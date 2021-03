EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

No se hagan bolas

La ruptura del diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI con el liderazgo nacional de Morena –y su representante implícito en Tamaulipas, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO–, anticipa una crisis política prematura que podría modificar dramáticamente las previsiones que se tienen rumbo a los comicios de junio.

El duro calificativo de “traidores” que inflige ZERTUCHE indistintamente a MARIO DELGADO CARRILLO y al legislador tamaulipeco ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, proyecta una fractura en la relación política del reynosense con los mandos partidistas, pero, también, preludia una tormenta interna que podría echar por la borda la previsión de “pavimentar” el 2021, para avanzar hacia el 2022.

¿Qué sucedió con en “engranaje” de Morena en Tamaulipas, que mantiene en tensión suspensiva la situación específica de Reynosa, la ciudad más importante de la entidad?

ARMANDO ZERTUCHE, quien sabe de esto, denuncia movimientos sospechosos en el proceso de asignación de la candidatura a la presidencia municipal –en cuyo desarrollo participa como aspirante–, y no duda en pronunciar duros señalamientos contra su dirigente nacional, MARIO DELGADO CARRILLO, a quien responsabiliza de mercantilizar las candidaturas.

… Llevándose de encuentro a su otro compañero de legislatura, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien estaría dando sus primeros pasos hacia la ilusión de su vida: la gubernatura, el 2022.

[Si no es ahora, ¿cuándo?].

Este encendido torbellino de pasiones, que de manera soterrada involucra a conocidos personajes de la más encumbrada élite social y política de Reynosa, la ciudad más importante de Tamaulipas, hará crisis en el curso de esta semana, pues se presume que el anuncio de la asignación será el detonante del polvorín político morenista.

Este espacio no abona a la industria del rumor, pero dada la seriedad de nuestra fuente informativa, podemos anticipar que la crisis que se viene –de suceder las cosas como se prevén–, podría trastornar la ecuación política de Morena de este 2021.

¡Y por supuesto!… los pescadores ya revuelven las aguas en busca de su ganancia.

LUMINARIAS DAN SEGURIDAD

Y MEJORAN PAISAJE DE REYNOSA

A propósito de Reynosa, con 5,198 luminarias de tecnología LED, el Gobierno Municipal continúa mejorando la visibilidad nocturna y el paisaje urbano de esta ciudad, llegando a todas las colonias día a día, con personal calificado y entregado a su labor a favor de los reynosenses.

La instalación de nuevas luminarias ha sido realizada en las colonias Lázaro Cárdenas, Del Prado, Zona Centro, Vista Hermosa, Beatty, Villas de la Joya y Ampliación La Joya; Fernández Gómez, Ernesto Zedillo, Ampliación Rodríguez, Hacienda Las Fuentes, San Ricardo, Ejido Reynosa Díaz y bulevares Hidalgo y Morelos.

En estas y muchas colonias y avenidas más, como los libramientos Sur, Oriente, Monterrey-Matamoros y Viaducto Reynosa, trabajan los 5 nuevos camiones canastilla, entregados recientemente por la Alcaldesa de Reynosa, mismos que incrementaron la flotilla a 17 unidades operadas por personal preparado y responsable de su encargo.

La labor llevada a cabo por la Dirección de Alumbrado Público, dependiente de la Coordinación de Servicios Públicos Primarios, consiste en colocar nuevas luminarias donde no las había, rehabilitar circuitos, sustituir arbotantes dañados, fotoceldas y cambiar viejas lámparas por las nuevas de tecnología LED que ahorran energía y gasto económico.

DESAZOLVA OBRAS PÚBLICAS

RED DE DRENAJE SANITARIO

Por asociación temática, deje compartirle que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, efectuó este día lunes 15 de marzo, labores de desazolve de la red de drenaje sanitario, por instrucciones que a nombre del Gobierno Municipal dirigió a la dependencia la Alcaldesa de Reynosa.

