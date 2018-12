PRESENCIA

ANA LUISA GARCIA.

< ¡No me ayudes compadre! Kiko a Zorrilla

< Egidio, no logró justificar ejercicios de 2016

< De 167 cuentas públicas sólo aprueban 57

1.- Poco ayudan al Presiente del PAN en Tamaulipas, Francisco Elizondo en su encomienda de ganar mayoría en el Congreso del Estado la cual se disputará el 2 de julio próximo; las actuaciones de los alcaldes y exalcaldes albiazules. Para enero debieran de estar subsanados los noviciados de los Jefe Edilicios y mientras que el problema de las cuentas públicas se torna bastante complicado ahora que únicamente se aprobaron 8 de 43 del ejercicio fiscal de 2016.

Para muestra un botón. Cuesta trabajo comprender los excesos del gobierno municipal de Cd. Madero, que presidió José Andrés Zorrilla Moreno, cuando las observaciones de la Auditoría Superior del Estado encontró inconsistencias en 492 millones de pesos, lo cual representa el 80.39 % del presupuesto re-direccionado por la actual administración “morenista”, dado que gobierno municipal anterior no logró los recursos que se había propuesto y que aprobó de manera tentativa el ayuntamiento y fue necesario reducirlo en 120 MDP.

Aun así los faltantes son escandalosos. Sin embargo Zorrilla declaró al tener conocimiento de estas inconsistencias de que todo se aclarará.

La cuestión es que estamos en un año político 2018-2019 y <la oportunidad la pintan calva>, de tal manera que el anuncio de las inconsistencias del ayuntamiento maderenses proporcionadas por la institución competente, la Auditoria Superior del Estado, fueron retomadas y detalladas por la contraloría municipal y el asesor jurídico del gobierno “morenista” que encabeza Adrián Oseguera Kernion en una concurrida rueda de prensa.

Los medios de comunicación del sur difundió ampliamente este capítulo, en el cual detallaron la localización de más de 30 proveedores fantasmas, cuyos domicilios fiscales no corresponden; son edificios en proceso de construcción o abandonados por el deterioro en que se encuentran.

Además de operaciones con proveedores que no están dados de alta en el padrón correspondiente; egresos por el concepto de combustibles y aditivos por 15 millones de pesos, pero sin la relación de vehículos y lo que es peor, la incorporación de facturas que fueron canceladas, pero cuyo pago si se ejerció. Asimismo se inflaron los costos de construcción de cuartos para viviendas, que estaban valuados en 72 mil pesos, pero fueron inventariados con un costo de 122 mil pesos. Y en una operación de 35 de estas obras hay un millón 750 mil pesos que no se justifican.

Sin embargo este capítulo puede revertirse, de llegar a las últimas consecuencias penales, claro en el caso de que los 492 MDP no sean justificados; porque incluso regresándolos rigurosamente, estará reparado el mal, y reconociendo el abuso de autoridad y la malversación de los recursos.

En esas circunstancias el gobierno estatal panista dejaría clara su decisión de hacer cumplir la ley. Usted dirá que la calificación proviene de otro poder independiente como es el Legislativo, del cual depende la Auditoría Superior del Estado y la parte penal, ahora a un Fiscal independiente, pero en la práctica sabemos que los tres Poderes atienden a una sola voz

Bien manejado y con la espada de la justicia en la mano, el impacto negativo puede convertirse en algo favorable, a final de cuentas Zorrilla de todas maneras hizo mucho daño al partido que lo encumbró, empezando por la derrota municipal, cuyo capítulo se inscribió en una serié de obstáculo que victimizaron al actual alcalde y facilitaron su encumbramiento electoral.

2.- Tema aparte es la reprobación de los ejercicios presupuestales de 110 cuentas públicas entre las que figura la del Gobierno que encabezó Egidio Torre Cantú correspondiente a 2016, otras de COMAPAS, universidades, institutos de planeación, desde luego municipios y organismos descentralizados, luego de un debate maratónico y sin precedentes porque en el caso de los ayuntamientos van gobiernos panistas y priistas. De tal manera que suman varias docenas de personajes que no pasarán una feliz Navidad, ya que estarán bajo la sombra de la zozobra.

Ahí tiene Usted, que únicamente 57 cuentas pasaron sin observaciones de un total de 167, esto quiere decir que el 65 % están en suspenso, ya que no lograron justificar satisfactoriamente sus ejercicios. Las cuentas corresponden al 2014, 2015 y 2016. Del 2014 sólo hay una, la del municipio de Matamoros, que por cierto tiene sin aprobar todo el trienio en el que gobernó Leticia Salazar.

Hay municipios grandes como Nuevo Laredo, Reynosa, Madero, y medianos como Río Bravo que están en el banquillo de los acusados. Otros organismos importantes que no la libraron son: la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa, el Colegio de Bachilleres, el CONALEP, entre otros.

3.- Mientras tanto MORENA tiene abiertos varios frentes con miras de que en enero próximo “arrancar” de manera formal acciones de gobierno que redunden en fortalecer al instituto político rumbo a los comicios del 2 de junio. Por ejemplo este domingo por la tarde tendrían un evento artístico musical en la plaza del 8 Hidalgo en Cd. Victoria; en Reynosa un día antes Renato Molina Arias hizo una de sus presentaciones con mensaje triunfalista asegurando que ganarán mayoría en el Congreso local.

Y en las colonias populares de todos los municipios importantes y en otros de menos población donde son gobierno o tienen activistas, han venido trabajando intensamente en la integración del padrón de beneficiarios de los distintos programas de política social que estarán a cargo de las delegaciones que sobrevivan en la reorganización e integración de la Coordinación que encabezará José Ramón Gómez Leal.

Curioso, es una tarea que debiera estar a cargo de la burocracia federal, la sindicalizada, la que no van a desplazar, pero son los simpatizantes o <morenistas> y como no se está trabajando con el antecedente de los anteriores padrones, el avance es muy lento. En cifras no se lleva ni el 50% de los enlistados anteriores.

Pero con lo que se tenga, estarán arrancando en los primeros días hábiles de enero.

Veremos cómo calientan motores los azules, tricolores, verdes, guindas, celestes, naranjas y en general todos los que se proponen participar en los comicios, donde además habrá candidatos independientes.