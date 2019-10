—–NO HAY FECHA QUE NO LLEGUE, NI PLAZO QUE NO SE CUMPLA

Por.- Alberto Dávila.-

Dicen por ahí que no hay fecha que no llega, ni plazo que no se cumpla, y recordamos este refrán popular por que el pasado veintidós de Octubre se cumplió el plazo que el presidente Andrés Manuel López Orador se puso aquel veintidós de Abril de los corrientes para disminuir la violencia en forma significativa en todo el territorio nacional cosa que no sucede, por el contario va en aumento.

A seis meses de distancia de esas declaraciones se han registrado casi tres mil homicidios dolosos, sin contar los asaltos a mano armada, robos a casa habitación etcétera; y si a esto le sumamos los nada agradables hechos violentos en el estado de Sinaloa nos dan arrojan como resultado que el Fuchi-Wacala, solo ha servido para dos cosas y los criminales se la están pasando por el arco del triunfo.

El país sigue sin gobernabilidad, ni estado de derecho, desde hace mucho tiempo hace falta mano dura en todos los rubros, usar la mano suave para con los delincuentes no es opción para hacer cumplir las leyes, mucho menos acusarlos con sus progenitoras, en fin esperemos que el gobierno de la república se ponga las pilas y funcione de una vez por todas y cambie su política blandengue.

Por lo que toca a nuestra zona conurbada, en el municipio de Tampico el alcalde Jesús Nader hizo referencia a la relevancia que esta recobrando la ciudad debido al desarrollo y crecimiento económico de la zona, mencionó que existe una gran variedad de hoteles aunado a la gran cantidad de operaciones aéreas que registra el aeropuerto internacional Francisco Javier Mina, todo ello debido a que Tampico será sede de la Convención Nacional de Delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación que se llevara a cabo durante el mes de Octubre del año entrante.

También menciono que al llevarse a cabo este tipo de eventos de carácter nacional, Tampico continua consolidándose como un destino turístico por excelencia a nivel nacional e internacional.

Además destaco que Tampico se encuentra en el TOP 5 en lo que a seguridad se refiere, de acuerdo al INEGI, sin duda una excelente posición en cuanto a percepción de seguridad en la zona, menciono que se obtuvo un aumento del 1.5% en el porcentaje en cuanto a la percepción de seguridad en la zona, es así como se recupera la confianza de los habitantes de la zona sur del estado.

Por su parte el diputado Edmundo Marón, puso en marcha su oficina de gestión móvil en la colonia solidaridad voluntad y trabajo, mejor conocida como la borreguera, hasta donde atendió las múltiples peticiones y solicitudes de los habitantes de ese sector en el norte de nuestra ciudad.

Como parte de la llegada de la oficina móvil de legislador se realizó en el lugar una jornada médico-asistencial en la colonia en mención, donde acudieron en buen numero habitantes del sector mostrándose complacidos por el apoyo de Edmundo marón les brindo.

Por su parte la alcaldesa de Altamira Alma Laura amparan cruz está realizando una labor amas que aceptable en pro del bienestar de sus gobernados, dado a que recientemente su gobierno ha realizado un exhaustivo programa de pavimentación en un sin número de calles de los distintos sectores de la ciudad.

Por hoy es todo lector amable