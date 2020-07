EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

… No se mandaba solo

Si sucediera en Tamaulipas lo que presumiblemente ocurrió con el escándalo de corrupción del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN y el gobierno obradorista, quizá el ex secretario de Finanzas del gobierno de EGIDIO TORRE, JORGE SILVESTRE ABREGO ADAME, decidiera “hablar” a cambio de un buen tratamiento procesal, pues parece evidente que no se mandaba solo cuando incurrió en la comisión de los delitos que le imputa la Unidad de Inteligencia Financiera.

Lo cual no lo excluye de responsabilidad, pero todas las leyendas urbanas apuntan hacia la camarilla egidista, como la que recurrió a las empresas factureras para saquear el erario.

Sí, porque la complejidad administrativa de un pago de gobierno, así sea para la compra de un lápiz o la adquisición de un paquete de papel bond, requiere un trayecto administrativo que debe transitar no solo por las manos de los funcionarios de Finanzas, sino también por Contraloría y otras áreas que supervisan con lupa el egreso, por lo que la sustracción de 2 mil millones de pesos del erario público no pudo haberse perpetrado al simple conjuro mágico de un abracadabra.

… ¡2 mil millones de pesos!

Ignoramos hasta dónde llegará con sus indagatorias la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas, pero un quebranto económico de esas proporciones, perpetrado bajo el gobierno de EGIDIO TORRE -la UIFE habla del periodo 2012 a 2016-, debió contar con cómplices del más alto nivel, pues lo que se sustrajo de las arcas públicas no fue una bicoca, sino una respetable suma cuya sola mención supone una montaña de billetes de alta denominación.

¿Existe algún acuerdo entre el ex secretario de Finanzas y la UIFE, para que “hable” de otros involucrados –no solo del ex Subsecretario de Egresos, CRISTÓBAL ROSALES y el ex jefe de Pagos, JORGE GONZÁLEZ–, a cambio de un tratamiento procesal favorable, como se presume pactó EMILIO LOZOYA con SANTIAGO NIETO a nivel federal?

Esa es la incógnita.

Pero, hoy, el escándalo de corrupción del sexenio de EGIDIO TORRE pone en riesgo el futuro inmediato de los candidatos del PRI a las elecciones del 2021, pues el efecto mediático de las acciones judiciales contra el ex secretario de Finanzas [y el ruido que hagan las declaraciones del ex director de PEMEX, donde el nombre de PEÑA NIETO aparece en primera línea], golpearán “de rebote” al PRI.

Y en un descuido, hasta MARIANITA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN, que tan bien encarrilada iba hacia la Alcaldía victorense, saldrá “bailando” -en sus aspiraciones- en esta danza de los millones.

Por supuesto: más allá de las indagatorias sobre este quebranto económico a las finanzas públicas, quizá las nauseabundas cañerías de la política tamaulipeca dejen al desnudo la traición de EGIDIO a su partido; y la apurada ruptura política, de pretéritos compromisos ante las filosas presiones de la 4T.

En cuyo caso, ¡agárrese!

La pregunta es:

¿Se “amacizará” EGIDIO?

Desde otro ángulo de visión, la Alcaldesa de Reynosa Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, entregó 6 Mil 800 insumos médicos al Hospital General de Reynosa, como una acción de solidaridad y apoyo del Gobierno Municipal para quienes por su profesión y ética, pero sobre todo con su gran corazón, velan por la salud de los reynosenses durante esta pandemia de COVID-19.

«Incrementamos 5 Millones de Pesos, con apoyo del Cabildo, para atender las necesidades de los Héroes de la Salud, a quienes ya se habían destinado 10 Millones del Fondo de Apoyo a la Contingencia Sanitaria», dijo la Presidente Municipal de esta ciudad.

Los insumos, entregados este martes 7 de julio, son productos de calidad para la protección del personal que atiende a los enfermos de COVID-19, consisten en 1000 Overoles, 3000 Cubrebocas N95, 2000 Guantes de Látex, 500 Batas, 200 Caretas y 100 Litros de Gel Antibacterial.

La Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, refrendó su apoyo a la comunidad médica que con dedicación y valor atiende la salud de los reynosenses, con la donación hecha al citado Hospital, recibida por el Secretario General de la Subsección 12 del SNTSS, EMETERIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y atestiguado por JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, VICTOR HUGO GARCÍA FLORES, integrantes del Cabildo local, y por funcionarios del nosocomio.

