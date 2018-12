La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NO HAY REVERSA, NADIE GANARA MAS QUE EL PRESIDENTE

Todo apunta a que por parte del nuevo gobierno federal la decisión está tomada y pese a la cascada de amparos que se han presentado en contra de la reforma a la Ley de Remuneraciones, ningún servidor público ganará más que el presidente de la república, cuyo salario entendemos que será de 108 mil pesos mensuales.

Enterado en el marco de la cuarta conferencia de prensa de la acción de inconstitucionalidad presentada por la minoría en el Senado, en contra de la Ley de Remuneraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “se quieren seguir rayando” y recomendó esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre la cascada de amparos.

“Hay que esperar el resultado legal”, dijo el nuevo mandatario nacional y explicó que –de acuerdo con la división de poderes—para la integración del presupuesto del 2019 recibirán las propuestas del Poder Legislativo, Judicial y órganos autónomos.

Dijo que por ley tienen que enviar el Presupuesto a la Cámara de Diputados; “no podemos reducir ni modificar el presupuesto del Poder Judicial, Legislativo ni de los organismos autónomos, eso es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados…..presentaremos el presupuesto del Poder Judicial como lo envían y serán los diputados los que decidan en definitiva.

Sin embargo, dijo, que para el Poder Ejecutivo aplicarán lo que dice la Constitución que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente, es decir entre 108 y 110 mil pesos mensuales.

Apuntó que esa es la inconformidad que existe porque muchos funcionarios del Poder Judicial, Ejecutivo y los había en el Legislativo, que estaban hasta cuatro veces arriba de éste tope. No solo sueldo, porque además había compensaciones, bonos, prebendas, que en conjunto llegaban a significar prestaciones de hasta 600 mil pesos.

Insistió López Obrador en que no es posible que un servidor público gane 600 mil pesos mensuales y que además se diga que es el encargado de impartir justicia, “se me hace una contradicción, eso no puede seguir pasando en el país, pero yo voy a respetar la decisión de los jueces, porque hay un Estado de Derecho.

Ante la cancelación del aeropuerto en Texcoco y la inminente desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), los empresarios de la industria sin chimeneas temen un eventual colapso de los flujos turísticos en nuestro país.

“Sentimos que no fuimos escuchados por el nuevo gobierno. Claramente no consideraron nuestras propuestas con la cancelación del aeropuerto en Texcoco y el plan de desviar los fondos de publicidad turística para otro propósito. Ahora nuestra intención es escuchar , porque deben haber razones de peso para no escucharnos”, dijo el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CMET), Pablo Azcárraga.

Por cierto los tenedores de los bonos emitidos por el fideicomiso MexCAT para financiar la terminal aérea en Texcoco, rechazaron lo que ha sido considerado como un control de daños propuesto por el gobierno de López Obrador, tras la cancelación de la obra.

El Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ofreció recomprar mil 800 millones de dólares de los seis mmdd en bonos colocados en cuatro series a fín de evitar un litigio.

Los bonistas representados por Hogan Lovells, denominado Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT, junto con otros tenedores, supera en la actualidad el 50 por ciento del monto del capital de al menos una serie de bonos.

El Grupo argumenta que no fue consultado por el emisor de los instrumentos antes de la difusión de la oferta pública de recompra y solicitud de consentimiento de MexCAT. Después de analizar la propuesta el Grupo dijo que alberga algunas inquietudes por las que no puede apoyar la versión actual de la propuesta, como lo dio a conocer a través de un comunicado.

A que podemos atribuír que el gobierno federal, al igual que el de Tamaulipas, hayan cambiado su política sobre del funcionamiento de casinos en nuestro país, y por ende en nuestro estado, ya que meses atrás los casinos que estaban funcionando legal o ilegalmente de pronto fuéron cerrados por considerar que eran fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada.

Pero todo cambia en éste mundo y desde semanas atrás vimos una publicación en la que el autor aseguraba que los casinos volverían a operar en México. Después de esto trascendió que en Tamaulipas también lo podían hacer, noticia que confirmó el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal. Carlos García González, el que estimó que en el 2019 se abrirán 30 casinos en el estado.

Un observador que conoce de éstas cosas, nos metió en la cabeza que es una concesión hecha a los narcos. Por cierto en un diario de la capital del estado se publicó que el Subsecretario de Finanzas, Arturo Soto Alemán, fue acusado por la FECANACO de pedir “moches” de millón y medio de pesos a los que empresarios que quieren abrir casinos. Queremos creer que se trata de una fake news.

Nuestras antenas nos están reportando que nuestro estado –Tamaulipas– fue electo para celebrar la Navidad en El Vaticano en éste 2018, lo que incluye la realización de diversas actividades; la comitiva de la entidad estará presidida por el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por cierto de los cuatro obispos que hay en el estado solo irán dos, el de Matamoros y Tampico, dejando fuera del viajes a los obispos de Victoria y Nuevo Laredo, por razones que desconocemos.

A última hora nos enteramos que el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, estuvo en la presentación de los resultados preliminares de la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad, que encabezó el Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

El evento se llevó a cabo en el edificio de la SEP que se localiza en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el rector Suárez Fernández integró el presídium como parte del grupo de rectores y titulares de las Universidades representantes de las distintas regiónes del país, en el ámbito de la educación superior.

El titular de la SEP en éste marco dio a conocer los resultados de los foros de educación que se desarrollaron a lo largo de la república mexicana, donde destacó su reconocimiento a las universidades públicas de los estados por su apoyo en los esfuerzos de ésta consulta nacional, a la directiva de la ANUIES y a los más de siete mil brigadistas universitarios de todo el país por su colaboración.

También acompañaron en el presídium al titular de la SEP el Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario general dela ANUIES y la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Delfina Ladrón de Guevara; la rectora de la Autónoma de Campeche, Cindy Rosina Sarabia López y el rector de la Universidad de Sinaloa, Eulogio Guerra Llera. Y vamos por más.

