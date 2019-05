EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

NO SOY TRAIDOR

A Óscar Almaraz Smer se le ha tildado de traidor en su partido desde el 2018.

Desde el año anterior, al menos, ha estado bajo sospecha al interior del PRI Tamaulipas.

Ahora el ex alcalde del municipio de Victoria es presidente encargado de despacho del PRI Baja California porque ahí lo puso Jorge Márquez, secretario de operación política del CEN del PRI.

Pero la historia tiene que ver con el pasado fin de semana. Mucho se ha hablado desde entonces, que en esos días Óscar Almaraz Smer estuvo de visita en la capital tamaulipeca apoyando a candidatos de otros partidos políticos.

Pero él lo niega publicando un comentario en el Grupo de Opinión del Chat del PRI, en el que primero manda un afectuoso saludo a sus compañeros de partido.

Luego les informa, lo que ya se sabe, que es el presidente encargado de despacho del PRI Baja California y que el CEN tricolor lo designó.

Además se tira un mega rollo diciendo que respeta a su partido y que le es leal y que los tiempos políticos han cambiado y que muchos tal vez no lo entiende así. Vaya pues, en otras palabras dice que no es traidor.

Pero antes de finalizar su comentario el ex presidente municipal tricolor en Ciudad Victoria Óscar Almaraz señala que:

“Me deslindo totalmente y doy la cara respeto a personajes que estén apoyando a otro proyecto (en Tamaulipas) que no sea el de nuestro partido (PRI)”.

Además agrega que “si en el pasado apoyaron mi proyecto como candidato (a la alcaldía victorense)… sus intereses personales tendrán (para irse a otro partido)…Yo sigo en Baja California”.

Se despide de sus compañeros de partido (PRI) y de chat, argumentando que no estuvo en Ciudad Victoria el pasado fin de semana apoyando a otros personajes (que no son del PRI).

Y apunta que estuvo en Ensenada y San Quintín, Baja California a 4 horas de Tijuana, por lo que no visitó la capital de Tamaulipas y les envía dos fotos a sus compañeros como prueba.

¿Tú que eres priísta le crees? Lo cierto es que algunos de su staff andan regados con otros partidos políticos, aunque claro, cada quien se hace responsable de sus decisiones por supuesto, pero los priístas se preguntan dónde quedó su liderazgo (si es que lo tuvo).

Pero al interior del PRI Tamaulipas no le perdonan que no apoye a su partido en este proceso electoral, y hay desconfianza en algunas filas tricolores sobre su accionar como militante.

Por cierto, el que se fue al PAN es nada menos que Humberto Valdez Richaud, ex líder del Movimiento Territorial del PRI en esta entidad.

Platiqué con él y le pregunté por qué se había ido a otro proyecto político, y muy directo Humberto Valdez me dijo que en su partido el PRI no le asignaron ni siquiera un seccional a pesar de haber pedido participación.

Que se comunicó a su partido, pero que no le hicieron caso y que finalmente fue invitado por el PAN y se fue a trabajar para allá, no sin antes haber tratado de trabajar con el tricolor tamaulipeco.

Para finalizar les cuento que la que vivió un verdadero viacrucis fue la candidata a diputada local por el distrito 14 (cabecera Cd. Victoria) del Partido del Trabajo.

Y es que Paola Velasco Torres viajaba en un vehículo que fue impactado por atrás y sufrió golpes de consideración. Este accidente ocurrió apenas este lunes 27 de mayo de 2019.

El asunto es que cuando llegó la Cruz Roja no la querían trasladar al Hospital Regional de Especialidades argumentando que la regla es que si no hay sangre no sea llevado ahí ningún accidentado.

Ante la desesperación de la madre de la accidentada que les pedía la llevaran a ese hospital y la insistencia de algunos testigos, finalmente fue trasladada a ese nosocomio.

Pero presuntamente los de la Cruz Roja no quisieron maniobrar con el cuerpo de Paola Velasco, que se dolía de la espalda y no se podía mover dentro del vehículo en el que viajaba. La madre de la accidentada y una testigo la movieron a pesar del riesgo.

Para colmo un microbús que transitaba por esa arteria vial impactó a la ambulancia de Cruz Roja y le tumbó un espejo, por lo que en cierta medida los socorristas se centraron en el espejo y no en la paciente al cien por ciento.

Vaya pues, ni siquiera collarín le pusieron a la candidata que resultó lesionada. Tuvo esguince de las vértebras 2, 3 y 4.

Del Hospital Regional de Especialidades fue trasladada a la Clínica del ISSSTE del municipio de Victoria donde le dieron una incapacidad de 21 días.

Por lo que hay molestia en la familia de la candidata Paola Velasco Torres y en los testigos del accidente. Y una pregunta salta al aire…¿es cierto que tiene que haber sangre en un accidente para trasladar a los heridos a determinado hospital?

En el lugar del accidente alguien dijo que no la llevarían al Hospital General de Ciudad Victoria porque Xicoténcatl González Uresti, ahora alcalde, cuando fue su director, lo dejó hecho un desastre y no confiaban…¿Es cierto eso?

MAQUIAVELITO

…Venció Yeidckol Polevnsky a Ricardo Monreal y Alejandro Rojas Díaz Durán.

MORENA ya sancionó a Alejandro Rojas Díaz Durán, ex enviado de Ricardo Monreal a Tamaulipas, “con la suspensión de sus derechos partidarios por un período de 3 años”

Lo destituyen de cualquier cargo partidista y lo inhabilitan “para participar en los órganos de dirección y representación de MORENA o para ser postulado por este Instituto de MORENA, ya sea de manera directa, coalición o candidatura común a un cargo de elección popular, por el principio de mayoría o de representación proporcional”.

