTIZ, un joven valor que goza de especial carisma y estimación en los círculos populares de las colonias periféricas por la obra altruista que realiza desde el DIF, y cuya capacidad académica y sensibilidad política está fuera de toda duda.

De otro lado, el Secretario Técnico de su Administración, el Lic. HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, vínculo directo entre el Gobierno municipal y los sectores activos de la ciudad y sus fuerzas vivas, así como de los liderazgos en colonias y comunidades rurales, es otro importante ‘activo’ de Acción Nacional que podría aparecer en la boleta electoral del 2021.

Asimismo, el Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, LEONEL CANTÚ ROBLES, legendario promotor de la inversión nacional y extranjera, ex presidente de FECANACO, figura entre los ‘prospectos’.

Naturalmente que entre los colaboradores de la Alcaldesa hay también entusiastas mujeres que le han dado brillo a la función pública en la Administración de la Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: la Secretaria de Finanzas, ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, quien se ha destacado por la eficiencia y pulcritud en el manejo de los recursos públicos, por ejemplo.

En una declaración periodística, la Alcaldesa MAKI ORTIZ refirió: “Es importante decir que en los puestos de decisión hay mujeres con talento y capacidades, que están ayudando a gobernar este Municipio, como la Secretaria de Administración, la Secretaria de Tesorería, de Seguridad y otros puestos más están logrando igualdad y demostrando que las mujeres sabemos gobernar”.

GERARDO Y LOS JÓVENES

A propósito de activismo legislativo, al reunirse de forma virtual con la juventud tamaulipeca, el Diputado GERARDO PEÑA FLORES afirmó que “lamentablemente la oposición obstaculizó acciones que solo buscaban prepararse para lo que hoy se vive, en el caso de la a afectación al sector económico”, al referir que “De acuerdo a la Secretaría de Salud, estuvimos en dos ocasiones a punto de ser rebasados por el COVID-19, se imaginan que hubiera pasado”.

En su diálogo virtual, expuso el trabajo legislativo y las acciones que se han implementado desde el Congreso, las cuales repercuten en mayores oportunidades para las presentes y futuras generaciones de tamaulipecos.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, mencionó que precisamente por la pandemia no hay fecha para realizar el Parlamento de la Juventud Tamaulipeca, sin embargo todo está listo para cuando se den las condiciones de llevarlo a cabo.

“El Congreso es pionero en Parlamento Abierto, en escucharlos y darles voz, en atender sus demandas al recibir sus Iniciativas para que tengan mejores oportunidades de desarrollo», respondió a las inquietudes de cerca de 500 participantes en este foro.

Asimismo, al ser de interés de las generaciones de jóvenes en Tamaulipas, les informó que parte de sus acciones para enfrentar la pandemia, fue darle su apoyo al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para allegarse de mayores recursos para abastecer de medicamentos, equipos de protección y ventiladores en los hospitales, así como apoyar al sector empresarial y comercial.

En esta reunión virtual al que fue invitado a participar por Acción Juvenil, PEÑA FLORES dejó claro el trabajo legislativo que en favor de Tamaulipas se lleva a paso acelerado, por que no hay tiempo que perder cuando se trata de velar por sus representados.

MARÍA ESTHER, RIGO, OLGA

A propósito del PRI, conforme lo marca sus estatutos, el Partido Revolucionario Institucional concluyó con éxito el registro de planillas para la renovación de los 43 Consejos Políticos Municipales, para el periodo estatutario 2020-2023.

EDGAR MELHEM SALINAS, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, hizo un reconocimiento a los dirigentes municipales del PRI y a quienes integran la Comisión Estatal de Procesos Internos, que cumplieron con la renovación de los Comités Directivos Municipales y ahora, con los Consejos Políticos Municipales.

“Felicito a todos los dirigentes municipales, a los integrantes de la comisión dado a que es una jornada de mucho trabajo, es un ejercicio que nos permite tener nuestros consejos municipales renovados, con una gran formación hacia adelante y que, sin duda, contribuirá para ser un mejor partido, un partido mejor organizado, un partido mejor preparado para enfrentar con éxito y con los mejores candidatos el proceso electoral del año próximo”, subrayó.

En la sesión de instalación estuvo presente EUGENIO BENEVIDES BENAVIDES, en calidad de Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos; el Secretario Jurídico y de Transparencia del CDE ALEJANDRO TORRE MANSUR; la Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal, ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS; GUADALUPE AVALOS SÁNCHEZ, del Movimiento Territorial; la diputada federal priista MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN y la regidora del PRI, en el Cabildo de Victoria, MARICELA GUAJARDO MALDONADO, entre otros.

En Reynosa, la propuesta del PRI parece desierta, pues la intención de persuadir a la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX de que aceptara la postulación, falló, en tanto que otros que creen que la diputada presidenta del PRI OLGA GARZA RODRÍGUEZ podría contender, están errados.

¡Ah!, si se le hace en Reynosa la candidatura a la alcaldía por Morena al diputado RIGO RAMOS ORDÓÑEZ, hay quien apuesta a que traerá asesores y coordinadores del lujo.

Tanto sí como los ex alcaldes OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ y JOSÉ ‘PEPE’ ELÍAS LEAL, en cuyas filas RAMOS ORDÓÑEZ abrevó.

Lo hemos dicho ya aquí: el problema de RAMOS ORDÓÑEZ será al interior de Morena, pues hay otros tiradores como el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien está agarrado de su líder cameral, MARIO DELGADO, en tanto que RIGO tiene otras “agarraderas” de igual o mejor nivel.

