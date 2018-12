DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA

NO ME VOY A QUEDAR CALLADO, DICE EL REGIDOR IVAN PUENTE ANTE IRREGULARIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

EMPLEADOS DE SEBIEN TIENEN MAS DE CINCO QUINCENAS SIN PAGO Y SON DE LA ESTRUCTURA GANADORA.

PIDE AMLO 53% MAS EN IMAGEN Y SILENCIA TEMAS SENSIBLES A FUNCIONARIOS.

BONITO EJEMPLO OFRECE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA EN TAMPS.

Nadie mete cizaña a nadie, lo que se requiere es que las cosas se hagan bien en el cabildo “ mi tema no es contra el alcalde”, es solo que están incurriendo en prácticas fuera de la ley como no ofrecer información con anterioridad respecto a temas importantes como el presupuesto de egresos, es decir documentos que avalen los montos que se aprobaron, dijo IVAN PUENTE, regidor de la fracción del Partido del Trabajo, en torno al embrollo con el Secretario del Ayuntamiento EFRAIN ENCINIA MARIN, quien quiso meterse en asuntos fuera de su incumbencia.

De acuerdo al código municipal artículo 142, señala que con anterioridad debes ofrecer información que soporte el voto sobre el tema en cuestión, sin embargo esto no sucedió en la reunión de cabildo donde se autorizó el presupuesto de egresos del 2019, en donde el regidor del PT no lo hizo por carecer de ese documento.

Los regidores no pueden votar por algo que no conocen, como tampoco el Secretario del Ayuntamiento debe tener voz y voto o meterse en los temas de los regidores, ya que su función es como voz informativa, levantar el acta y dejar que los regidores expongan sus opiniones que para eso son las reuniones de cabildo ordinarias.

Lo que se pretende en este cabildo es un ejercicio mecanizado, lectura, aprobación, levantamiento de mano y que nadie diga nada, lo cual debe estar fuera del protocolo de un partido que al parecer vino a cambiar las cosas.

Las juntas previas son informativas, donde verdaderamente se aprueba o no en cabildo; ahí es donde se toman las decisiones en favor o en contra de la ciudadanía.

La pluralidad de partidos sin conocimiento es peor que la mayoría si no se saben preparar para defender lo que es la administración su manejo operativo y legal, además de contar con regidores muy jóvenes que no tienen experiencia y que quizá los ven como corderitos.

El 90 por ciento de la población el día de la elección no conocía a MARIO LOPEZ HERNANDEZ, lo que significa que la población voto por el partido, ahora el compromiso del alcalde es hacer bien las cosas porque los efectos no siempre se vuelven a repetir.

El regidor por el PT, IVAN PUENTE, dijo “no me voy a quedar callado y no me cambien las historias”, lo único que se pide es que las cosas las hagan lo mejor posible.

El representante en el cabildo del Partido del Trabajo pudo haber impugnado las dos sesiones de cabildo en una de las cuales se había votado a favor de un presupuesto de egresos quizá amañado pero se requiere enviarlo al Congreso del Estado y luego el tiempo es que se pudiera entrampar y darles largas, pero de que hubo anormalidades las hubo.

En fin y eso que apenas empiezan imagínese cuando le saquen más sabor; aunque déjeme le informe que los funcionarios sirven de proveedores, alteran facturas y demás, ¿cuánto creen que vamos a paga los matamorences por el pino feo que dizque adornaron en la plaza principal y el olímpico?…

Hay que pedirles a los regidores que investiguen aunque también se les puede pedir mediante la ley de transparencia que lo hagan.

Mientras que en la Secretaria de Bienestar Social, que encabeza el ALBERTO GRANADOS, no les han pagado a más de 150 personas a quienes les deben casi el total de lo que va la administración más su parte correspondiente a aguinaldo, son personas que ganan $6,000.00 m/n al mes y que señalan no tendrán comida para el festejo de navidad.

Vía telefónica con ALEJANDRO ALFONSO MAYER GARZA, quien por el momento funge como Director de Consejos de Colaboración Vecinales, señalo estar consciente de este hecho y que debido al doblete de personal es que no se ha podido pagar por eso están despidiendo a los priistas para poder pagarles a la gente que contrataron y que los ayudo a ganar la elección, además de cubrir compromisos de otros partidos que hicieron alianza.

El funcionario municipal dijo que le duele esta situación ya que el cómo líder antaño en Teléfonos de México, siempre abogo por los derechos de los trabajadores y aseguro que este próximo viernes se les pagar retroactivo todo lo pendiente de sus salario y demás.

Son más de 130 personas que dependen de la Dirección de Participación Ciudadana, andan en las colonias levantando censos para determinar las prioridades de las necesidades en las colonias.

Aunque MARIO LOPEZ HERNANDEZ, pretenda imitar la administración que tuvo BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, jamás va a poder porque hay niveles que difícilmente se van a poder subir o por lo menos comparar y lo mejor que puede hacer es ofrecer un gobierno de acuerdo a las expectativas no de la ciudadanía sino del Presidente AMLO por quien la gente voto.

ALEJANDRO MAYER , dijo que su estructura está compuesta por más de mil personas y que apenas pudo meter 85; SILVIA BURGOS la representante del gobierno de AMLO 130 que hoy trabajan en la administración municipal y en programas federales , así como gente de otros partidos que fueron en alianzas como el Partido Encuentro Social entre otros.

En otro tema que se ha convertido en una noticia viral es el comportamiento indebido de la Subsecretaria de Educación Básica la cual debería finalizar en un cese de su puesto considerando que el puesto que ostenta tiene que ver con el buen comportamiento, valores y buen ejemplo.

MAGDALENA MORENO ORTIZ, funcionaria de la Secretaría de Educación, armo un escándalo bajo los influjos del alcohol.

Los informes indican que MORENO ORTIZ fue detenida por oficiales de Tránsito Local, sin que sus “influencias” le valieran para evitar que la remitieran a los separos policiales del Dos Zaragoza, junto con su compañero de parranda, JAVIER CARDONA SALAZAR, quien es el director de Espacios Transversales de la misma dependencia.

El Gobierno de México puso en marcha una estrategia de comunicación en la que sugiere a sus funcionarios evitar 12 temas sensibles relacionados con la propuesta de paquete económico de 2019.

El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, propuso aumentar en un 53 por ciento el gasto en comunicación social y publicidad para 2019, en comparación con lo aprobado por la Cámara de Diputados para 2018, que tal ¡¡¡¡, ya saben donde esta la minita de oro, pero además antes había comentado que esa no era su prioridad, bueno es normal eso de decir una cosa y luego la otra.

