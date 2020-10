PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

No hubo lealtad ciega para el Presidente

La revancha del PT, 32 votos en contra

FGCV y Pilar se reúnen con sectores productivos

Durante los últimos ocho días la extinción de 109 Fideicomisos ha estado en el debate nacional. Al margen de los resultados finales, porque ahora el tema está en la Cámara de Senadores, el procedimiento realizado en la Cámara de Diputados arrojó datos interesantes que revelan el estado que guarda la relación de Morena con los partidos que hasta ahora fueron sus aliados, incluyendo integrantes de su propia bancada que votaron en contra de la iniciativa del Presidente López Obrador.

En la Cámara de Diputados Morena tiene mayoría y los diputados afines con el partido en el poder han estado defendiendo la propuesta del Ejecutivo, contando con el apoyo de sus aliados del PES y el PVEM. En la contraparte estuvieron los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y en esta ocasión excepcionalmente el PT no aportó un solo voto a la causa morenista, por el contrario emitió 32 votos en contra y 14 de sus diputados no asistieron el día de la votación en el pleno, de esta manera 46 votos del Partido del Trabajo le hicieron vacío al proyecto presidencial.

2.- Este capítulo de la historia de los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados nos dio la oportunidad de conocer, que no hubo lealtad ciega al Poder Ejecutivo en el procedimiento de extinción de los 109 Fideicomisos. El Presidente López Obrador desde luego esperaba esa respuesta ciega de los diputados de Morena y partidos aliados, pero no fue así.

Tan sólo hubo ocho legisladores de Morena y 32 de PT que votaron en contra de la extinción de los fideicomisos y eso es importante saberlo porque de alguna manera nos adelanta parte de lo que podemos esperar en alianzas y traiciones rumbo a los comicios de 2021.

En el caso del Partido del Trabajo se puede pensar que fue venganza luego de que no tuvo apoyo para lograr la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que hoy preside Dulce María Sauri Riancho del PRI.

Por su parte el PES, otro aliado del presidente AMLO contribuyó con 14 votos a favor de la causa. Pudo haberle entregado 24 votos, pero 6 no asistieron 2 se abstuvieron y 2 se manifestaron en contra. El PVEM aportó 8 votos a la causa morenista y tuvo 2 ausencias.

En la acera de enfrente los adversarios de Morena votaron de la siguiente manera: El PAN pudo haber hecho mejor papel en el tablero pero tuvo 21 ausencias y ejerció 56 votos en contra; el PRI 43 en contra y 5 ausencias; MC 25 en contra y 2 inasistencias; PRD 10 en contra y 2 ausentes.

En colaboraciones anteriores señalamos que Morena tiene una mayoría simple muy ajustada, la tiene por un solo voto, dado que la bancada está integrada por 251 diputados de los 500 que conforma la Cámara Baja. De estos ya dijimos hubo 8 en contra, más inasistencias, por eso no pudo sacar adelante el proyecto con puntos y comas como hubiera deseado el titular del Poder Ejecutivo. Esto representa para Mario Delgado un punto negro, peor aún, tratándose de su cuasi despedida en el supuesto de que resulte el número uno en las encuestas que decidirán quien presida el partido guinda.

Pero ante todo este fue un capítulo muy interesante y un adelanto de lo que podemos esperar en alianzas electorales para el 2021.

3.- En esta ocasión como nunca, los diputados de oposición actuaron como tal, defendieron los fideicomisos y lograron que Morena retirará la reserva para que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) reintegre a la Tesorería de la Federación los recursos del fondo conocido como Protección contra Gastos Catastróficos donde figuran los dineros para la atención de pacientes con enfermedades de alto costo, como es el cáncer.

Como Usted puede apreciar, el tema de salud encuadra dentro de los Derechos Humanos, por consiguiente no puede pensarse en dificultar su acceso a estos fondos. Los defensores de la iniciativa manifestaron que la extinción de los Fideicomisos no desaparece el presupuesto, que estarían disponibles para dar la atención, pero no ha precisión en la iniciativa y todos se preguntan en que puerta se tocaría para gestionar esos apoyos, con quien se van a dirigir las personas que requiera ser asistidas.

Lograr que los integrantes de Morena reintegraran los fondos para Gastos Catastróficos no fue fácil, los diputados se liaron a golpes, los panistas tomaron la tribuna, incluso una diputada panista fue golpeada por una de Morena, pero eso son detalles, la cuestión importante es que el partido con mayoría en la Cámara de Diputados (Morena) no logró extinguir el total de los fideicomisos. Claro que falta aún la aprobación en el Senado, donde se hace viable la aprobación al documento enviado por la Cámara de Diputados.

Después de este resultado que trascendió en noticieros televisivos de este jueves por la mañana, los portales y medios impresos con sitio web no tocaron el tema, hay obscuridad en el desenlace y no quedará lo suficientemente claro hasta que el Senado lo de por aprobado.

4.- Es buen síntoma que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal sostuvieran una reunión con integrantes de los sectores productivos de la capital del Estado. Es un testimonio de que el mandatario tiene disposición para en unidad diseñar una estrategia para el rescate económico y social del municipio. En ese encuentro presentó algunos proyectos de obra para la ciudad.

En encuentro tuvo lugar en la Casa de Gobierno con la participación de alrededor 30 personas para atender las medidas de sana distancia, de ahí que próximamente habrá de efectuarse otro encuentro con empresarios de esta localidad.

Por otra parte el mandatario estatal inauguró un nuevo Centro Integral de Justicia, ahora en Río Bravo. Las instalaciones cuentan con salas de juicios orales, oficinas del Poder Judicial del Estado, Fiscalía General de Justicia, Atención a Víctimas del Delito. Con esta infraestructura la impartición de justicia es más confiable, transparente eficiente y profesional.