Así que agárrese.

Y bueno, le decía que el problema de RAMOS ORDÓÑEZ está en el interior de Morena, pues si logra la candidatura será difícil que le ganen en posicionamiento, a menos que el PRI convenciera a MARÍA ESTHER CAMARGO, y el PAN a GERARDO PEÑA FLORES.

DIALOGOS DE VALDERRAMA

Vuelvo a la “polaca” para compartirle que el virtual aspirante a [pre] candidato de Morena a Gobernador por Tamaulipas, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, sostendrá este domingo una nueva edición de sus Diálogos por Tamaulipas, con el tema “El Nuevo Reto de la Educación”, a presentarse a las 17:00 horas, vía zoom, teniendo como Panelista invitada a la profesora REYNA CAMPUZANO SALINAS.

Le recomendamos llevar nota de los Panelistas que han participado en los Diálogos del -¡todavía!- director federal de RTC, pues esos nombres podrían integrar la futura lista de colaboradores del Gabinete gonzalezvalderramista, en caso de que Morena lo postule el 2022 como su candidato a gobernador, y gane las elecciones, por supuesto.

Quienes deseen asomarse a la propuesta de RODOLFO en el área e educación, Debe realizar su registro en https://forms.gle/twbaxesTUmXMniCU6

SONIA MERCADO, EN MIGUEL ALEMÁN

Por cierto, aunque sus simpatizantes veían muy bien ubicado para su reelección al alcalde de Miguel Alemán, el priista SERVANDO LÓPEZ MORENO, la ex presidenta de la Cámara de Comercio SONIA MERCADO, saltó a la palestra y le competirá por la nominación en el PRI.

Mientras que por el Partido Acción Nacional sigue sonando el ex alcalde RAMIRO CORTEZ BARRERA, quien gobernó la ciudad y le tocó entregar el mando a sus sucesora, ROSA ICELA CORRO, viuda del también ex alcalde RAUL ANTONIO ‘El Chupón’ RODRÍGUEZ BARRERA quien, a su vez, perdió su propia Sucesión y le entregó a SERVANDO.

En Díaz Ordaz, parece un hecho que el alcalde JUAN MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, de Morena pero propuesto por el desaparecido Partido Encuentro Social, podría ir por su reelección pero postulado por un partido afín a la coalición Juntos Haremos Historia, aunque en Díaz Ordaz las decisiones políticas se toman en la oficina del ex Secretario general del CEN del PES, ABDÍES PINEDA MORÍN, a quien la nuez le resultó vana en 2018, cuando llevó a la alcaldía al profesor HUMBERTO ROQUE CUÉLLAR, quien terminaría mordiéndole la mano a ABDÍES.

TURISMO

Aquí un paréntesis para compartirle que fue presentado en conferencia de prensa virtual, el Primer Congreso Digital de Expertos en Turismo, evento a realizarse del 26 al 28 de agosto y que contará con la participación de Tamaulipas como estado invitado.

Este proyecto que conjuntará a los más reconocidos expertos y profesionales del turismo en nuestro país, tratará atractivos temas de actualidad, como innovación, inclusión, sostenibilidad y bioseguridad.

FERNANDO OLIVERA ROCHA, secretario de Turismo de Tamaulipas, agradeció la oportunidad que representa para el estado su participación en este gran foro, donde se presentarán los proyectos y estrategias que en materia turística se han realizado en territorio tamaulipeco, además de brindar una conferencia durante la jornada inaugural del evento.

“Estaremos presentando la cultura, tradiciones, la música y ojalá pudieran probar un pedacito de Tamaulipas durante este congreso. Pero agradecerles la confianza y que le permitan a la “Sorpresa de México” seguir presente, en este gran esfuerzo.

¡90 AÑOS DE PRISIÓN!

De otro lado, en una acción en la que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas refrendó su compromiso de trabajar para no dejar impunes aquellos hechos que lastiman a la sociedad y atentan contra la libertad de los tamaulipecos, comunicó que José Manuel “R”, procesado la fiscalía estatal por el delito de secuestro agravado, fue senenciado a 90 años de prisión.

Ante la fortaleza de la investigación quedó acreditada fehacientemente la responsabilidad de José Manuel “R” en el secuestro de un hombre, delito ocurrido el 08 de marzo del 2019 en ciudad Mante.

La autoridad judicial también decretó que el hoy sentenciado deberá pagar una multa de 4 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 347 mil 520 pesos, a favor de la víctima, por concepto de reparación del daño.

Por último, fortaleciendo la capacitación académica, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impartió a los docentes el tercer bloque del curso- taller «Diseño Instruccional y Desarrollo de Objetos de Aprendizaje» durante los días 11, 12 y 13 de agosto.

Organizado por la Secretaría Académica de la UAT e impartido en línea a través de Microsoft Teams, el bloque 3 del curso abordó el tema de Recursos multimedia y su integración a la plataforma.

El propósito es apoyar a los docentes en la elaboración de materiales de aprendizaje que puedan ser utilizados en las diferentes plataformas y/o sistemas de aprendizaje considerados en la propuesta de la modalidad mixta.

Durante este bloque se abordó la integración del diseño curricular, instruccional y el armado de la asignatura en línea, utilizando estrategias didácticas en la distribución de unidades, instrumentos de evaluación, cuestionarios en línea, portafolio, evaluaciones finales y la planeación de los web conference.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.