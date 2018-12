T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR, DECÍA AMLO EN CAMPAÑA”, HOY PIENSA DIFERENTE, “YA MINTIÓ”.

NADIE en México olvida los tres maravillosos conceptos de campaña del hoy Presidente de la República Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR, promesas que se echó a cuestas, con el fin de hacerle ver a los mexicanos que, “él sería la esperanza de México” y naturalmente, le brindaran el voto para llegar al principal escaño político, donde ya se encuentra, gracias a la confianza que le tributó el pueblo mexicano. Pero qué triste y lamentable es que, “en una de sus principales promesas”, YA MINTIÓ, al no acabar con “los gasolinazos”, porque AMLO y sus fieles Diputados de MORENA, sorpresivamente, en tribuna, allá en San Lázaro, “se negaron rotundamente a eliminar el IEPS”, (impuesto Especial a Productos y Servicios” que, es lo que ha generado que, las gasolinas, “sigan teniendo sus precios o costos por las nubes”.

Y PESE A QUE los Legisladores de MORENA, para justificar su negativa, hayan argumentado “no poder bajar los costos de las gasolinas”, porque PEÑA NIETO y los Diputados de la LXII Legislatura, “privatizaron los productos energéticos”, poniéndolos en manos de la inversión extranjera. Entonces yo me pregunto: “Si AMLO y sus aliados”, ya sabían eso, porque se aferraron en campaña ¿A ENGAÑAR Y MENTIRLE al pueblo mexicano? de que, “ellos sabían cómo acabar con los gasolinazos” y eso no lo digo yo, eso todo mundo lo sabemos, porque “eliminar los gasolinazos”, FUE UNA DE LAS BANDERAS que LÓPEZ OBRADOR utilizó estratégicamente en su tarea proselitista, para que la gente creyera en él y le dieran el voto para ser Presidente, pero a eso, se le llama “Mentir y traicionar”. Y él dijo que, “no mentiría y no traicionaría”. ¿ud que opina?

Y HACER hincapié en este tan interesante tema, no es para defender y mucho menos justificar al ultra repudiado y nefasto de Enrique Peña Nieto que. “ha dejado al país en llamas”, heredándole a ANDRÉS MANUEL una deuda superior a los 10 billones de pesos, es decir al doble de como se la dejó, el también no muy bien recordado ex presidente FELIPE CLADERON HINOJOSA, tal como lo expliqué en la colaboración de ayer.

NO PODEMOS decir que LÓPEZ OBRADOR, es gandaya, saqueador o bandido, porque al menos, en su peregrinar por el país, ha dado cuenta de manera pública, ser un político diferente a sus antecesores y que bueno, porque afirma tener las mejores intenciones del mundo, para cambiar a México y cambiarlo en serio y realmente se consolide, el tan anhelado progreso y desarrollo social que las familias mexicanas demandan y con ello, se logre cristalizar “la Cuarta Transformación”, como AMLO en sus diversos vaticinios políticos, lo ha expresado.

SIN EMBARGO, lo que el hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene que entender, razonar y por obviedad comprender, es NO MENTIR AL PUEBLO, que fue el que le dio la oportunidad de lograr su anhelo político de ser el ejecutivo federal o el jefe de la nación. Y recordarle muy bien lo que le dijo el joven de la bicicleta que, “TÚ NO NOS PUEDES FALLAR”. Pero HOY, Andrés Manuel, le ha fallado imperdonable e inconcebible a la sociedad mexicana “al no eliminar el IEPS”, Para ACABAR CON LOS GASOLINAZOS, pese a tener las mayorías con MORENA en el Congreso de la Unión, mostrándose AMLO indiferente al no “echar por tierra ese gravamen”, lo que bien pudo lograr a través de sus Diputados aliados en el Congreso y, no lo hizo, fallando cruelmente a dos de sus premisas: “NO MENTIR Y NO TRAICIONAR”.

OJALÁ y estas fallas o crueles mentiras de AMLO, como “el no impedir la continuidad de los gasolinazos”, no sigan generándose en este nuevo gobierno, como sucedió en los pasados de Peña, Calderón, Fox y Zedillo, porque fueron tantas las promesas que él, se echó a cuestas en campaña, como el bajar el IVA al 8% en la Frontera y bajar también aquí “el ISR al 20”, por lo que de no cumplir López Obrador su palabra, estaría perfilándose como “un Presidente Mitómano”, porque él mismo ha dicho no comulgar con “la falacia” o la mentira y YA MINTIÓ. Y Aquí en Reynosa los tamaulipecos, tendremos a Andrés Manuel, para preguntarle “de viva voz”, que “si él ya sabia” que no cumpliría con el tema de “los gasolinazos”, porque se empeñó, “en hacer uso y gala de ese estandarte” y engañar a los mexicanos.

PUES DECIRLE ahora al pueblo de México que “siempre no como dijo don Teofilito” eso, en mi punto de vista, no es una justificación sensata de LÓPEZ OBRADOR, porque eso de que, antes se obtenía del petróleo el 40% del producto Interno bruto para el bien del país y desde que Peña Nieto, entregó la industria petrolera al capital extranjero, solo se obtiene el 12 % de beneficio para México, eso que hizo EPN, es reprobable, como también es reprobable e incluso burdo, que hoy Andrés Manuel, esté campantemente, dando cuenta de HABERLE MENTIDO AL PUEBLO que, lo hizo Presidente de la República.

PARA CONCLUIR, les diré que, “si hacer uso de la aplanadora” MORENA en el Congreso para perjudicar a los mexicanos, como sucedió anteayer, eso deja entrever el serio riesgo y peligro que, “estará enfrentando el pueblo de México” y creo que el pueblo no merece descabelladas acciones como a la que aquí, hoy estamos haciendo referencia.

Por hoy es todo y hasta mañana.

