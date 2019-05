EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

NO QUIERE SEGURIDAD

En el sur de Tamaulipas MORENA está enfrentando estas elecciones muy dividido.

Ya se dijo que muchos disidentes de MORENA del sur de la entidad votarían por los candidatos del Partido del Trabajo.

Antes de iniciar las elecciones para diputados en Tamaulipas, en este espacio se mencionó la migración de la simpatía de disidentes de MORENA hacia el Partido del Trabajo.

¿Por qué? Porque se sintieron ofendidos por la imposición de candidatos que hicieron Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de MORENA y El Señor de las Ligas René Bejarano, dirigente nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza.

Hoy, rueda en redes sociales un video que sí refleja la división de MORENA en el sur de Tamaulipas, pero que se dice que es actuado. ¡Falso pues!

Y que se inserta en la guerra interna de ese partido político. Sin embargo, el movimiento de disidentes de MORENA hacia el Partido de Trabajo es verdad.

Y todo porque la dirigencia nacional morenista no tomó en cuenta a la militancia y a los principales actores políticos del Movimiento de Regeneración Nacional para designar candidatos.

Y sí, el video dicen que es falso, que es actuado actuado, pero que sí refleja lo que sucede al interior de MORENA en el sur de Tamaulipas…división como consecuencia de la imposición.

Y en la frontera norte tamaulipeca las cosas tampoco marcha nada bien para el partido de Andrés Manuel López Obrador.

Resulta que un trascendido manifiesta que en la ciudad de Matamoros el alcalde Mario López Valdez no quiere operativos de seguridad.

Y es que hay un convenio de colaboración entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para fortalecer las acciones de seguridad en beneficio de la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que a Tamaulipas, gobiernos estatales anteriores, lo insertaron en un espiral de violencia en contubernio con los infractores.

Hoy el nivel estatal hace un esfuerzo por enfrentar a quienes gustan de generar violencia, pero resulta, según trascendidos, que el alcalde matamorense no quiere tener operativos de seguridad en su ciudad.

Les cuento que el FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) es un un programa con el cual se hace coordinación entre la federación, estados y municipios.

Pero resulta que viene corriendo la versión de que el presidente municipal de Matamoros Mario López Valdez (MORENA) condicionó firmar el FORTASEG.

Y se señala que aparentemente el alcalde e Mario López dijo que sí firmaría dicho programa, pero…siempre y cuando los gobiernos federal y estatal no hicieran operativos de seguridad en Matamoros. ¿Se imaginan?

Hay que preguntarle al edil de Matamoros sobre esta versión, porque se dice que es verdad y que eso perjudica a la sociedad de esa localidad fronteriza.

Hay que subrayar que el FORTASEG es para mejorar la seguridad en los municipios, y hasta se distribuye un subsidio de parte de la federación para mejorar la acciones que pongan a buen resguardo la integridad física y las propiedades del ciudadano.

No he sabido que a un presidente municipal en Tamaulipas le tiemble la mano a la hora de decidir por el bien de la ciudadanía, pero esta versión me llena de zozobra por el hecho de pensar que a falta de operativos de seguridad el índice delictivo puede crecer.

¿Habrá una reconsideración sobre este tema en palacio municipal de Matamoros? Los ciudadanos deben saber la verdad de todo este asunto porque son los que finalmente salen o beneficiados o perjudicados.

MAQUIAVELITO

…Tamaulipas se muestra a nivel nacional como un buen espacio para la actividad ganadera.

Por tal motivo, nuestro estado fue designado la sede de la Convención Nacional Ganadera 2020.

La decisión fue tomada por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