En la calle Porfirio Díaz de la colonia Vicente Guerrero, el personal del camión Vactor 01 realizó el sondeo de la red sanitaria, logrando deshacer el bloqueo que mantenía alto el nivel de las aguas residuales, para mejorar la circulación sin problemas de fugas.

El personal de esta unidad motriz también dio solución a la saturación y derrame de una descarga en el número 249 de la calle Camelias, en el Sector B del fraccionamiento Villa Florida, y realizó la misma acción en Flor de Romero 239, del fraccionamiento San Valentín.

DIF REYNOSA ATIENDE

PETICIONES DE FAMILIAS

Lo que nos recuerda que el Sistema DIF Reynosa, continúa atendiendo a los sectores más vulnerables y dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

Se benefició con diversos apoyos al señor, FEDERICO GONZÁLEZ ESPARZA, quien tiene una discapacidad y a la señora, MÓNICA GONZÁLEZ MARTÍNEZ.

Se les entregaron diversos apoyos alimenticios, como arroz, frijol, sopas, aceite, galletas, lentejas, harina, maseca y papel higiénico.

Además de Kits de limpieza, cobijas, agua embotellada y cubrebocas, entre otros apoyos.

Personal del Sistema DIF Reynosa, continúa con las visitas casa por casa, para dar respuesta a las peticiones de las familias y sectores vulnerables.

ENTREGA ALCALDE AULA EN

PRIMARIA “AGAPITO GONZÁLEZ”

En Matamoros, entre tanto, acciones por más de 590 mil pesos, entre ellas un aula educativa en beneficio de 350 alumnos, entregó el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ a los directivos y padres de familia de la primaria “Agapito González Cavazos” ubicada en la colonia Fidel Velázquez Sánchez.

Durante una visita que realizó la mañana de este lunes a la citada institución educativa, el Presidente Municipal reiteró su compromiso con la educación, al hacer entrega de un aula construida con una inversión superior a los 475 mil pesos.

El profesor ISRAEL ELISEO TREJO MUÑOZ, director de la citada primaria también recibió oficialmente los trabajos realizados en el marco del programa “Regreso a Clases en Educación Básica” correspondiente al ciclo escolar 2020, por un monto de 119 mil 97 pesos.

Las acciones realizadas consistieron en la entrega e instalación de dos aparatos minisplit, rehabilitación de la subestación eléctrica y cinco equipos de cómputo en beneficio de 257 alumnos del turno matutino y 100 del turno vespertino.

En esa institución LÓPEZ HERNÁNDEZ también inició acciones de reforestación en la escuela primaria, al plantar un arbolito encino en presencia de directivos, un grupo de maestras, así como integrantes del Comité de Obras, representando por ROLANDO ELIZONDO ESCOBEDO.

CONTARÁ VALLES DE ANÁHUAC

CON UN PARQUE RECREATIVO

De Nuevo Laredo reportan que el gobierno municipal construye un parque recreativo en la colonia Valles de Anáhuac, el cual cuenta con un avance del 60 por ciento.

El fin es brindar más espacios de esparcimiento para las familias del poniente de la ciudad.

“Se están construyendo 122 metros cuadrados y la fecha de término, aún no está definida, porque estamos teniendo problemas con un colector de COMAPA, la cual está tirando agua; queremos resolver eso primero, antes de decir la fecha de finalización de la obra”, dijo el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, JAIME RUIZ RENDÓN.

Agregó que la obra es del paquete del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

La inversión es de 2 millones 742 mil 337 pesos. El parque se ubicará en la calle 3, entre Avenida 1 y Avenida 2.

El funcionario agregó que el espacio recreativo contará con ejercitadores, juegos para las y los niños, veredas para caminar, áreas verdes y beneficiará a mil 45 habitantes.

[-Entreparéntesis: En su reporte COVID de este lunes, la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, confirmó 21 nuevos contagios y 01 fallecimiento asociados al virus, por lo que pidió proteger a los más vulnerables y atender las medidas de seguridad sanitaria. Reiteró que el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarse las manos frecuentemente, el estornudo de etiqueta y desinfectar superficies de uso común, son las formas más efectivas de protegerse contra la enfermedad. Con los nuevos casos, la cifra oficial en Tamaulipas es de 50,426 positivos acumulados, de los cuales 45,130 se han recuperado y 4,561 son defunciones-].

5° INFORME: “MÉXICO DESPERTÓ

Y NO TOLERARÁ MÁS ABUSOS”

De otro lado, le comparto que, al rendir su 5° Informe de Gobierno, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA dijo que los mexicanos han despertado en contra de los abusos del poder central y que no claudicará ni bajará la guardia ante los ataques recibidos por defender los intereses de las familias tamaulipecas.

“Recordemos que el despertar de muchos pueblos, ha surgido como respuesta a los abusos del poder central. México no está dispuesto a más abusos de quien no respeta la división de poderes, que no respeta las libertades y que busca desestabilizar gobiernos y tomar decisiones contrarias a la soberanía y libertad de los estados, tratando de pasar por encima de la voluntad de un gobierno legítimo”, sentenció.

“Se equivocaron rotundamente aquellos que pensaron que ante las calumnias, dejaría de defender las causas de nuestro estado. Retroceder ante la amenaza o aceptar la mentira, de ninguna manera es opción en nuestro estado”, aseguró.

En su mensaje dirigido a la sociedad, GARCÍA CABEZA DE VACA destacó que a 5 años de su gobierno, Tamaulipas ha logrado importantes avances en materia de seguridad, competitividad, atracción de inversiones, transparencia, producción de energía, generación de empleos, infraestructura y combate a la pandemia.

Hizo un reconocimiento especial al Sistema DIF Tamaulipas, calificado por el Sistema Nacional como el organismo con los mejores programas sociales, así como a su esposa, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, evaluada como la presidenta con mejor desempeño de los Sistema DIF Estatales de México.

MON MARÓN: “NO NOS

DEJAREMOS INTIMIDAR”

En este mismo escenario, el Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Diputado MON MARÓN resaltó que hoy pueden ver los avances, que Tamaulipas crece y avanza hacia un mejor futuro, pues se apostó por la seguridad, transparencia y tecnología, sin embargo, el Gobierno Federal en lugar de reconocerlo ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de Tamaulipas.

“No nos someteremos, no seremos intimidados, ni silenciados por el gobierno federal, cualquier intento de intimidación a alguno de los poderes de este estado, será respondido con determinación y firmeza, así como lo sabemos hacer aquí en Tamaulipas”.

Manifestó que la seguridad con la que hoy se vive, también tiene un impacto económico evidente, ya que se ha logrado recuperar el patrimonio de las familias tamaulipecas que durante años estuvo en manos de la corrupción y del crimen organizado, como lo estuvo Playa Miramar.

En esta sesión solemne, se contó con la asistencia de las y los integrantes de la 64 Legislatura, encabezados por el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, así como del Magistrado HORACIO ORTIZ RENÁN, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura y la Presidenta del DIF, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA.

CHUCHO: “TAMPICO

CRECE DE LA MANO DE CDEV”

En Tampico, entre tanto, tras asistir a la presentación del quinto Informe de Gobierno por parte del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el Presidente municipal CHUCHO NADER resaltó los avances que en materia de seguridad, energía, infraestructura urbana, bienestar social y turismo, se han alcanzado durante la presente administración estatal y destacó que Tampico ha sido uno de los municipios donde este avance se ha logrado con mayor énfasis.

Mencionó que el resumen de acciones presentado por el ejecutivo estatal es una clara muestra de un trabajo orientado a resultados, una labor que, dijo, ha permitido recuperar la confianza de los tamaulipecos y generar certidumbre en los diferentes sectores activos y productivos de la entidad y del país.

“Hoy Tamaulipas crece en seguridad, desarrollo económico, bienestar social y en el fortalecimiento de sectores estratégicos como el energético, agrícola, ganadero, pesquero y turístico, entre otros; pero principalmente porque las y los tamaulipecos hemos recuperado la confianza de vivir en un Estado que garantiza seguridad y mejor calidad de vida”, indicó.

CHUCHO NADER precisó que durante la administración de GARCÍA CABEZA DE VACA, Tampico se ha visto favorecido con una serie de proyectos, obras y acciones que han generado mayor desarrollo económico y fortalecimiento de la infraestructura urbana.

MARTHITA RUBIO ES

RECIBIDA CON BENEPLÁCITO

Vuelvo a Reynosa para compartirle que la Mtra. MARTHA PATRICIA RUBIO MONCAYO, actual regidora del Cabildo de Reynosa, administración municipal 2018-2021, fue recibida con abrazos de beneplácito por sus compañeros del Cabildo.

La respetable dama da brillo y prestigio al Cabildo de esta ciudad fronteriza, pues su trayectoria profesional y de servicios es amplia y diversa.

Vea usted:

Máster en Política y Gestión Pública egresada del Colegio de Tamaulipas (COLTAM), organismo que promueve la investigación científica y la educación

Pionera a nivel nacional en el Sistema de Protección a Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Gobierno Federal.

Diputada local por el Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y otras comisiones en coordinación con los grupos parlamentarios.

Se desempeñó en la Unidad de Información de la Dirección de Comunicación Social de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), actualmente conocida como Instituto Nacional para el Suelo Sustentable (INSU) del Gobierno Federal.

Directora General de Relaciones Públicas e Institucionales dependiente de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas.

Directora de Comunicación Social en dos administraciones del Gobierno municipal de Reynosa, una de ellas, presidida por el entonces alcalde FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, actual Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.

Directora de Comunicación Social en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Reynosa.

Directora de Noticias de la estación de radio Estéreo América conocida actualmente como Más Music.

Ha trabajado en diversos medios de comunicación en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Desde aquí, nuestra sincera felicitación, pues al margen de estos méritos académicos y de servicio, MARTHITA y su esposo ANTONIO FEANCO CHAVERO, son excelentes seres humanos.

RESPALDA LA UAT GESTIÓN

DEL GOBERNADOR CDEV

Por último, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, destacó su reconocimiento al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA por impulsar el crecimiento de nuestro estado y construir con bases sólidas mejores condiciones para el desarrollo de la sociedad y la juventud tamaulipeca.

Luego de presenciar el quinto informe que presentó el jefe del ejecutivo estatal, el Ing. SUÁREZ FERNÁNDEZ felicitó al Gobernador por encabezar en estos cinco años una administración pública comprometida con la sociedad, con el desarrollo humano y una búsqueda permanente de la calidad de vida de los tamaulipecos.

El máximo directivo de la UAT puntualizó que el mandatario deja constancia de grandes avances y logros en rubros de infraestructura social, como los servicios de salud, la educación en todos los niveles, la seguridad ciudadana y la reconstrucción del tejido social, además de fomentar la generación de energías limpias y mejores oportunidades para el desarrollo económico sostenible de Tamaulipas.

Por otra parte, el Rector reconoció el apoyo del Gobierno estatal para la construcción de obras de infraestructura y equipamiento de aulas, laboratorios y otros espacios físicos en todos los campus de la UAT en la zona norte, centro y sur del estado, cuyas acciones contribuyen en la calidad de los servicios educativos.

El Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ concluyó que el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ha sido una gestión abierta a la vinculación y a la colaboración, que ha permitido a los universitarios contribuir en los programas del Sistema DIF estatal en favor de la población más vulnerable, y participar en las acciones del plan estatal de desarrollo que favorecen el bienestar integral de la sociedad, la competitividad y el crecimiento económico de Tamaulipas.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.