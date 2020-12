Dialogando

¡No me ayudes compadre!

*Siguen los escándalos en Jaumave

Por Roberto Olvera Pérez

Esta frase célebre seguramente está en boca del primer panista del Estado, el Señor Gobernador de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y del dirigente estatal del blanquiazul en la entidad, Luis René “Cachorro” Cantú Galván y va directo al oído del alcalde azul de Jaumave, César Martín Rodríguez García; toda vez que el regidor Ramón Alvizo Azua y el Comisariado Ejidal Juan Medina, andan envueltos el líos por el atropellamiento e internamiento de un jovencito del Ejido La Reforma.

Pero veamos esto con detenimiento. Si bien es cierto que el citado joven recibió ayuda y continua siendo atendido medicamente, éste mediante pone en evidencia una total anarquía en el cumplimiento de lo que prescribe el bando de policía y buen gobierno; toda vez que se menciona el consumo y venta de bebidas embriagantes en plena provisión por la pandemia, pues se la pasan por el arco del triunfo.

Así mismo refleja una gestión municipal de influyentísimo, amiguismo y desapego a la legalidad con todo el permiso del Presidente Municipal; además, queda claro que con estos servidores públicos y estas autoridades ejidales, el orden y el progreso no llegará a los jaumavenses.

Así es amigas y amigos, como dice el dicho “el horno no está para bollos” y se requiere de un manotazo en la mesa del R. Ayuntamiento de Jaumave, para poner orden y no manchar las siglas del PAN en este municipio, pues por más que se auto promocione el alcalde con una que otra acción de gobierno, los daños están hechos, no hay reversa y ni como ocultarlos.

La reflexión es simple: “el tanteo del agua a los camotes” es obligada para lo que decidirán en el partido azul quien sería el relevo de Martín, hoy el ganadero más famoso de Jaumave. ¡Ah!, porque como se ven las cosas ni en sueños la gente piensa en que Martín se reelija y la gente lo dice fuerte y quedito: en Jaumave siguen los vientos de cambio y como lo dijo el gober en su momento: “de que se van… se van”. Me estas escuchando Martin.

NOTAS CORTAS

1.- En conferencia de prensa el Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad en Victoria, Ing. Efraín García Chávez, dijo que para este mes de diciembre se llevarán a cabo las siguientes acciones en materia de prevención y apoyo a la población victorense:

– Programa paisano; en apoyo al gobierno federal y del Estado a partir del 7 de diciembre y hasta el 8 de enero.

– Guadalupe Reyes; inicia el 9 de diciembre y termina el 10 de enero de 2021.

– Acaba con el año, no con tu vida; del 20 al 31 de diciembre.

– Reforzar campaña de concientización ciudadana; para la prevención de accidentes en los distintos puntos de la ciudad tres de cada 8 días.

Para ello, la Dirección de Seguridad, Tránsito y Validad cuenta con personal operativo capacitado, con 63 elementos; personal de apoyo vial, con 20; siendo un total de 83 elementos de esta corporación policiaca. Patrullas 20, motocicletas 7 y grúas 2. Con esto se refuerza las medidas de seguridad para este mes de diciembre y en coordinación con el gobierno del Estado.

2.- El COVID-19 anda por todos lados y a la cámara del Senado no los deja en paz, pues aparte de que le pegó al senador, Napoleón Gómez Urrutia, también lo tienen, Damián Zepeda Vidales, Ismael García Cabeza de Vaca, Alejandra Nohemí Reynoso Sánchez, María Celeste Sánchez Sugia, Bertha Alicia Caraveo Camarena, José Luis Pech Várges, Roberto Juan Moya Clemente, y Verónica Delgadillo García. Ojalá y se recuperen pronto.

3.- Según fuentes fidedignas de la Dirección General del CONALEP con sede en la capital del Estado, la ex alcaldesa de Miguel Alemán, Rosa Icela Corro Acosta, estaría asumiendo en estos días el plantel de ese municipio luego de la renuncia presentada de este lunes por el ex director Héctor Barrera Garza.

También se dijo de manera extraoficial que habrá otros movimientos en puestos estatales de ese mismo municipio de la Ribereña, entre los que estarían la Oficina Fiscal del Estado, el Registro Civil, Itavu y otras dependencias más. Desde este día martes 1 de diciembre ya se había confirmado el nombramiento de la ex alcaldesa como titular de la Dirección en ese plantel educativo. Faltando que el propio Director General Agustín de la Huerta Mejía, lo emitiera a la prensa.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.