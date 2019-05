DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

NO MAS VICTIMAS DE VIOLENCIA; UN LLAMADO A LOS LEGISLADORES

RED DE MUJERES PERIODISTAS Y CONAPE SE SOLIDARIZAN CON LA COMPAÑERA COMUNICADORA LIDIA N. EN MATAMOROS.

Esta entrega es de solidaridad con nuestra compañera comunicadora LIDIA N.que ha sido violentada por su ex pareja, sufriendo golpes severos en todo su cuerpo.

Usted se preguntara porque esta vez sacamos el tema; sabemos que son muchas, solo que pocas denuncian y mucho menos quieren salir a la luz pública por el miedo y la vergüenza, sin embargo estos dos factores han sido bajo los que se han cobijado los hombres agresivos para seguir haciéndolo.

El hombre que golpea a una mujer lo seguirá haciendo, así que la única forma de salvarse de él es la denuncia, y la ratificación de la misma para que pueda recibir un castigo.

Los hombres golpeadores no solamente son personas de bajo nivel educativo, o con escasos recursos económicos, no; son personas que han sido educadas con ejemplos de agresividad en sus hogares; más abajo le diremos porque?

LOS HECHOS.

La victima narra que el pasado jueves 16 de mayo, el profesor FERNANDO N. acudió a su domicilio sin invitación expresa y de improviso la ataco a golpes, dejándole lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

El sujeto a que se refiere es profesor de Ética de una escuela de nivel medio, la mejor conocido secundaria general número 5, Macedonio Caspistran, ubicada en esta ciudad.

El hombre de profesión maestro está acusado de violencia en agravio de la periodista LIDIA N. quien hizo la denuncia pública, ante las autoridades correspondientes, por daño físico, psicológico y emocional.

La mujer afectada, señala que el hombre empezó a hostigarla después de que habían finalizado su relación hace algunos días.

La denuncia ya está presentada de manera formal ante la Agencia del Ministerio Publico Numero dos, de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, por parte de la comunicadora, quien pertenece a la Red de Mujeres Periodistas de Matamoros, esta organización tiene como misión el género.

LIDIA N. hace un llamado a las autoridades para que este caso como el de muchas mujeres no se quede impune y que se haga justicia conforme a derecho ya que las pruebas existen, sin embargo la médica legista, señala que las heridas que sufrió la victima sanaran en 10 días mismas que no se consideran graves.

LIDIA N. decido alzar la voz por su vida, su seguridad pero también por todas las mujeres que han sido golpeadas y en la generalidad no denuncian por la pena y el ser juzgadas por la misma sociedad.

Cuando una mujer es golpeada y no denuncia, el segundo paso es la muerte por ello la estadística de tantos feminicidios en el país, como lo dijimos anterior el hombre que golpea una vez y no se le ponte un alto lo volverá a hacer una y otra vez.

La Red de Mujeres Periodistas de Matamoros, se ha solidarizado con la compañera LIDIA N. por este acto salvaje por parte de FERNANDO N.

Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores, (CONAPE) representado en Tamaulipas por ERICKA CONDE, muestran su solidaridad a la compañera comunicadora LIDIA N. por las agresiones físicas.

De manera personal como Vicepresidenta de CONAPE, en Tamaulipas, también me uno a esta demanda de exigir a las autoridades de Tamaulipas justicia inmediata para que este caso y cualquier caso de mujeres que se encuentren en circunstancias iguales, se dé celeridad y se castigue al o los culpables, ¡¡¡¡ya basta de la violencia en contra de las mujeres ¡¡¡¡.

Hacemos un llamado también a las autoridades, a los legisladores ahora que están en campañas para que revisen la ley sobre víctimas de agresión, y demás ya que la ley está muy ambigua y solamente en el caso, casi de muerte es cuando entonces actúan, se señala debido a que la víctima LIDIA N. Ha sido informada por parte de las autoridades que su caso de violencia, sus heridas sanaran en 10 días por ello no son consideradas graves, entonces no pasa nada.

El hombre que golpea a una mujer es un ser impulsivo que desde su niñez no logra controlar su furia, sus agresiones físicas, ni verbales. Es alguien que considera que su pareja es su ‘propiedad’, casi una cosa, que es un ser menos importante que él, que no puede opinar o contrariarlo. Así lo señala la psicóloga PATRICIA ESPINOZA, especialista en sexualidad y familia del Instituto Nacional de Paternidad Responsable (Inppares).

Agregó que si un hombre golpea a una mujer, lo volverá a hacer. ‘La mujer que cree que él va cambiar está equivocada. Hay más posibilidades de que sufra una relación de constantes agresiones físicas a que él deje de golpearla’, dijo la especialista.

¿Cómo detectar a un hombre violento y agresor?

Por sus años de experiencia frente a estos tipos de casos, Patricia Espinoza y Manuel Saravia concuerdan en que hay que estar alerta ante estas señales.

El correo y el celular

El hombre agresor es un manipulador que consigue que la mujer le dé la clave del correo electrónico. El hombre violento le dice que la ama y que muere de celos, porque no quiere perderla o compartirla con nadie y la mujer enamorada considera equivocadamente que esto una muestra de amor y le da la clave.

El hombre violento es inseguro, revisará el celular de su pareja, para ver quien la llama, revisará los mensajes de texto para saber si tiene uno comprometedor.

La ropa y el maquillaje

El agresor también es muy controlador. Le prohibirá usar minifaldas o polos escotados, porque la considera su ‘propiedad’, y que nadie más la puede mirar. La táctica más usada es decir que lo hace porque no quiere que otros hombres le falten el respeto.

Otra de las alertas es el maquillaje. Los golpeadores le piden a sus parejas que no se maquillen tanto porque en su mente creen que buscan a otro.

Los insultos, los forcejeos

Después de su etapa de conquista y de tener enamorada a la mujer y ya en confianza, ante alguna diferencia, aparecerán los insultos. Si la mujer los acepta, abrirá otro escalón en la cadena de violencia: los forcejeos. Si ella los pasa por alto vendrán inevitablemente los golpes.

Insulta a sus anteriores parejas

Estar alerta del hombre que se expresa con insultos de sus anterior pareja, denota que no tiene el mayor respeto por la mujer, que algún momento fue parte de su vida. También estar alerta si se expresa con desamor de sus padres.

El hijo único

Hay un tipo de hombre violento que es a la vez hijo único, y que ha tenido malos patrones de crianza. Es el típico hijo al que se le ha dado todo y no acepta por respuesta un no. Este comportamiento lo hace un hombre violento. Si su pareja piensa o hace algo diferente, no va poder controlar su molestia o frustración y va actuar de la manera más básica el insulto o el golpe.

Hijo de padre golpeador

El hombre violento es muchas veces hijo de un padre que le pegaba a su madre. Aprendió que golpear a una mujer es algo normal.

