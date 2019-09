EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

NO MÁS PRIVILEGIOS

Mostró el buen tamaño político que ya tiene su figura en Tamaulipas. Le fue muy bien.

Me refiero a Adrián Oseguera Kernion, presidente municipal de Madero, el mismo que rindió su Primer Informe de Gobierno este viernes 06 de septiembre.

Y no dejó duda que en MORENA Tamaulipas él es el personaje más prominente debido a su gestión municipal.

Además dejó en claro ante la concurrencia que Ciudad Madero ya se consolidó como el destino turístico más importante de todo Tamaulipas.

También apuntó que en este municipio se acabaron los arreglos en lo oscurito. Porque sentenció que en su gobierno… no más influencias, no más compadrazgos, no más amiguismo y no más desvió de recursos para beneficio de unos pocos.

Y subrayó que en Ciudad Madero quedaron atrás los privilegios, y que la 4 Transformación es sinónimo de transparencia, cuentas claras y honestidad.

Agradeció el respaldo del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza Vaca al gobierno y pueblo de Madero.

Y cuando se refirió al presidente Andrés Manuel López Obrador, puso énfasis en sus palabras de agradecimiento y gran reconocimiento al líder de la Cuarta Transformación.

De tal modo que hay que decir que a un año de haber llegado a palacio municipal de Madero, Adrián Oseguera Kernion inició la transformación que ahora se puede ver en esa comunidad.

Por ejemplo. Se recuperó la identidad del pueblo maderense con la construcción del Kiosco que le da brillo a la ciudad y disfrute a la ciudadanía.

Y ni qué decir de la gran inversión que se hizo para rehabilitar la fachada del mercado 18 de Marzo. Aquí se invirtió 8 millones 950 mil pesos.

Oiga y qué le cuento. Que el alcalde Adrián Oseguera montó una enorme y original campaña publicitaria turística para insertar el nombre de Ciudad Madero en los ámbitos nacional e internacional.

Pudimos ver cómo el edil maderense llevó la silla monumental playera a centrales de autobuses como a la de la Ciudad de México, Monterrey y en esta misma localidad.

Esa silla representa con originalidad a la Playa Miramar, porque millones de turistas se han sentado en ellas a lo largo de muchos años.

Además gestionó que un sorteo de la Lotería Nacional se llevara a cabo en la Playa Miramar. Sorteo, en donde el billete de lotería fue el instrumento para celebrar el 95 aniversario de la fundación de Villa Cecilia, hoy Ciudad Madero.

Y como algo muy relevante se tiene que mencionar que Adrián Oseguera logró realizar un carnaval internacional en la mismísima Playa Miramar.

Y se estuvo como invitado especial en esta fiesta a Brasil, un país al que se le reconoce su alegría y su intenso trabajo para implementar un carnaval de corte internacional.

Y entre otras cosas, debemos subrayar que el alcalde Adrián Oseguera mostró sensibilidad social al donar su salario íntegro a buenas obras.

Su salario donado ha servido para otorgarles una beca permanente a 180 niños para que continúen sus estudios.

Por último, les cuento que logró pavimentar en este su primer año de gobierno municipal más de 41 mil metros cuadrados, además de comprar 7 nuevos camiones para la dirección de servicios públicos y gestionó la donación de Pemex de uno más.

Y uno de sus trabajos más sobresalientes es el desazolve de las lagunas La Ilusión, Los Patos y Nuevo Amanecer.

En fin, que Adrián Oseguera Kernion, presidente municipal de Madero, se ha convertido no tan sólo en el personaje fuerte de MORENA en Tamaulipas, sino que también ha salido buen alcalde.

Y más allá de banderas y siglas se ha dedicado a trabajar en comunión con las autoridades estatales, sin dejar de reconocer la visión y la guía moral de Andrés Manuel López Obrador.

MAQUIAVELITO

…El DIF Madero, que preside la señora Ana Cristina Organista de Oseguera, invita a quien desee consolidar su vínculo familiar a la Tercera Campaña Estatal de Matrimonios Colectivos.

Será gratuita y se llevará cabo el siguiente 26 de septiembre.

