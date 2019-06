[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NO SALIO A VOTAR LA GENTE PORQUE YA NO CREE EN LAS ELECCIONES

La histórica baja votación que se registró en las elecciones que se llevaron a cabo el domingo 2 de junio en los estados Puebla, Baja California, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes y Durango, para nosotros como analistas políticos sienta el precedente de que los mexicanos ya están hasta la madre de los partidos políticos, de las promesas incumplidas de sus candidatos, así como de las sinverguenzadas y pillerías en las que incurren cuando ya son funcionarios públicos.

Nos resistimos a creer que el amo y señor de MORENA y los 30 millones de morenos que votaron por él en las elecciones presidenciales del 2018 se sientan muy contentos y orgullosos de haber ganado “de panzazo” al Partido Acción Nacional las gubernaturas de los estados de Puebla y Baja California, en los que gobernó el PAN por 11 y 30 años, respectivamente.

Definitivamente el llamado “efecto López Obrador” no se dejó sentir –para nosotros– en ninguno de los seis estados en donde hubo elecciones y estuviéron en juego las dos gubernaturas de que hablamos, 60 alcaldías y 86 diputaciones locales de mayoría relativa, por lo que sentimos que muchos morenos se sintiéron decepcionados, incluso algunos periodistas, ya que esperaban el tsunami del 2018, pero no hubo de piña.

El nuevo tropiezo del PRI que se volvió a registrar en las elecciones del domingo, creemos que ya a nadie sorprende, porque si bien es cierto como dicen algunos priístas que su partido no está muerto, también es cierto que aún sigue en la lona, después de la madriza que le puso MORENA en las elecciones del 2018 en las que ganó López Obrador la Presidencia de la República.

Con el dolor y la tristeza de los resultados de las elecciones del domingo 2 de junio, reflejados en su cara, la aún dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Claudia Ruiz Massieu, dijo reconocer que los comicios llevados a cabo el domingo en seis estados fuéron “complicados” y de alta competencia para los candidatos de su partido, pero aseguró que están listos para seguir trabajando rumbo a las elecciones intermedias del 2021.

Sin que el hartazgo de la gente en contra del PRI y de sus candidatos haya salido a relucir en éstas elecciones, como ocurrió en las del 2018, Ruiz Massieu agradeció en su cuenta Twitter a sus candidatos todo el esfuerzo y la labor llevada a cabo “bajo condiciones adversas, para hacer un partido más fuerte y unido que se apoya en su militancia real”. Lo que –según nosotros– deja ver que el hartazgo de la gente fue un arma que utilizó López Obrador en su campaña para dividir a los mexicanos.

“Nuestra militancia esta activa y consolidada. En el PRI estamos listos para seguir trabajando de cara al 2021”, dijo la líder nacional del tricolor. Luego en lo que nos pareció su despedida Claudia Ruiz Masseiu agradeció a todos los candidatos que representaron al PRI y remarcó que son una muestra “de que podemos trabajar bajo condiciones adversas para hacer un partido más fuerte y unido que se apoya en una militancia real”, remarcó.

Definitivamente de todos los partidos que estuviéron en la jugada del 2 de junio, siete en total, el ganón fue el Partido Acción Nacional y tan le fue bien a éste instituto político que ya las mismas autoridades electorales reconocen que de las 22 diputaciones locales de mayoría relativa éste partido ganó 21, habiendo perdido solamente una, la del Distrito 11 de Matamoros que se llevó MORENA. Con lo que el PAN seguirá manteniendo el control del Congreso del Estado, lo que favorece enormemente en su carrera política al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Para nosotros sin ser magos ni adivinos al llegar a la recta final de éste proceso electoral, en Tamaulipas dimos por ganador al Partido Acción Nacional, sin llevar el triunfo en la bolsa, ya que no iba solo en la contienda, pero esa era la impresión que no daba, ya que para nosotros ni el PRI ni MORENA tenían con que ganar la elección en nuestro estado.

Ese criterio lo sostuvimos a lo largo del camino y lo escribimos en [email protected] en más de una vez, ya que el PRI sigue desmantelado y para acabarla de acabar andan de la greña por la dirigencia nacional que habrá de ser renovada en el próximo mes de septiembre.

Por parte de MORENA lo hemos dicho una y mil veces que ésta partido político del que hace apenas cerca de cinco años que López Obrador tramitó y obtuvo su registro ante el INE, en Tamaulipas no tiene gente y mucho menos una estructura consolidada ni candidatos para ganar las elecciones, razón por la que el famoso Peje Lagarto abrió las puertas de su partido a militantes del PRI y el PAN, lo que obviamente no fue del agrado de los morenos, pero no había de otra, lo que obviamente le allanó el camino al PAN.

Por cierto el diputado federal de MORENA y otrora dirigente nacional del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que los datos de la jornada electoral “no son alentadores para la democracia mexicana” y advirtió que el 77 por ciento de abstención “es demasiado”, apuntó.

Algo digno de Ripley es lo que está haciendo el millonario y destacado político, dueño de pozos de petróleo y ex Secretario de Energía en el sexenio pasado, Pedro Joaquín Coldwell, ya que acostumbrado a aparecer en los periódicos se aventó el tiro de solicitar a la Fiscalía General de la República, antes PGR, que lo cite a declarar por la compra de la planta Agro Nitrogenados, por parte de PEMEX, ya que lo vinculan mientras estuvo al frente de la institución. Aunque usted no lo crea, pero tiene mucha lana, para eso y más.

“As a sign of good faith, Mexico should inmediately stop the flow of people and drugs through their country and to our Southern Border. They can do it if they want”, dijo el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero para que lo entienda en toda su magnitud el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va a necesitar un traductor, porque dicen que no sabe inglés. Bendito sea Dios, arriba nuestro presidente.

En todas las causas nobles y en bien de la comunidad siempre estará presente la Universidad Autónoma de Tamaulipas y prueba de ello es que en el marco de las políticas de vinculación y responsabilidad social la UAT entregó los recursos colectados durante la campaña 2019, realizada en favor de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tamaulipas.

Según nuestras antenas personales de la Dirección de Participación Estudiantil de la Secretaría de Gestión Escolar de la UAT, acudió a las instalaciones de la benemérita Cruz Roja en Ciudad Victoria, para hacer la entrega de las ánforas con las aportaciones reunidas por los universitarios en la reciente colecta.

A nombre de la Coordinación de Damas Voluntarias de la Cruz Roja en Tamaulipas, Alma Delia Fuentes, agradeció el apoyo de la UAT en ésta campaña en la que siempre se ha distinguido el respaldo de la comunidad universitaria.

“Se trata de recursos que van a servir para que la Cruz Roja pueda continuar operando en Tamaulipas, por ello, el agradecimiento a la UAT y a todas las instituciones que se han comprometido con ésta causa noble “, remarcó.

También destacó y agradeció el apoyo de la ciudadanía e instituciones estatales y municipales, porque a través de éstas acciones contribuyen a seguir con la concientización, de que cada moneda que se aporta es para que la institución siga ayudando. Y vamos por más.

