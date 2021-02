[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NO SE VOLVERA A REPETIR EL APAGON: DIJO AMLO

Este tipo de apagones macro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que estamos enfrentando en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, no recordamos haberlos sufrido en los peores tiempos del PRIAN como gobierno.

Lo curioso del caso es que estos costosos apagones se están dando justo cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que no permitiría que le movieran una coma a su propuesta de reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. Tambien semanas atrás aseguró que no se repetiría el apagón, pero se repitió, que pena.

En ese escenario, nada halagador por cierto, hay varias versiones sobre las causas que han originado éste fenómeno, una de ellas sería que por el frío aumentó la demanda del fluído eléctrico, pero, pero, pero, al mismo tiempo Estados Unidos suspendió las ventas de gas para las plantas termoeléctricas en México, tanto para atender su propia demanda como por el congelamiento de los ductos.

Los problemas que se generaron por la falta del gas y por los apagones provocaron, además de cuatro muertos en Monterrey, tres hombres y una mujer, que la industria maquiladora y manufacturera de exportación en tan solo dos días hayan perdido más de dos mil 780 millones de dólares.

Esto como resultado de la falta del suministro de gas natural que provocó un apagón en 6 estados del país, que afectaron a 4.6 millones de usuarios y que extendió las afectaciones en la noche a 5.9 millones de personas.

Por cierto la CENACE se dignó informar que ayer martes que los cortes de luz de manera intermitente se llevarían cortes de carga, rotativos y de manera aleatoria, en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Esto con el fín de lograr un balance entre la oferta y la demanda.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, miembro de MORENA, califico de “preocupantes” los apagones que afectaron a su estado y llamó a la CFE a tomar las previsiones necesarias para que esto no ocurra. El presidente Andrés Manuel López Obrador desde el primer macro apagón que afectó a gran parte del país, gritó a los cuatro vientos que eso no volverá a repetir, Pero salió vana la nuez. Se equivocó con Joe Biden, definitivamente. Error imperdonable el haberse entregado a Donald Trump, ahora vienen las consecuencias y mientras más crema le ponga a sus tacos, más le va a entrar.

Otros gobernadores que criticaron los apagones fueron los de Jalisco y Aguascalientes, Enrique Alfaro de Jalisco y el Secretario General del Gobierno aguascalentense, Juan Manuel Flores Femat.

Flores Femat, anunció la implementación de medidas extraordinarias para garantizar la operatividad de los servicios públicos más sensibles como los del sector salud y seguridad pública,

Alfaro lamentó que no hubo aviso de la CFE sobre de los cortes del suministro de energía eléctrica, pero aún así hizo un llamado a hacer uso racional de la energía eléctrica y desconectar todos los aparatos que no estén en uso para evitar daños durante los cortes aleatorios anunciados para ayer por la tarde por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

Es bueno que el ISSSTE, como institución del Sector Salud de México, este invitando a que la gente se vacune para reducir el contagio y la mortalidad por el COVID-19 en el país principalmente en población vulnerable, por lo que es importante que en ésta estrategia participen los adultos mayores, dijo el el director general del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Lo malo de todo esto es que el gobierno de López Obrador ya politizó el plan nacional de la vacunación, además de burocratizar la tramitología y el papeleo que se requiere para que te pongan una pinche vacuna.

Es que López Obrador está pensando en canjear vacunas por votos para mantenerse en el poder, ese es su gran temor, no los niños con cáncer ni los más de 180 mil muertos por el COVID-19, por eso enreda todo para jugar con los tiempos. El director del ISSSTE es un sirviente más del señor presidente, aguas, porque te puede costar la chamba ó él te ordeno que invitaras a la gente a vacunarse.

Líderes comunitarios y de organizaciones civiles mexicanas que trabajan con migrantes en Estados Unidos, se unieron para lanzar una campaña nacional a través de la cual se impulse una reforma migratoria en la Unión Americana.

Ya les dijo Roberta Jacobson, que por parte del presidente Joe Biden hay la intención de ayudar a la causa, pero la exembajadora advirtió que no es cosa fácil. En su gobierno Barack Obama siendo presidente intento sacar adelante una reforma integral migratoria pero no lo logró, los republicanos no lo dejaron, por querer darles además de la residencia legal en EEUU la ciudadanía estadounidense y no estuvieron de acuerdo los republicanos, ni yo tampoco.

Luego de haber sido designada Enlace Universitario Banxico 2021, la alumna Melissa Borjas Rodríguez, manifestó su compromiso de representar a la UAT en este programa nacional que distingue a la juventud estudiantil por sus logros académicos, conocimientos y su potencial en áreas de economía, finanzas y políticas públicas,

La estudiante de la Licenciatura en Comercialización en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe (UAMRR), participó en la convocatoria emitida por el Banco de México (BANXICO), que busca promover una relación de cooperación y acercamiento con la población estudiantil de instituciones de educación superior, públicas y privadas, de la república mexicana.

Por cierto paralelamente la Secretaría de Salud de Tamaulipas otorgó el primer lugar en la categoría de dibujo del concurso “Unidos Contra el COVID”, a Renata Isabella González Quintanilla, alumna del Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes (CEINA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El dibujo elaborado por Renata Isabella de 12 años de edad y participante de Ciudad Victoria, fue seleccionado de un total de 128 trabajos que concursaron de diferentes municipios del estado.

Correspondió a la titular de la Secretaria de Salud en Tamaulipas, Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, hacer entrega del premio a la alumna del CEINA-UAT, quién acudió acompañada de su mamá a las oficinas de ésta dependencia del Gobierno del Estado.

