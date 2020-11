Tendencias

Oscar Contreras

No se hagan bolas, es Miguel

En Altamira los rumores, comentarios anónimos así como los dimes y diretes que circulan por la red, han dejado de importarle a la gente, porque son tantos que cuestionan a todos los aspirantes a la presidencia municipal y nadie sabe quién los promueve.

Sin embargo, los más creíbles son los hablan bien de la posible candidatura del diputado local, Miguel Gómez Orta, quien no se inmuta por las críticas y señalamientos que recibe y sigue caminando por todo el municipio y platicando con los ciudadanos.

Lo que busca el legislador es diseñar un plan de gestión municipal que tenga de base las demandas y peticiones que le hacen los altamirenses en sus recorridos y tiene muy claro que son ellos los que realmente saben lo que les hace falta en sus colonias, ejidos y comunidades.

Así que nadie duda que su intensa labor social, de gestión legislativa y cercanía con la gente, le ayudará mucho para conseguir la candidatura por lo que sería contraproducente que Acción Nacional decidiera poner a otro candidato a la presidencia municipal y es por esto que les decimos que no se hagan bolas, es Miguel Gómez Orta.

Pero bueno, dicen que la señora Elizabeth Humphrey, esposa de Javier Gil, sigue trabajando en territorio y sus seguidores esperan que al menos, el PAN del Cachorro la tome en cuenta para ser candidata a la diputación local y creemos que esto sería lo mejor.

De igual manera esto mismo sucede en Ciudad Madero, donde muchos de los panistas de la vieja escuela andan que no los calienta ni el sol con la presencia de Carlos Fernández en el escenario político porque saben que con toda seguridad tiene muy amarrada la candidatura del PAN a la presidencia municipal.

Y es que a veces eso mismos panistas ya lo suben y bajan de tal manera que son ellos mismos los que hacen correr los rumores de que Fernández no llegará, porque no levanta en las encuestas, porque a los ciudadanos no les llegue su mensajes y por ello Jaime Turrubiates lo suplirá.

Sin embargo, Jaime “El Pollero de Madero” como le dice Ricardo Villarreal, no quiere entra a la política, se encuentra muy activo ampliando sus negocios a otras latitudes del país y para eso necesita tiempo, dinero y mucho esfuerzo y la política, requiere lo mismo y estar al 100.

Así que Carlos Fernández es seguro que esté en la boleta electoral aunque esto no quiere decir que puede ganar, pero eso muy pronto lo veremos, porque ser candidato no es lo mismo que parecerlo y en esas anda. Así de simple.

Cambiando de tema. Al diputado Armando Zertuche Zuani le fue tan bien en su Segundo Informe Legislativo que sus simpatizantes lo hacen el posible candidato de MORENA a la presidencia municipal, pero sabemos que el legislador lo que realmente quiere es volver a la Cámara de Diputados y es casi seguro que sea candidato plurinominal por la segunda circunscripción.

Esto, desde luego que no le gusta al diputado Erasmo González Robledo quien al participar en la campaña de Mario Delgado como una especie de porrista y aguador, cree que le darán la pluri, pero nada, le darán la candidatura para que se gane la posición directamente con los electores.

Por supuesto que en este proceso se verá realmente si logra repetir en el cargo legislativo y como se sabe, parece que ahora anda promoviendo a Claudio de Leija como candidato de MORENA a la diputación local y con ello de paso busca que le ayude. ¿Qué les parece?

Para finalizar. Pily Gómez, la sustituta de Xico en la alcaldía de Ciudad Victoria, anunció que ha vuelto a sus actividades en el gobierno municipal y lo primero que hizo fue pedirles a los ciudadanos que respeten las medidas sanitarias y señaló que es necesario mantenerse en casa el mayor tiempo posible.

Esto es lo mínimo que puede hacer como alcaldesa del municipio donde se encuentra el epicentro de la pandemia, y cuando todos esperábamos que nos comentara algunos detalles de los síntomas que tuvo cuando supuestamente le pegó el Covid-19, pues no dijo nada.

Pero bueno, dicen que en política la mentira debe ser tan creíble que el mentiroso que la dice, debe estar convencido de decirla para que esa credibilidad, luego se la crean otros. ¿Cómo la ven, eh?

De salida. Tamaulipas es la entidad con el nivel más bajo de gasto observado durante 2019 es decir, en las 370 auditorías realizadas el resultado muestra que Tamaulipas es el que presenta el nivel más bajo observado del gasto federativo en 2019 que es el del 0.1%.

Y si se hace un comparativo en 2016 el monto observado fue de mil 828.8 millones de pesos; presupuesto ejercido por el gobierno que antecedió la actual administración, pero en 2019 fue de 4.6 millones de pesos, lo cual demuestra el esfuerzo que realiza el gobierno estatal por el manejo responsable y transparente de los recursos públicos.

Con esto, quedan enterrados los comentarios negativos que había alrededor del manejo presupuestal, ya que las observaciones realizadas al gasto federalizado se han ido solventando ante la misma Auditoría Superior de la Federación. Así de simple.