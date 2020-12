[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“¡NO MAS MENTIRAS SEÑOR PRESIDENTE!”

Muy pobres los resultados de los primeros dos años del gobierno del primer Presidente socialista o comunista de México, Andrés Manuel López Obrador, el que el día de ayer martes en Palacio de Gobierno rindió su Segundo Informe ante alrededor de 50 “invitados”, los más de ellos secretarios de su gabinete o integrantes de su equipo, frente a los que destacó el buen manejo de la pandemia del COVID-19 y remarcó que el terrible mal “no nos ha rebasado”.

Agregó que por desgracia “ésta terrible enfermedad” ha cobrado la muerte de más de 105 mil personas, “a quienes recordaremos siempre con afecto y cariño, nunca dejaremos de expresar nuestras condolencias y solidaridad para con sus familiares y amigos”, sin mencionar el número de médicos y enfermeras, los que hasta ahora han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, supuestamente mil 800.

Pero, pero, pero, un día antes del Segundo Informe del mandatario, la Jefa de Enfermeras de la Unidad de Urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Elizabeth Zagal, dijo al ser entrevistada en W Radio que el gobierno está mintiendo respecto a las cifras de hospitalizaciones. Dijo tener contactos en muchos otros hospitales y también están saturados.

Luego a pregunta expresa la Jefa de Enfermeras le pidió al presidente “que no mienta, que no oculte la verdad a la ciudadanía” y que le diga a la gente “que la pandemia nos está rebasando, que la capacidad hospitalaria está al tope, que no podemos hacer otra cosa porque él tomó malas decisiones”.

Por cierto al ofrecer un mensaje en el patio central de Palacio Nacional, hasta donde arribó acompañado de su esposa, López Obrador señaló que en contraste el enfrentar la crisis económica ha sido más sencillo y fue útil desechar las estrategias económicas del período neoliberal, de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba.

“Ahora es diferente, gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción no se acudió a préstamos y todos los recursos liberados se destinaron a la base de la pirámide social”, remarcó.

Por su parte la COPARMEX, que se caracteriza por hablar claro y sin rodeos, apuntó que en los dos primeros años de ésta Administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador registra “pocos e insuficientes logros y abundantes improvisaciones”.

Apuntan que de un balance hecho por éste organismo patronal se desprende que de 28 propuestas de la Cuarta Transformación solamente se cumplieron seis en éstos dos años de la Administración.

Remarcan que han sido testigos “de un peligroso desmantelamiento institucional que ha vulnerado a los órganos autónomos; de un desmantelamiento legal de las reformas estructurales y sus impactos benéficos mediante el uso de una mayoría parlamentaria ir irreflexiva”.

Agregan que paralelamente se cancelan políticas públicas que afectan a la población más vulnerable como la desaparición del seguro popular, “el retorno del centralismo presupuestal y la concentración de poder unipersonal frente a un gabinete que profesa obediencia ciega”.

Por su parte los gobernadores que integran la Alianza Federalista dijeron que es innegable que a dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El saldo es de innegable crisis y retos por delante; sin embargo como organización lanzaron un llamado a trabajar juntos porque no se puede seguir con pleitos interminables cuando México reclama soluciones.

Los mandatarios estatales de la Alianza, por cierto de diferentes partidos políticos, dijeron que ya no se pueden dar el lujo de postergar el crecimiento de nuestro pueblo por las diferencias y criterios dispares que nos impiden ver hacia adelante; “sobre nuestros hombros está la vida y la prosperidad de 120 millones de mexicanos”, postearon.

Apuntaron que la negación de los problemas ha entorpecido el rumbo y llegó el momento de recapitular y ponderar lo que realmente interesa a México.

Nos enteramos que investigadores de la UAT trabajan en un proyecto que busca incentivar la siembra de maíz nativo en distintas regiones de Tamaulipas.

El Dr. Mario Rocandio Rodríguez, investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dijo que los trabajos corresponden al proyecto “Mejoramiento participativo y conservación in situ de maíz nativo en áreas rurales de la entidad”, que contempla transferir tecnología en mejoramiento genético del maíz, a pequeños productores de la localidad.

Dijo que el estudio forma parte de la línea de investigación “Ecología y Conservación de la Diversidad”, del Cuerpo Académico Ecología Aplicada y se está desarrollando dos localidades del estado”.

“En Llera, en la localidad de Agua Fría y en Ocampo en el ejido San Isidron, donde los productores aún cultivan poblaciones nativas de maíz, ahí empezamos a trabajar con ellos el mejoramiento participativo”, remarcó el Dr. Rocandio Rodríguez.

Acotó que el propósito es incentivar la siembra de maíces nativos, a través de la difusión y aplicación de éste método, que en concreto se refiere al trabajo coordinado entre el productor y el técnico o investigador.

Diego Armando Maradona, que en paz descanse, para nosotros llegó a ser no sabemos porque razones un gran admirador del dictador de Cuba. Mismo Maradona llegó a decir que Fidel Castro “era como su segundo padre”, al grado de tatuarse su cara en chamorro de la pierna derecha como para demostrarle su afecto. Como lo suelen hacer los enamorados.

En Ecatepec, del Estado de México, una jóver mujer de 25 años de edad dio a luz a una beba en plena calle, asegurado a los paramédicos que desconocía estar embarazada. Por cierto la mujer y la peque se encuentran bien de salud, bendito sea Dios.