En contraparte, deje decirle que por gestiones del alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, el Gobierno Federal autorizó una inversión de 104 millones de pesos provenientes del programa FISMUN, que se aplicarán en lo que resta del año en diferentes acciones de gran impacto social, informó MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología explicó que entre las obras a realizar destacan pavimentaciones en colonias populares, techumbres en instituciones educativas, electrificación en La Capilla, entre otras.

Por su parte, el secretario de Desarrollo y Bienestar Social, JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA informó que por indicación del Presidente Municipal se están integrando los comités de obra de participación ciudadana, los que serán responsables de vigilar que los trabajos se realicen conforme a lo programado.

Indicó que uno de los lineamientos del programa Fondo de Infraestructura Social Municipal -FISMUN- establece la integración de los citados comités ciudadanos, motivo por el cual, ya se están conformando, esto, con el propósito de que la obra pueda iniciar a la brevedad posible.

Explicó que en total serán 61 comités de participación ciudadana, integrados por personas beneficiadas directamente con la obra a realizar en su sector, entre ellas, 26 acciones de pavimentación, 17 aulas en diferentes planteles educativos; 17 techumbres en igual cantidad de escuelas, así como la red eléctrica para el área de La Capilla, en la zona del Puerto Mezquital.

GRANADOS FAVILA manifestó que también serán construidos 25 cuartos dormitorios que beneficiarán a personas con alto nivel de vulnerabilidad “en este caso solamente se integrará un Comité de Participación Ciudadana para la supervisión de las 25 acciones”.

Mientras que en Nuevo Laredo, el programa insignia de la administración municipal, ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, se realizó por primera vez de manera virtual, en atención a las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social por la pandemia de Covid-19.

«El programa no se puede detener o paralizar, al contrario, debemos buscar la manera siempre de cómo poder seguir ayudándole a las escuelas y a la gente. Ya habrá un día en que habremos de regresar, que ya haya pasado todo esto y lo recordemos como un mal episodio del cual ya salimos», afirmó el presidente municipal ENRIQUE RIVAS.

En esta ocasión, el alcalde envió órdenes de compra para equipamiento a 3 jardines de niños, dos primarias y una supervisión de nivel primaria, con las cuales se llegó a 114 planteles y oficinas educativas beneficiadas.

Uno de los planteles beneficiados fue el Jardín de Niños ‘Ramón Barrios Arias’, con una orden de compra para 20 cubetas de pintura, 7 escritorios, 7 sillas para personal docente, impresora multifuncional, bocina, 2 micrófonos inalámbricos, 4 equipos de cómputo, 100 sillas plegadizas, 10 mesas rectangulares y 7 botiquines equipados.

A nombre de los planteles beneficiados, la profesora ITZIA BALDERAS VARGAS, del Jardín de Niños antes mencionado, agradeció en la videoconferencia al Presidente Municipal y al Cabildo por atender las necesidades de las escuelas de la localidad.

En la conferencia participaron los ediles DORINA LOZANO CORONADO, SANTIAGO SÁENZ CÁRDENAS, MARCELA GONZÁLEZ NAVARRO, SILVIA IDALIA DELGADO PÉREZ, DANIEL TREVIÑO MARTÍNEZ; el secretario de Educación Cultura y Deporte, MIGUEL JÁUREGUI SALAZAR, así como directivos de los planteles beneficiados.

Y en Tampico, acompañado por los Diputados Locales del sur de Tamaulipas, KARLA MAR LOREDO, ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, MIGUEL GÓMEZ ORTA, y JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, el Presidente Municipal CHUCHO NADER encabezó este martes la supervisión de los filtros sanitarios instalados en los diferentes cruces de embarcaciones ubicados en la ribera del río Pánuco.

El Jefe de la comuna señaló que mediante el reforzamiento de las medidas de control y seguridad en estos pasos, se ha logrado contener el avance del virus, sin embargo destacó en la necesidad de seguir concientizando a la ciudadanía sobre la importancia de aplicar, en todo momento, las recomendaciones del sector salud.

«Agradezco a las y los Diputados locales que este día me acompañen a la supervisión de los filtros sanitarios que hemos instalado en los diferentes cruces de embarcaciones, para constatar que se apliquen las medidas de control recomendadas por la autoridad sanitaria, sobretodo en el uso obligatorio del cubreboca, tanto para pasajeros como operadores; el chequeo de la temperatura corporal y la distribución de gel antibacterial a todos los usuarios de este medio de transporte», explicó.

