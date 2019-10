CORRESPONDENCIA

No rebuzna nada más por…

Por José Luis Castillo

La Delegada del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización, y ex regidora Guillermina Perales López, hablo del programa “pinta tu casa” que se realiza por parte de la administración estatal lo cual es bueno porque a ello agrega que son varias las colonias y sectores de la capital del Estado los que han solicitado la aplicación de este beneficio.

La ex regidora de Acción Nacional y ahora delegada del ITAVU, refiere que son poco más de mil 500 familias las que han sido beneficiadas, principalmente las que habitan en la colonia Horacio Terán, y lo que se pretende es embellecer las fachadas de casas particulares.

Guillermina, es una de las funcionarias que llega temprano a la oficina y atiende todos los problemas que se le plantean por parte de quien acude a ella, que los resuelva es otra cosa, aunque eso sí, a cada quien le da su lugar.

No hay duda de que en la ciudad el sector de la Horacio Terán, destaca por lo llamativo de pintura en las fachadas que se hizo con el apoyo de la autoridad estatal a través de ITAVU, pero ojalá que este beneficio y apoyo llegue a mas sectores y hay que decirlo, a falta de terrenos, reservas u otros servicios, que antes se ofrecían en ITAVU, en algo se tiene que ocupar, Perales López.

2.- Mónica García Velázquez, anunció el arranque de las actividades del Festival Cultural de Nuevo Laredo el próximo viernes, en donde se estima la participación de artistas fronterizos y de talla internacional.

La ex presidenta municipal de ese municipio fronterizo y esposa de mi amigo Ramiro Ramos Salinas, refiere que el festival cultural dará inicio con Danza Ballet, música y folklore que se mezclaran en distintos escenarios que se han establecido para que la población lo disfrute.

A las 7:30 de la tarde del próximo viernes se pone en marcha este festival con la participación de “tempus Quartet” de Tampico en el centro cultural de Nuevo Laredo.

El festival da inicio en una primera edición y se espera según la presidenta de la Comisión de Cultura que se instituya cada año, la intención es darle la oportunidad a los habitantes de Nuevo Laredo a que aprecien las bellas artes con distintas presentaciones de este tipo y nosotros agregaríamos Mónica, quiere imprimirle su sello personal a esta Comisión, para muchos sin importancia y donde pensaron tenerla quieta sin figurar, pero conociéndola, este será el primero de muchos eventos que se eche a cuestas, ya vera.

3.-De manera que el Gobierno de Tamaulipas, reforzó las actividades de reforestación en las distintas ciudades del estado en donde ha sembrado poco más de 25 mil 900 arbolitos con lo cual se contribuye a mejorar el ambiente.

Hay que reconocerlo, a falta de talento o intención de nuestros ilustres presidentes Municipales, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno estatal hace lo propio, y deberás, hay que agradecerle.

Hay que reconocer y aplaudir este programa que lleva a cabo Gilberto Estrella Hernández, a quien no tenemos el gusto de conocer, pero desde aquí lo felicitamos sin afán de nada, sólo de reconocerle su chamba y preocupación por propiciar oxígeno, reducir la contaminación y favorecer el cuidado del medio ambiente.

4.-Para salir, la entrevista es: un dialogo entablado entre dos o más personas, cuyo propósito es recabar información, para después integrar la nota que debe reunir las cinco preguntas básicas, qué, quién, como, cuando, donde y porque, así de fácil.

Alguien debería explicarle a la regidora Verónica García Barrón, que dentro de los géneros periodísticos existe la opinión, con sus características propias dentro de los géneros periodísticos, por ello nos queda claro que no rebuzna solo porque Dios es grande.

La regidora del cabildo local, refiere que atiende las peticiones ciudadanas que ha conformado comités de participación ciudadana, lo que no dice la improductiva regidora es que nada resuelve y aclaramos es opinión, no entrevista para que luego no diga que escribimos de ella sin entrevistarla, ¿estamos?

