La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NO INTERESA AL GOBIERNO EL PROBLEMA DEL AGUA

El problema del abasto de agua a Ciudad Victoria y sus alrededores lo dejó resuelto el ingeniero Américo Villarreal Guerra, el que siendo gobernador de Tamaulipas (1987-1993) decidió poner fín al problema y construyó desde la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria el acueducto que resolvió el problema, pero no para siempre.

Graduado como ingeniero civil en la UNAM, llegó a ser director de Obras Hidráulicas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y sub secretario de Infraestructura Hidráulica de la misma dependencia, por lo que con su vasta experiencia visualizó el acueducto con dos líneas, de las cuales la primera sería suficiente para abastecer del líquido a la capítal del estado y pueblos aledaños, hasta el 2015 y para acrecentar el suministro después de ese tiempo debería entran en funciones la segunda toma.

Pero, pero, pero, lo lamentable de esto es que todo mundo se ha hecho el desentendido, lo que incluye al gobierno federal, del estado y municipal; no tenemos la menor idea de lo que están haciendo las dos partes más corresponsables que para nosotros son Estado-Municipio, para resolver el muy serio y grave problema, que pone en riesgo la salud de miles personas, porque la solución no les va a caer del cielo.

Obviamente del multicitado problema no está al margen el Gobierno Federal, pero después de varios meses de estar enfrentando los victorenses la falta de agua, según nuestras antenas apenas el serio y grave problema apenas acaba de llegar a la Cámara de Diputados, lo que nos deja ver claramente el desinterés de los tres niveles de gobierno por resolver el problema, los que están jugando con la salud de varios miles de tamaulipecos.

Queremos suponer que el actual gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, algo debe de estar haciendo al respecto, ya que según nosotros el problema del agua de Ciudad Victoria y sus alrededores es también su problema, ya que en su destacada carrera política todo cuenta, para bien o para mal, según sea el caso.

Del señor alcalde de Ciudad Victoria, don Xico, no tenemos comentario que hacer porque es una nulidad en cuyo gobierno la capital del estado está en retroceso en todos los aspectos, empezando con la calle Hidalgo, en la que sin ser peatonal no permite el estacionamiento de vehículos, Nos dijo un comerciante: “está loco”.

Entre los dimes y diretes que andan en el aire en nuestro país, aunque usted no lo crea se puso en claro que fue el propio gobierno de Estados Unidos, sin la intervención de nadie más, el que acordó retirar los aranceles al acero y al aluminio de Canadá y México, esto a cambio del endurecimiento de las medidas para impedir que el acero chino entre a territorio estadounidense procedente de los otros dos países, como lo publicó el viernes el diario The Washington Post.

Fulgencio Batista fue todo un señor dictador en Cuba, hasta que en 1959 llegó Fidel Castro con su gente y lo derrocó, pero lo más chistoso del caso es que ya en el poder Fidel Castro dijo que no sería un dictador, ni siquiera un cacique, como lo acaba de prometer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero, pero, pero, resulta que Fidel Castro con todo y su santa y emotiva promesa se mantuvo en el poder por cerca de 50 años, cuantos irá a durar López Obrador, no lo sabemos todavía, pero él anda diciéndole al pueblo que no quiere convertirse en un dictador, ni siquiera en un cacique. Pero aclara que el pueblo es el que manda.

En el mundo entero se sabe y bien que se sabe que en México no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del señor …..presidente. Por eso hay la idea de que López Obrador fue el que hizo posible que el ex gobernador Andrés Granier Melo recuperara su libertad, pero, pero, pero, se dijo respetuoso de las autoridades judiciales que diéron sentencia absolutoria al ex gobernador priísta, el que está preso por el megasaqueo a Tabasco.

La escritora y periodista, Elena Poniatowska, dice que está celebrando su cumpleaños número 87, ya que nació en Francia el 19 de mayo de 1932. Hay va parejeando con varios de los integrantes del equipo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, usted los conoce, es el gobierno de “nuestros mayores” como dicen en el rancho.

Desde luego que estamos en total desacuerdo con la gran ocurrencia que acaba de tener el señor presidente don Andrés Manuel López Obrador, el que anunció que pondrá placas con los nombres de los carteles y políticos corruptos, a las obras que se construyan con el dinero y los bienes que les hayan sido confiscados. Será posible que Mr. Peje tenga ocurrencias de ese tamaño. Será éste un nuevo acuerdo con los capos, el primero es en el que anuncia que los va a perdonar.

En la primera parte del esperado debate entre los candidatos de MORENA, PAN y PRI, –Miguel Barbosa, Enrique Cárdenas y Alberto Jiménez Merino– que van a contender en las elecciones del 2 de junio por la gubernatura de Puebla, todo no pasó de una guerra de “dimes y diretes”, en la que de buena manera se descalificaban entre sí.

Realmente con lo que vimos y sabemos realmente en la primera mitad del debate hubo de todo menos debate. Para nosotros uno de los mejores golpes los dio el candidato panista, Enrique Cárdenas, el que le restregó en plena cara a su contrincante de MORENA, simplemente que no es de fiar y remarcó que incluso no está preparado académica, profesional ni físicamente”, para desempeñar el cargo.

El candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, se lanzó en contra de los candidatos de MORENA y PAN, a los que acusó de haber sido aliados en el pasado y haber permitido que 75 de cada 100 pesos que se invirtieron en Puebla solo se destinarán en 16 municipios. Definitivamente el pleito fue entre Enrique Cárdenas y Miguel Barbosa.

Sí que es interesante para nosotros el saber que en una investigación desarrollada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se propone el aprovechamiento del pescado, para elaborar productos alimenticios como el jamón, con un alto contenido de valor nutricional y de muy bajo costo.

Sobre el tema la investigadora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), Dra. Rocío Margarita Uresti Marín, dijo que la propuesta fue presentada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA).

“Es un proyecto de bioquímica con enfoque en tecnología de los alimentos, que es mi línea de investigación; éste trabajo es un proyecto propuesto a la SAGARPA para desarrollar productos a partir de pescados.

“El pescado tiene omega 3, tiene proteínas de alto valor biológico, tiene proteínas fáciles de digerir, es parte es la que nos impulsa al desarrollo de nuevos productos enfocados a darle un valor agregado al producto de la pesca”, remarcó. Lo que en lo personal a nosotros como periodistas nos parece una magnífica idea, bien.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx