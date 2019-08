PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< No se le hizo al Guasón

< Optimismo priista, defiende pluris

< Competencias que requieren universitarios

< Panistas se preparan para Asamblea Estatal

No hay plazo que no se cumpla y este lunes 26 de agosto el Presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pondrá en marcha el nuevo ciclo escolar 2019-2020, pero no en Cd. Victoria, Tamaulipas, donde circulo esa versión, sino en la Cd. de México en la alcaldía de Cuauhtémoc, precisamente donde tiene gran influencia el senador Ricardo Monreal Ávila, ya que fue delegado en ese punto geográfico.

La ceremonia cívica tendrá lugar a las 8:30 de la mañana en la Secundaria Técnica Melchor Ocampo, de la calle República de Guatemala No. 64, de acuerdo a un comunicado de la Presidencia de la República y Secretaría de Educación Pública.

Al margen del interés público que pudo haber despertado en los tamaulipecos la posible presencia del Presidente López Obrador, hoy vendría muy bien su visita, cuando hay un llamado del Gobierno del Estado y de todos los habitantes de esta entidad para que las fuerzas federales apoyen de manera extraordinaria a la Policía Estatal por los lamentables acontecimientos ocurridos en la semana que acaba de pasar, primero en Miguel Alemán y después en Nuevo Laredo.

Por otra parte con este nuevo ciclo escolar se inicia la construcción de lo que se ha denominado Nueva Escuela Mexicana, es al mismo tiempo el primer ciclo escolar de la 4ª Transformación, sustentado con un nuevo marco jurídico constitucional, que ofrece convertir a los niños, niñas y jóvenes adolescentes, en el centro de las políticas públicas en materia educativa.

2.- Ochenta y cuatro días después de haberse celebrado los comicios, todavía no hay nada firme en la asignación de diputaciones plurinominales. Son los partidos Morena y Revolucionario Institucional los que reclaman un mayor número de curules, para lo cual han impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado los procedimientos utilizados para repartir a cada partido los lugares ganados por el procedimiento de representación proporcional.

En el PRI hay optimismo de obtener un fallo a su favor, con lo cual lograría su reelección Carlos Morris Torre que figura en la 4ª posición, incluso consideran que pueden alcanzar otra curul para Alejandra Cárdenas Castillejos, ubicada en el 5º lugar de la lista de candidatos plurinominales. Actualmente sólo tienen 3 lugares seguros en el Congreso de Tamaulipas, dado que no ganaron ninguna por la vía de mayoría.

Es un procedimiento matemático con ciertas fórmulas, con lo que se asignan las diputaciones plurinominales y en eso el PRI tiene escuela, por lo que es probable que si esté en lo cierto y resulte favorecido Morris, y en una de esas hasta Ale Cárdenas.

Pero mientras son peras o manzanas, se espera el fallo de la autoridad electoral de Tamaulipas y de no ser satisfactorio lo que dicte para los actores guinda y tricolor, proseguirán su gestión en la otra instancia superior, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo que respecta a Morena quien alcanzó 9 diputaciones plurinominales reclama cuando menos dos curules más por ese procedimiento. Actualmente tiene 10 lugares, uno de mayoría y pretenden alcanzar un total de 12 curules, incluso 13.

La cuestión es que el fallo definitivo estará en manos de la sala Regional, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última instancia en el caso de insatisfacción de lo que dictamine el Tribunal Electoral del Estado.

3.- El 2º Encuentro de Empleabilidad que celebrará la UAT teniendo como sede el Gimnasio Multidisciplinario de la universidad en la ciudad de Reynosa, promete ser una gran experiencia para las partes participantes, principalmente los egresados y estudiantes avanzados de la Casa de Estudios que estarán pisando un terreno real en lo que se refiere a las demandas laborales, capacidades y competencias que reclaman las empresas que ofertan trabajo.

Celebrarán tres conferencias y dos talleres donde juegan un papel activo el sector empresarial, con temas, como “Competencias laborales que deben reunir los egresados de las instituciones de educación superior”: o “Cómo enfrentar la vida profesional con éxito; el taller “Entrevista de trabajo por competencias”, los conferenciantes o facilitadores provienen de empresas diversas, entre ellas VALEO, es un proveedor del área automotriz; INDEX del sector maquilador; EATON, compañía gestora de energía.

El programa incluye otros temas, pero citamos estos tres tópicos como referencia de la participación empresarial que se estará dando en este magno evento, el cual les permitirá interactuar con los egresados o estudiantes, sobre todo en los talleres con un debate de ideas que permitirá a los maestros que también tendrán su espacio, observar, al igual que los alumnos, todo en aras de que el capital humano que se genera en la UAT sea lo más cercano posible a las necesidades laborales de las fuentes de trabajo.

ACTIVISMO PANISTA.- Los panistas siguen renovando su estructura, base fundamental para el trabajo político electoral, en esas condiciones es que el próximo 8 de septiembre estarán celebrando su Asamblea Estatal que tendrá lugar en la capital del estado, de ahí saldrán los consejeros para conformar el Consejo Estatal 2019-2022 y estar en condiciones de representar a su militancia en la Asamblea Nacional cuya fecha tentativa es el 21 de septiembre.

El PAN vive en Tamaulipas uno de sus mejores momentos, avalados por los resultados en las urnas en los comicios de los últimos tres años. Lo cual es reflejo de aceptación en los ciudadanos por el desempeño en sus encargos públicos.

Al mismo tiempo ha tenido resultados óptimos en los procesos celebrados recientemente para renovar sus dirigencias municipales, los cuales han tenido gran participación y desempeño en orden.