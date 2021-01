Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Tamaulipas no será una zona libre para el crimen: Gobernador de Tamaulipas.

A Carmen Lilia Cantú Rosas la balconearon en La Mañanera: Amenazó al periodista que difundió su fiesta.

Encuesta de Massive Caller que daba el triunfo a MORENA en Reynosa, es una encuesta balín.

Finalmente se confirma: Oscar Almaraz Smer al PAN.

No hay peor ciego que quien no quiera ver. Tamaulipas pasó de un estado de inseguridad y violencia terrible, en el periodo de 2010 al 2016, a un periodo que, incluso ha reconocido la federación, estabilidad. Y ello, hasta antes de la pandemia, había generado la atracción de importantes inversiones, nacionales y extranjeras, la atracción de turismo, importantes flujos de transporte de mercancías y todos los beneficios económicos que ello conlleva.

La entidad pasó de la posición 6 en 2011, a la posición 25 en 2021, lo que no es gratuito, no se da por inspiración divina y no sucede por generación espontánea. Se diseño una estrategia y se invirtieron muchos millones de pesos en la adquisición de equipamiento, en la construcción de instalaciones funcionales y se contrato al personal que hoy cuida Tamaulipas, a quien, además, se le capacitó para iniciar esta delicada tarea.

Y ahí están los resultados. Y si bien es cierto que aún faltan cosas por hacer, también es cierto que se logro avanzar en 48 meses una barbaridad. Pero, además, Tamaulipas ya no es la excepción, ya no es, como lo fue, la mancha en el mapa nacional. Y si usted revisa las estadísticas a nivel nacional se va a ir de espaldas con los datos que arrojan los análisis.

De acuerdo con la Encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 73.4% de las personas mayores de 18 años y más consideraron inseguro vivir en su ciudad en marzo de 2020, cifra superior a la de diciembre de 2019, con 72.9%, y la de septiembre del mismo año con 71.3%. Esto es lo que percibe la sociedad.

En el micro sitio de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el reporte correspondiente al 27 de enero de 2021, ayer, da cuenta, en el tema de los homicidios dolosos, que Michoacán tuvo 10 homicidios, Jalisco y Guanajuato 9 y el Estado de México 7. ¿Y Tamaulipas? Uno sólo.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del mes de diciembre del 2020, la entidad que registró el mayor número de delitos fue el Estado de México, con 28,796 incidentes. Y tras la entidad mexiquense, están la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León. ¿Y Tamaulipas? En el lugar 21 con 2,535 incidentes, menos del diez por ciento de las incidencias del Estado de México. ¿Sobresaliente? Respóndase Usted mismo. ¿Un dato para echar las campanas al vuelo? Me parece que todavía no y el gobierno de Tamaulipas no lo ha festinado. Pero si, como ciudadanos, debemos reconocer, con toda honestidad, que se ha venido haciendo un trabajo, serio y profesional por parte del Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, aunque como he dicho líneas atrás, aún falta por hacer, aunque me queda muy claro que no ha sido por falta de ganas. Y como en la vida no hay peor ciego que quien no quiera ver, en el tema de seguridad en Tamaulipas pasa lo mismo. Dependiendo desde la perspectiva de donde se vea el problema, es la opinión que podremos emitir.

Pues esta mañana de jueves, en su conferencia de prensa semanal, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se refirió precisamente al tema de la inseguridad y condenó los hechos de violencia registrados en el municipio de Camargo, en los límites de estado entre Nuevo León y Tamaulipas, donde asesinaron a 19 personas, preliminarmente de origen guatemalteco.

El mandatario tamaulipeco ofreció coordinación con todas las instancias que llevan a cabo la investigación de los hechos y aseguró que Tamaulipas no será una zona libre para el crimen.

García Cabeza de Vaca informó que desde el primer momento que tuvo conocimiento del hallazgo de los cuerpos sin vida, giró instrucciones para que el Gobierno del Estado brindara toda la cooperación en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado, a fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, agregando que la Fiscalía de Tamaulipas está en comunicación con las autoridades del Gobierno de Guatemala para realizar pruebas de ADN a los cuerpos que supuestamente corresponden a ciudadanos de aquel país.

Y para quienes quisieron comparar estos hechos con los ocurridos en San Fernando, en agosto de 2010, no hay punto de comparación. La circunstancia que rodeó cada uno de los hechos y la ubicación geográfica, fue completamente diferente, aunque me queda claro que ambos hechos no debieron haber ocurrido. Y lo importante es que la autoridad ya está investigando para dar con el paradero de los responsables.

Insisto, en seguridad, se ha avanzado mucho en lo que va de esta administración. El Tamaulipas de 2016 fue uno y el del 2021, afortunadamente, es otro.

1. La que se voló la barda, es la diputada local por Tamaulipas, Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, a quien la mañana de este jueves balconearon en la conferencia mañanera, presidida por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Un reportero acusó -a Carmen Lilia- de haber amenazado a un reportero de Nuevo Laredo por haber publicado lo de su festejo, en donde el cubrebocas fue lo de menos, el gel también, la sana distancia y quedarse en casa. Todos los consejos de la autoridad, tirados a la basura por Carmen Lilia, quien montó en cólera y, primero, acusó al periodista de haber recibido dinero -lo que claro la señora no probó- y después amenazó al periodista con que “cuando yo sea presidenta municipal” …

¿What? ¿Enserio? Yo me quedé con que Carmen Lilia anda en campaña y todo aquel que anda pidiendo el voto es dulzura y felicidad, menos Carmen Lilia quien enseñó el cobre, sacó el fua y en un arranque colérico puso en riesgo su candidatura y sus deseos de gobernar Nuevo Laredo. Pero el reportero no sólo contó del enojo de la legisladora, sino que además puso en el sonido local el audio probatorio del enojo de Carmen Lilia, a lo que la ministra sólo movía la cabeza en señal de desaprobación y, al final, dijo que “platicaré con la diputada”

Si Carmen Lilia llegase a ser candidata, después de este terrible exabrupto habrá perdido el respeto ciudadano y ya perdido el respeto, perderá, como consecuencia, la elección. Tiempo al tiempo.

2. Dicen los que saben de peras y manzanas, que una “presunta” encuesta firmada por la empresa Massive Caller, y donde se asegura que, si las elecciones en Reynosa hubieran sido ayer, MORENA hubiera tenido un holgado triunfo. Sin embargo, esta es una encuesta falsa, pirata o patito, como se les llama por ahí. Así lo asumió la propia encuesta quien se deslindó de dicho documento. No cabe duda que, como dicen en mi pueblo, en la guerra y en el amor, todo se vale. 3. Finalmente, el rumor se confirmó: Oscar Almaraz Smer renunció a su partido de siempre, al PRI, y habrá de participar el 6 de junio como candidato de Acción Nacional. Quien fue Secretario de Finanzas, Presidente Municipal de Ciudad Victoria y Diputado Local, entre otros muchos cargos, dejó al tricolor para buscar nuevos horizontes. Y ello habla de que hay políticos que más allá del partido son lo que son por ellos mismos.

