T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NO QUIEREN A CARMEN LILIA, NI A LEAL DORIA, “PIDEN LOS DESTITUYAN”.

CON JUSTA razón, los auténticos “Morenos de MORENA”, no quieren a CARMEN LILIA CANTUROSAS, ni José Antonio Leal Doria, porque a ambos, por razones que dicen desconocer, “se les impuso a chaleco” como candidatos pluri nominales a Diputados Locales, cuya cuestión en una fatal decisión e irremediable ofensa para ellos y por tal motivo, ante el CEN de Movimiento de Regeneración Nacional, “están pidiendo los destituyan”, porque tales posiciones, deben ser para fundadores de este partido y, “no para advenedizos y gandayas”, tema por el que, no dudo, saldrá a relucir que, “en esto mucho tienen que ver el Senador RICARDO MONREAL AVILA y el ayudante de este, Alejandro Rojas Díaz Durán.

POR ELLO, les diré que, lo inconcebible e imperdonable de esta injusta decisión política interna en Morena es que, “se despoje a los verdaderos militantes” de la oportunidad de ser abanderados a Diputados por la vía de la representación proporcional, detalle por el cual a partir de hoy lunes, el Comité Ejecutivo Nacional del partido fundado por AMLO, tendrá que analizar a fondo este polémico tema, el cual está dejando en entredicho al partido en el poder, porque, “las imposiciones” de la panista Carmen Lilia y del perredista José Antonio Leal, “van en contra” de lo que muy claramente establecen los estatutos de Morena.

POR TAL MOTIVO, viene quedando claro que, “la mano negra y mercenaria” de Ricardo Monreal, “sigue metida” en las decisiones partidistas y eso no debe permitirse y todo esto, no es más que la consecuencia “de la compra-venta” de candidaturas tipo mercado. Y aunque nadie ha “puesto el dedo en la llaga”, hasta el momento, “porque no hay pruebas de vendutas”, no dudo que esto pueda surgir en cualquier instante, aunque esto obviedad, no le convendría a los directivos de la cúpula nacional de MORENA y fíjense bien, para evitar evidenciarse, “tendrán que sacar de la jugada” a Carmen Lilia Canturosas y a Leal Doria”, porque ninguno de los dos, cuentan con méritos propios, para que se les brinde esa oportunidad política. Partiendo de que la mujer, viene del PAN y el sujeto de marras “procede del PRD”. Eso todo mundo lo sabe.

AQUÍ no hay más que dos sopas: la primera es que, los integrantes el CEN de MORENA, “pongan los pies sobre la tierra”, si es que quieren mantener el equilibrio político, al que hacen gala, respecto a que, “no se manejan” bajos los tradicionales esquemas de corrupción. Y el segundo punto, es que si se les deja a Carmen Lilia y a José Antonio, en tales posiciones plurinominales, esto confirmará, sin temor a equivocarme que, el Senador Ricardo Monreal, tiene más poder político que Yeidckol Polevnsky. Cuyo tema me parece extremadamente interesante.

PORQUE SI esto último sucede, a mi juicio, se confirmaría que, MORENA, “no es otra cosa” que, MAS DE LO MISMO, partiendo de que el también ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal Ávila y “el lacayo” de éste, Alejandro Rojas Díaz Durán, “tienen malísima reputación política” en sus lugares de origen, faceta política que repito, me parece interesante, porque “poco a poco irían saliendo” los barruntos de corrupción que hay al interior de este partido, muy a pesar de que “se llenen la boca”, aduciendo que son honestos y transparentes y no bandidos como otros, pero recuerde usted mi querido lector que, “el sol no se puede tapar con un dedo”.

POR LO ANTERIOR, los Fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional, con justa razón están reclamando sus derechos estatutarios y partidistas, haciendo patente el repudio a la asignación de candidaturitas plurinominales a panistas y perredistas, como es el caso que nos ocupa. Y por este elemental motivo, en un marco de justicia, “los genuinos Morenos”, demandan para ellos, las Candidaturas 2 y 3 de la vía de representación proporcional, lo que en un nivel de equilibrio político, me parece justo.

EN ESTE ESCENARIO, los genuinos militantes de Morena, subrayan candentes que, no van a permitir el oportunismo político, ni actos de corrupción y mucho menos “el agandalle” al interior del partido, porque en plan tajante aducen que, “Morena se construyó” como una plataforma de lucha “del pueblo para el pueblo” y no para gandayas y esto, naturalmente, deberá entenderlo el Senador RICARDO MONREAL AVILA, quien presume ser muy amigo del Presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, lo que tal vez sea cierto, pero lo inconcebible en el actuar de Monreal, es que, se ha convertido en “EL ARROZ DE TODOS LOS MOLES”. Y eso Monreal, no lo puede negar. Y a eso, es a lo que AMLO, creo, “debería poner la atención debida”.

PORQUÉ LE DIGO esto, porque debemos recordar que allá por el mes de febrero en “la tres veces Heroica Matamoros”, en los conflictos de huelgas, apareció “el influyente Senador” Ricardo Monreal, junto a abogada Susana Prieto, “la que se lucía” teléfono en alta voz, evidenciando estar hablando con Monreal, “aparentando estar confrontados”, soslayando sobre el problema laboral de los obreros de las maquilas, contra los empresarios “por desacuerdos laborales”, de esto todo mundo supo y en aquella ocasión surgió “a boca de jarro” que, “el líder minero” además Senador de Morena NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, sería proyectado para liderar y manejar una nueva organización obrera y él, tener el control de los trabajadores de las maquilas, donde hay “un negocio ultra mega millonario”, lo que enseguida fue confirmado, por la formación de la organización internacional de obreros, a cuyo frente está, precisamente, “el referido cacique Minero”.

Y SI HOY en Nuevo Laredo y prácticamente en todo el estado, surge la inconformidad e indignación de militantes auténticos de Morena, reclamando la posición de CARMEN LILIA CANTUROSAS y la de José Antonio Leal Doria, es porque están en su derecho y por obviedad, no están dispuestos a permitir que, por obra y gracia e intereses del Senador Ricardo Monreal, éste “pisotee sus derechos políticos” en Morena. Pero además, los quejosos Morenos, dijeron estar dispuestos a tomar de manera pacífica las instalaciones de Morena en Ciudad Victoria, porque “la asignación de externos” en candidaturas plurinominales, sería una nueva humillación política para ellos y consecuentemente, se violentarían los principios rectores de Morena de: “No mentir, No robar y No Traicionar”, las causas populares.

Por hoy es todo y hasta mañana.