CHUCHO NADER expuso que más de 35 mil personas hacen uso diariamente de los distintos cruces náuticos, donde prestan servicio alrededor de 400 embarcaciones que, dijo, tienen el compromiso de ser limpiadas y sanitizadas de manera periódica.

Detalló que en total acumulado el municipio cuenta con más de 1,150 casos positivos de Covid19 y 56 lamentables defunciones, por lo que exhortó a la población a continuar aplicando las recomendaciones sanitarias para revertir la curva de casos.

A propósito, los diputados KARLA MAR LOREDO, ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, MIGUEL GÓMEZ ORTA, y JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA podrían aparecer en las boletas electorales del 2021, unos como candidatos del PAN a las alcaldías de Altamira y ciudad Madero; otra -¿y otro?- a las diputaciones federales que se disputarán, mientras que en Tampico, nadie duda que el alcalde CHUCHO NADER ya trae en el bolsillo su ‘pase automático’ a la reelección.

… Pese a que en ese mismo escenario ya parece hacer campaña por Morena la diputada federal OLGA SOSA RUIZ, tal como sucede en ciudad Madero con el discípulo predilecto del ex alcalde priista GUADALUPE ‘Lupe’ GONZÁLEZ GALVÁN, el también diputado federal morenista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, hoy firmemente parapetado en la envidiable presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja del Congreso de la Unión.

[-Entreparéntesis: Luego de ser seleccionados como parte de los proyectos que se presentarán en el marco de la celebración por el 25 aniversario del Centro Nacional de las Artes en la CDMX, el Colectivo Leviatán fue seleccionado con su proyecto Teatral “El Hombre Bravo del Pueblo”, dentro del Programa de Apoyo a Proyectos para Niños y Jóvenes, que ofrece el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Esta comedia, al más puro estilo del Western, nos presenta a CRISTY MAHON, un hombre que al huir de su casa, luego de creer que ha asesinado a su padre, llega a un pueblo donde la violencia es sinónimo de estatus, por lo que pasa de ser un parricida a ser un héroe. La propuesta es, a partir de la exposición de los anti valores, generar la reflexión entre los jóvenes sobre la falsa idea de que la masculinidad es sinónimo de violencia, buscando, idealmente, crear entornos de convivencia más armónicos. Como parte del proyecto, esta obra tendrá 12 funciones entre Xalapa, Irapuato, la CDMX y Tamaulipas, en el que hasta ahora se tienen programadas 4 funciones entre Tampico, Matamoros y Reynosa, de donde es originaria la actriz, productora y titular del proyecto, BLANCA LETICIA GUERRA GUERRERO-].

Antes de que se me pase, le comparto que positivas perspectivas se presentan en la región centro de la entidad con la propuesta del Gobierno de Tamaulipas para contribuir la solución de la problemática de la basura (Residuos Sólidos Urbanos), mediante la implementación de una infraestructura en común y la utilización de la tecnología más avanzada con el potencial conversión energética a partir de biogás.

En la zona que comprende los municipios de Abasolo, Casas, Güemez, Hidalgo, Jiménez, Llera, Mainero, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Soto La Marina, Villagrán y Victoria se generan alrededor de 427 toneladas de basura al día.

De esta cantidad 60 toneladas son desechos de plásticos, lo que equivale al 12.2 por ciento del total.

Para contribuir al desarrollo sustentable en beneficio de la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, la propuesta del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, dirigida a los municipios de la región centro y otras zonas de la entidad, consiste en un modelo de Asociación Público Privada.

Ello implica una inversión de 844 millones 949 mil 243 pesos, de los cuales 591 millones 464 mil 470 pesos (70%) son del licitante ganador y 253 millones 484 mil 773 pesos (30%), del FONADIN.

Este proyecto abarca 11 de los 13 municipios que comprenden la región centro de Tamaulipas.

El esquema prevé la desaparición de los rellenos sanitarios que son graves focos de contaminación ambiental, el saneamiento de dichos rellenos, el desarrollo de infraestructura en común consistente en un Centro Integral de Residuos regional, estaciones de transferencia, camiones de recolección, unidades transportadoras, una planta de aprovechamiento y tratamiento, un biodigestor y una máquina para relleno seco, entre otros equipos.

Confirmó el secretario estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, que con este modelo de APP el servicio de recolección de basura y disposición final de los residuos sólidos urbanos (basura) que proporcionan los municipios no será privatizado.

El modelo de Asociación Público Privada mediante el cual el gobierno y los inversionistas se asocian para trabajar en equipo no significa que tendrá un costo para los ciudadanos, explicó el titular de SEDUMA.

