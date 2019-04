DE PRIMERA……..LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA…….

NO SOLO LOS ADULTOS OPTAN POR EL SUICIDIO, MUCHAS PERSONAS ESTAN TENIENDO ESTOS PENSAMIENTOS Y EN SU MAYORIA SON JOVENES.

Es pecado suicidarse? Si me suicido, ¿Dios me perdona?

Aunque la Biblia menciona unas siete personas que cometieron suicido, nunca habla del suicidio como pecado. Algunos piensan que los que se suicidan van directamente hacia el infierno. Otros piensan lo contrario, que es una salida de las circunstancias de la vida.

Pero, ¿es pecado? ¿Dios lo perdona?

La Biblia no menciona de forma explícita las consecuencias eternas del acto del suicidio, pero se puede deducir lógicamente.

El suicido es, para todos los efectos, auto-asesinato. Como quitar la vida de otra persona de manera premeditada es pecado, entonces el suicidio (premeditadamente quitarte tu propia vida) es pecado también.

Pero, ¿Dios perdona el pecado del suicidio?

Como cristianos, no sería lógico pensar que Jesús murió por TODOS nuestros pecados y pensar que el suicidio no está incluido. Si nos podemos arrepentir de ello, Dios lo puede perdonar. Técnicamente, el problema del suicidio es el hecho de que no hay mucho tiempo disponible (si alguno) para arrepentirse del acto.

Pero, ¿y si logro arrepentirme en medio del proceso de suicidarme?

Pues, le toca a Dios. Él es quién determinará tu corazón y el propósito detrás del arrepentimiento. Si yo, por ejemplo, decido suicidarme ahorcándome pensando que me dará suficiente tiempo para arrepentirme, es probable que mi arrepentimiento no sea sincero. El arrepentimiento sería por la misma razón que me llevó a suicidarme desde un principio: egoísmo. Es querer terminar mis “problemas” en mi vida, PERO querer todos los beneficios de la Vida Eterna. No funciona así.

El suicidio es rendirse. Es una “solución” permanente a una situación temporera.

Si te dejas llevar por tus emociones, es de SUMA importancia que estés consciente de ello. Nunca dejes que tus emociones tomen decisiones. Las emociones son temporeras, las consecuencias no.

No te prives de una eternidad con Él, por un momento de dolor o un tiempo de desesperación.

¿Hacerlo en semana santa podría ser un pecado mayor?

El suicido es un pecado como tal, y esta fue la decisión tomada por ALAN GARCIA, ex presidente de Perú.

Solo él podría narrar la causa exacta que lo llevo a quitarse la vida cometiendo suicidio, sin embargo habría que entender que fue un hombre hecho a creencias sociales, valores espirituales y demás que durante su vida lucharon entre una dualidad, su formación y lo que hacía al grado de supuestamente ser involucrado en casos terribles de corrupción como fue el Odebrecht.

El ex presidente peruano ALAN GARCIA, será recordado por los graves problemas financieros e hiperinflación que llevaron al país al borde del colapso durante sus dos periodos de gobierno; luego el pasado miércoles causó estupor que tomara un arma y se suicidara para evadir a la justicia, cuando los oficiales de Policía se disponían para arrestarlo por cargos de corrupción, relacionado con el escándalo del conglomerado brasileño Odebrecht..

Que llevo a un hombre de casi 70 años a tomar una decisión así cuando tenía más opciones, de ser cierto, terminar en la cárcel, aprendiendo una lección, pero además dejando un aprendizaje de que un hombre debe asumir las consecuencias de sus errores como todo líder que en su momento fue.

Sin embargo el suicidio de ALAN GARCIA, tiene muchas hipótesis que así se quedaran; desde la parte Psicológica habría explicaciones desde la parte Filosófica también, desde la Teológica igual, pero que lo anterior nos ayude a reflexionar sobre la condenación de nuestros actos, hacia donde nos llevan, al suicidio o al arrepentimiento, ambos también asumiendo las consecuencias.

El suicidio, ponerle fin a tu propia vida, es una reacción trágica a situaciones de vida estresantes; más trágica aún porque el suicidio puede prevenirse. Si estás pensando en suicidarte o conoces a alguien que esté teniendo sentimientos suicidas, aprende a identificar los signos de advertencia del suicidio y a comunicarte para buscar ayuda y tratamiento profesional de inmediato. Puedes salvar una vida; la tuya o la de otro.

Puede parecer que tus problemas no tienen solución y que el suicidio es la única forma de poner fin al dolor. Pero hay algunas medidas que puedes tomar para mantenerte a salvo y volver a disfrutar de la vida.

Para ayuda inmediata

Si piensas que puedes intentar suicidarte, obtén ayuda ahora:

Llama de inmediato al 911 o al número de emergencia local.

Síntomas

Los signos que advierten sobre el suicidio o los pensamientos suicidas incluyen lo siguiente:

Hablar acerca del suicidio, por ejemplo, con dichos como “me voy a suicidar”, “desearía estar muerto” o “desearía no haber nacido”

Obtener los medios para quitarse la vida, por ejemplo, al comprar un arma o almacenar pastillas

Aislarse de la sociedad y querer estar solo

Tener cambios de humor, como euforia un día y desazón profunda el siguiente

Preocuparse por la muerte, por morir o por la violencia

Sentirse atrapado o sin esperanzas a causa de alguna situación

Aumentar el consumo de drogas o bebidas alcohólicas

Cambiar la rutina normal, incluidos los patrones de alimentación y sueño

Hacer actividades arriesgadas o autodestructivas, como consumir drogas o manejar de manera negligente

Regalar las pertenencias o poner los asuntos personales en orden cuando no hay otra explicación lógica para hacerlo

Despedirse de las personas como si no se las fuera a ver de nuevo

Manifestar cambios de personalidad o sentirse extremadamente ansioso o agitado, en especial cuando se tienen algunos de los signos de advertencia que se mencionaron con anterioridad

Los signos de advertencia no siempre son obvios y pueden cambiar de persona a persona. Algunos dejan en claro sus intenciones mientras que otros guardan en secreto sus pensamientos y sentimientos suicidas.

Muchas personas están preocupadas en este momento porque en algún momento algún familiar o amigo les ha comentado su intención de llegar al suicidio, aunque los factores pueden ser diversos, se puede detener; nos pareció que estos días de reflexión sobre la semana mayor y el caso del ex presidente Peruano ALAN GARCIA, nos podría ayudar a escribir algo reflexivo al respecto.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com