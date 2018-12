T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“NO SE DESCARTA EL MAGNICIDIO”

EN EL CASO DEL sensible fallecimiento de “Los Moreno-Valle” MARTHA ERIKA ALONSO Gobernadora de Puebla y de su esposo Senador RAFAEL MORENO VALLE, por más que, “se quiera descartar el magnicidio”, esto será difícil, “hasta que las investigaciones lleguen a su fin”, con resultados que creo “jamás aflorarían” como nunca afloraron en los asesinatos de figuras importante del ámbito político, según cuenta la historia, no solo de México, sino del mundo entero, y hoy “el magnicidio, en este tan sonado caso, no se descarta”, por la serie de conjeturas que se han desatado en varios sentidos, pero más por “los agravios políticos” ejercidos o instrumentados contra la hoy ex gobernador de Puebla y de su cónyuge.

POR EL MOMENTO, no se puede acusar a nadie, porque hacer eso sería obrarse con ligereza. Sin embargo en las investigaciones que desarrollan Alfonso Durazo Montaño responsable de la Secretaria de Seguridad Pública, Olga Sánchez Cordero titular de la Secretaria de Gobernación, a quien “le gritaron asesina en el acto luctuoso” y Alejandro Gertz Manero encargado del Despacho de la PGR, han iniciado, obrándose por solicitar la intervención de expertos en aeronáutica internacional.

POR LO PRONTO, en conferencia de Prensa dada por la Secretaria de Gobernación, aseguraron que el accidente “se debió a causas ajenas al funcionamiento del helicóptero Augusta 109 de fabricación Canadiense”, cuya apreciación por obviedad, conduce a que entonces, “alguien o algo, provocó la falla de la aeronave” y con ello, la muerte de la ex gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y de su esposo el Senador Rafael Moreno Valle, cuya investigación, tendrá que irse consolidando, para que legalmente, se establezcan las causas concretas de “este lamentable suceso” para los poblanos que están de luto, como de luto está todo México.

EL MAGNICIDIO, es el asesinato de una figura política o social, utilizado para derrocar sus gobiernos y de acuerdo a la historia, han existido magnicidios como el de Martin Luther King, el de Abraham Lincoln, sin olvidar en México el caso del Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta en el cual se tiene en prisión a un actor material, más no al posible director intelectual, como siempre se ha referido al paso de los años.

POR ELLO, hoy con la muerte de la ex gobernadora poblana Martha Erika Alonso y el de su marido Rafael Moreno Valle, “hay en el país un enardecimiento terrible”, que apunta a que, ADVERSARIOS POLÍTICOS DE AMBOS, puedan tener una directa responsabilidad intelectual, en el deceso de los hoy acaecidos en este accidente aéreo. Porque en las primeras indagatorias, también se arroja “no haberse encontrado explosivos en el helicóptero” que pudieran haber provocado una explosión dentro de la aeronave.

Y SI ESTO ES ASI, las autoridades que llevan las investigaciones del ultra comentado caso de posible magnicidio, “tendrán que seguir atando cabos”, para llegar al fondo de este muy lamentable y escabroso tema que, “tiene de luto a toda la geografía nacional” y que ha generado un descontento que, ya está pulverizando al país, por las muy variadas conjeturas desatadas en algunos medios, “pero más en las redes sociales”, donde las imputaciones del probable magnicidio, se hacen a diestra y siniestra, cuya cuestión más obliga a las autoridades, “para que este triste caso, “no se vaya a quedar en el anonimato”, como los magnicidios registrados en la historia de México y de otras Partes del mundo.

MIENTRAS TANTO, México ya ha solicitado la colaboración de peritos canadienses y de la unión Europea, para que tomen parte en la profunda investigación que, sobre el posible magnicidio llevan a cabo las autoridades mexicanas, porque el helicóptero Augusta 109 es de fabricación canadiense. Y como la aeronave cayó de cabeza o sea a la inversa, tendrá que establecerse la causa del desplome. Pero también saber si realmente el helicóptero al ir cayendo, ya iba o no en llamas, porque hay testigos que aducen que vieron llamas en la unidad aérea.

AHORA BIEN el helicóptero, por la información versada en la conferencia de prensa, fue rentado a la empresa denominada “Servicios Aéreos del Altiplano”, cuya unidad despegó en Puebla y llevaba como destino la ciudad de México, pero se desplomó a la altura de unos campos de cultivo en el cerro chimenea del Chacuaco, en Santa María Coronango, Puebla. Y por ello, la Aeronáutica Civil de México, investiga meticulosamente los pormenores de este triste incidente aéreo, esperándose que en un marco transparente, se llegue al fin de la indagatoria con información precisa, para que se establezcan dos cosas:

LA PRIMERA, saber a ciencia cierta la causa concreta del desplome de la unidad aérea y segundo ver “si algo hay ajeno o alguien esta atrás” de este terrible caso que mantiene conmocionado a todos los mexicanos, pero en especial a los poblanos, dada la pérdida de dos figuras políticas de aquel estado. Y si el Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño, ha venido instado a los mexicanos “no difundir información falsa o dolosa”, tendrá que entender que será difícil contener “los contundentes señalamientos” que, en las redes sociales, se hacen contra el actual Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador y contra el fallido aspirante a Gobernador por Puebla el ex perredista hoy Morenista Luis Miguel Barbosa Huerta. Inconsciente

“EL INCONSCIENTE TRAICIONA A BARBOSA HUERTA”.

Y COMO COSA a propósito, a lo que aquí hacemos alusión, AYER tarde allá en Puebla, en una entrevista de un programan radiofónico “El inconsciente” o “el yo interior” TRACIONÓ al Senador LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, al expresar éste textualmente que, “ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE UN MAGNICIDIO” DE ESTA NATURALEZA, pero de inmediato, Barbosa nervioso reaccionó, aduciendo haberse confundido, y que fue un error de su parte, haber expresado esto, dijo.

CONFUSIÓN O NO pero, ahí está que, “el magnicidio, puede no estar descartado”, pero en fin, veremos que habrá de suceder. Porque “en política de todo se vale”. Y además el tiempo es el que, para todo “os da la razón”.