De otro lado, más de 80 mil apoyos directos se han entregado a familias en condiciones de vulnerabilidad durante la contingencia por el COVID-19, gracias a una suma de esfuerzos interinstitucional entre el Sistema DIF Tamaulipas y El Gobierno del Estado, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Salud y el DIF Victoria.

Medicamentos, material de curación, estudios médicos, traslados en ambulancia, adeudos hospitalarios, apoyos oftalmológicos, material quirúrgico, camas hospitalarias, gastos funerarios, aparatos funcionales, despensas, pañales para niños y para adultos, leche infantil, apoyos a centros asistenciales, herramientas para diferentes oficios, colchonetas, paquete de láminas, material de construcción, rehabilitación de viviendas, entre muchos otras ayudas son las que han recibido más de 20 mil familias tamaulipecas.

Las familias que recibieron apoyos, fueron canalizadas a las áreas de atención ciudadana del DIF Tamaulipas, gracias a los reportes que se dan a conocer en las diferentes redes sociales, las cuales son públicas, por medios de comunicación, grupos privados de ayuda o solicitudes directas que hacen llegar a las cuentas oficiales de esta institución.

En otro tema, el secretario de Turismo de Tamaulipas, FERNANDO OLIVERA ROCHA y directivos de Viva Aerobús, la aerolínea de bajo costo de México, anunciaron la nueva ruta regular Tampico–Ciudad de México, fortaleciendo así la conectividad aérea del estado, en camino hacia la nueva normalidad.

Los vuelos entre la capital y el puerto jaibo comenzarán el 17 de julio, operando inicialmente, 2 vuelos a la semana, los días lunes y viernes, ofreciendo precios desde los $598 en viaje sencillo.

“La apertura de esta nueva ruta de Viva Aerobus ratifica la confianza en el potencial turístico de Tampico, clave para la reactivación económica de Tamaulipas. Estos vuelos generarán mayores oportunidades de desarrollo al facilitar un transporte aéreo seguro y accesible a más viajeros, quienes generan una derrama económica local mientras disfrutan de los atractivos de la ciudad”, mencionó el secretario FERNANDO OLIVERA.

Ante los nuevos escenarios que presentará el sector, el Gobierno de Tamaulipas, a través de su Secretaría de Turismo, ha trabajado durante la pandemia en el reforzamiento de los protocolos de higiene y seguridad dentro de la industria, lo cual le ha permitido generar la constancia “SaniTam Pro” y convertirse en el sexto destino nacional en obtener el sello “Safe Travels”, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT), llevaron a cabo la firma del Contrato Colectivo 2020, que rige las relaciones laborales entre el gremio docente y la máxima casa de estudios del estado.

Cumpliendo las medidas sanitarias por la contingencia del COVID-19, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ y el Secretario General del SUTAUAT, LUIS GERARDO GALVÁN VELASCO, presidieron la ceremonia desde el Centro de Excelencia del Campus Victoria.

En el evento transmitido por la plataforma Teams ante los representantes sindicales de las diferentes sedes de la Universidad en la zona norte, centro y sur del estado, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ agradeció a los docentes de la UAT el compromiso asumido para responder rápidamente a las circunstancias derivadas de la pandemia.

Expresó su reconocimiento al personal docente porque ante estos retos inesperados, cumplieron con éxito el ciclo escolar 2020-1 de la UAT, cubriéndose la gran mayoría de objetivos de los programas académicos.

“Esa actitud claro que nos enorgullece. Y que bueno poder estar reunidos aquí y a distancia para esta firma que efectivamente muestra que vamos avanzando”, agregó.

Refrendó el compromiso que la Universidad comparte con sus docentes de trabajar en torno a los estudiantes y que todo lo que se haga sea en favor de ellos.

Apuntó que las difíciles decisiones que se han tomado en los últimos meses para seguir cumpliendo la misión educativa de la Universidad, se ha buscado en todo momento proteger la salud de los alumnos, de los maestros y de la comunidad universitaria en general.

En su oportunidad, el Secretario General del SUTAUAT, LUIS GERARDO GALVÁN VELASCO, agradeció al Rector por su permanente respaldo a los docentes, resaltando que entre otros logros, además de los beneficios establecidos en el contrato colectivo laboral, los profesores de horario libre podrán acceder a un fondo de ahorro para el retiro.

Cabe mencionar que al concluir la ceremonia, y como parte de las prestaciones al personal académico universitario, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ presidió el sorteo de vehículos para los docentes de las zonas norte, centro y sur del estado.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.