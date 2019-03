La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NO RECONOCER LOS AVANCES DE MEXICO ES UN ERROR: NARRO

“Creer que en éste país, hoy en 2019, estamos igual que hace seis o siete años, en 2012, es cometer un error. O creer, peor tantito, que hace 20 o 30 o 50 años las condiciones de las y de los mexicanos eran mejor, es no saber lo que ha pasado o estar ignorando, engañándose así mismo”, afirmó el doctor José Narro Robles, ex titular de la Secretaría de Salud, dos veces rector de la UNAM y uno de los cinco o seis priístas que aspiran a la candidatura del PRI para contender por la Presidencia de la República en las elecciones del 2024.

Categórico Narro Robles, que va a cumplir 71 años de edad en diciembre, asegura de manera categórica que nuestro país es hoy mejor que hace años. Apuntó que México tiene la grandeza que nadie puede regatearle, México tiene problemas, pero también tiene grandes posibilidades “y no es discurso”, remarcó,

En forma indirecta negó tener padrino en éste su nuevo reto que emprende ahora y afirmó que va por todos los priístas, haciendo hincapié en que quiere ser el candidato de la militancia y no de los grandes cuadros que ha generado el partido. “Quiero ser el candidato no de una cúpula, no de personajes a quienes profundamente respeto y con quienes me identifico, si por supuesto, “pero me gustaría ser el candidato de muchos grupos, de muchos personajes y la militancia .Gastar suela, estar cerca y oír a la gente”.

De la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que en un principio sonó fuerte como aspirante y más adelante la ubicaron como compañera de fórmula de Narro Robles, pero que finalmente cambió de parecer y se olvidó del asunto, Narro Robles la justificó ya que ella, dijo, tiene un compromiso que cumplir con su responsabilidad a los sonorenses.

Por su parte el Dr. Narro Robles dijo no haber invitado a nadie hasta ahora y comentó que su problema es que abundan las grandes mujeres dentro del priísmo, un PRIísmo confrontado, herido, cuestionado, señalado, la tarea no es menor, apuntó.

El ex rector de la UNAM y ex Secretario de Salud sin sobresaltos subrayó que es una tarea mayúscula, por lo que representa el Partido Revolucionario Institucional en la vida nacional, por la historia que ha tenido mayormente de aciertos; reconoció que ha habido desaciertos, si; “ha habido falla de personas, si; ha habido inconvenientes, situaciones francamente penosas, si. “Porque no lo vamos a reconocer, un problema se resuelve cuando se reconoce. “Estoy convencido que tenemos que reconocer las fallas para corregirlas , tenemos que saber lo que quiere la sociedad para poder reconquistarla”.

Como aspirante presidencial a la candidatura del PRI, José Narro Robles, dijo esperar que en la contienda interna las reglas sean claras y que haya piso parejo para los contendientes, confiando en que esas reglas se cumplan y ese piso parejo no se desbalancee en ningún sentido.

No sabemos porque pero tenemos la impresión de que en la conmemoración de los 81 años de la expropiación petrolera que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo la alegría, el contento y la algarabía con la que por años y años los petroleros acostumbraban celebrar la histórica fecha en la que el presidente Lázaro Cárdenas expropio las empresas petroleras en manos de extranjeros, de lo que por cierto los mexicanos siempre han estado orgullosos.

Pero, pero, pero, hoy con la Cuarta Transformación de México en marcha fuéron muy diferentes las cosas en el tradicional evento ya que los líderes sindicales de los petroleros no asistiéron al festejo que se llevó a cabo ayer lunes en Tula, Hidalgo, y no asistiéron por la sencilla razón de que ningún dirigente de éstos grupos fuéron invitados.

Como que todavía no embonan del todo bien las relaciones del STPRM y el Gobierno del Presidente López Obrador, lo que es de lamentarse porque el tan anhelado rescate de la empresa petrolera –PEMEX– que produce mucha lana para el gobierno federal, se va a dificultar más todavía.

Quizá en el fondo le duele a López Obrador el que el entonces senador de la república, Carlos Romero Deschamps, le haya sacado un pié adelante al reelegirse el 11 de diciembre pasado por cuarta ocasión como líder nacional de los trabajadores petroleros de todo el país, afiliados al STPRM, mandato que concluye hasta el 2024, al igual que se gobierno. Por cierto Romero Deschamps tampoco fue invitado, siendo el líder nacional del STPRM. Pero va en su cuarta reelección.

En el recorrido que hizo López Obrador por la refinería Miguel Hidalgo, estuvo acompañado por el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, el titular de PEMEX, Octavio Romero Oropeza y Rocío Nahle, Secretaria de Energía, nada más.

La fiesta fue en la Sección 22 del Sindicato Petrolero, en Veracruz, en donde mientras en todo el país se conmemoraba con toda solemnidad la mal llamada expropiación petrolera, ya que fuéron las empresas y sus instalaciones las que se expropiaron y no el petróleo, que según la constitución es o ya era de todos los mexicanos.

Para darle vida a la histórica celebración los petroleros de éste Seccional acordaron contratar la participación de hermosas edecanes en lencería, lo que obviamente le dio calor y mucha alegría al evento, con lo que los petroleros se pasaron un rato muy felices y orgullosos de ser petroleros.

Por cierto la reelección de Romero Deschamps fue aprobada por unanimidad por todas las Secciones del STPRM, como lo dió a conocer a través de un tuit el entonces Secretario del Trabajo y Previsión Social , Alfonso Navarrete Prida.

Vaya que sin querer queriendo la Secretaría de Relaciones Exteriores puso en claro que el gobierno mexicano no ha emitido ningún comunicado relacionado con la supuesta aprobación de la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, a Estados Unidos, el que permanece recluído en el penal de Ciudad Victoria. Para nosotros es buena noticia, pero seguramente no para todos.

Sabía usted que los investigadores de la UAT están evaluando el impacto de las hormigas en los sistemas agroforestales, además del uso de himenópteros para el combate de las plagas.

De acuerdo a la información que aporta la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México existen alrededor de mil especies de hormigas y a nivel mundial las cifras podrían llegar hasta 16 mil, desde ahí la importancia de medir el impacto de las colonias en zonas rurales y urbanas de la entidad, dijo la Dra. Madai Rosas Mejía, investigadora de la Autónoma de Tamaulipas.

Especialista en Entomología del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, la Dra. Rosas Mejía dijo que según estudios, en la zona urbana de Ciudad Victoria existen al menos 30 especies de hormigas y cada cierto tiempo se encuentran nuevas especies distribuídas en México, por ello dijo que es importante el trabajo que se desarrolla para medir el impacto de éstos himenópteros en diferentes sectores.

“Soy bióloga con especialización en entomología, trabajo con hormigas, que son heminópteros : abejas, avispas y hormigas, y nos despiertan el interés porque son insectos eusociales, es decir que tienen distintas castas y organización en sus nidos, tiene reinas, machos, obreras y soldados y cada uno tiene un trabajo específico en sus nidos”, apuntó y vamos por más.

