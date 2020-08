CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

No habrá oposición…

Solo en un escenario, que se antoja imposible, Andrés Manuel López Obrador tendría una Cámara de Diputados de oposición, esto sucedería en el remoto caso de que todos los partidos y asociaciones que están en su contra se unieran en las elecciones del próximo año, solo así lograrían unos 10 o 15 diputados más que Morena, el pronóstico en Tamaulipas es a favor del partido del presidente, en ocho de los nueve distritos, aunque se pudiera decir que dos se pueden recuperar porque la diferencia no es mucha y el de Nuevo Laredo que está en empate.

Exacto, el escenario de que haya oposición en el país es imposible porque el PRI y el PAN nunca harán una alianza formal para competir juntos en una elección y, punto número dos, habría muchas fisuras ya que los partidos con poca representatividad al día de hoy pedirían las perlas de la virgen.

Todavía hay una variante más importante a lo anterior para hacer eficiente una coalición opositora, por ejemplo, que en Estados como Tamaulipas el PRI prácticamente está muerto, por lo tanto la lucha será entre PAN y Morena a menos que surjan verdaderos liderazgos que pudieran beneficiar al tricolor.

Ahora, si usted es panista lejos de acongojarse solo póngase a chambear que mucha falta les hace, no se mortifique porque se antoja muy difícil que suceda el pronóstico que en esta ocasión hace la encuestadora Massive Caller y obedece a una encuesta levantada el 4 de junio.

Le decía, no se estrese porque solo es un escenario ficticio, especulan sin candidatos y también sin tomar en cuenta que la próxima elección es difícil de pronosticar porque serán contaminadas, a favor o en contra, por las elecciones municipales y de Diputados locales que, valga decirlo, para el ciudadano son mucho más importantes.

Desde luego que llama la atención que la encuestadora no da un solo distrito, de los 9 que tiene Tamaulipas, a favor del PAN, Nuevo Laredo lo tiene en empate técnico y se pudieran considerar, aunque más retirados, en esa misma situación otros dos.

¿Por qué llama la atención?, por una razón obvia, el ciudadano raramente va a las urnas pensando en un voto cruzado, es decir, en votar por un partido para Diputados federales, otro para Diputados locales y en otro partido para las presidencias municipales, es decir, si el pronóstico se cumple, de que el PAN batalle para ganar Nuevo Laredo y pierda el resto significaría que la elección sería un desastre para el Partido Acción Nacional.

¿Qué puede implicar?, pues que el actual partido en el poder pierda todos los municipios de mayor población, o su gran mayoría, y también que el Congreso del Estado se convierta en opositor, lo que dejaría poco margen de maniobra para cerrar el proyecto estatal en el 2022.

Le insisto, ese solo es un pronóstico y para que se haga realidad se requieren muchas cosas, la principal, que el Partido Acción Nacional se equivoque en la elección de candidatos a alcaldes que serán los que van a mover la elección y beneficiar o perjudicar a los candidatos a Diputados, locales y federales.

Por supuesto, también se requiere para que ese pronostico no se haga realidad que los presidentes municipales del PAN recuperen todo lo que han perdido de atractivo por su soberbia e indolencia, ponerlos a trabajar y evitar que roben más dinero lo que provocaría que les cambie la imagen ante la sociedad ya que, aunque en algunos casos parece imposible como en Victoria dónde su alcalde no trae más de un 10 por ciento de atractivo en el electorado, en el resto de los municipios las cosas si pueden cambiar.

Otro escenario que podría beneficiar al PAN sería que los alcaldes de Morena se sigan equivocando, que agarran pleitos que no les corresponden, y desde luego, ayudará en mucho que la gente sepa que hasta hoy los regidores que llegaron por Morena no supieron hacer otra cosa que cobrar, que son mudos testigos de presuntos actos de corrupción con las que se registran, otra vez el ejemplo, en la capital de Tamaulipas.

La encuesta, con todo y lo complicado de que se haga realidad, sirve en este momento para que el PAN se entere de que no está tan bien como presume y comience un trabajo serio para la selección de sus candidatos, que empiece a realizar evaluaciones y sondeos con la sociedad, en resumen, que entiendan que no se pueden equivocar ni poquito en los candidatos porque la elección que sigue no será para improvisar o arriesgarse.

Le insisto, se ve muy complicado que se convierta en realidad el escenario que dibuja Massive Caller, no hay candidatos, no se han puesto de acuerdo ni los del PAN ni los de Morena como para saber si la lucha será real en las calles, más aún, la elección no será única y no es la más importante en el Estado como para que una encuesta sea definitiva sobre todo si es de elegir Diputados Federales.

Solo cuando ya haya candidatos a alcaldes, cuando ya sepamos quienes van para Diputados locales, cuando ya se sepa los aspirantes a Diputados federales, solo entonces podremos tomar en cuenta a las encuestas, hoy los números solo sirven para quien los quiera ver, para los dirigentes de los partidos y los alcaldes que serán evaluados el próximo año, si se ponen a trabajar los números no serán ni remotamente cercanos a lo que se predice pero, si siguen igual, pues los resultados ya están dichos y será un hecho que el Presidente Andrés Manuel no tendrá oposición en la Cámara de Diputados y Tamaulipas ya no será tan azul como ahora…

ACTIVAN OPERATIVOS DE SALUD… Luego de las lluvias registradas tras el paso del Huracán «Hanna» y ante el riesgo que representan las enfermedades transmitidas por vector, el Gobierno de Tamaulipas activó un plan intensivo de prevención y control del dengue para evitar brotes y epidemias.

Se anunció el despliegue del grupo estatal de fumigación en municipios afectados y zonas de riesgo, equipado con vehículos, maquinaria pesada, abate e insecticidas, motomochilas, aspersores y termonebulizadoras para eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya y se destacó que se tiene garantizado el 100 por ciento de la demanda de atención médica, la desinfección de fuentes de agua para consumo humano, aunado a la difusión de medidas preventivas entre la población para propiciar el autocuidado de la salud.

La titular de la SST, Gloría Molina, subrayó que la co-circulación del virus del dengue y el coronavirus SARS-CoV2 representa un nuevo reto para el sistema de salud, por lo que se ha reforzado la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención para limitar daños a la salud ya que en lo que va del año se han confirmado 199 casos de dengue en el estado y se mantiene sin zika ni chikungunya.

El gobierno de Tamaulipas solicitó a la población aprovechar el confinamiento social para seguir las medidas habituales contra el mosquito transmisor del dengue, como son lavar, voltear, tapar y tirar todos los objetos inservibles que acumulen agua en los hogares; así como la sana distancia, uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos para el COVID-19 y durante las siguientes semanas se estarán efectuando trabajos intensivos de campo, para prevenir y atender las enfermedades asociadas a las lluvias, disminuir el riesgo de epidemias y decretar el alta sanitaria en las regiones con mayores afectaciones.