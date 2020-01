LA@RED

NO TIENE MORENA CON QUIEN GANAR LA GUBERNATURA DEL 2022

Rubén Dueñas

MORENA en Tamaulipas no tiene candidato para ganar la gubernatura del estado en las elecciones del 2022. Además este nuevo partido político en el poco tiempo que tiene de haber obtenido su registro ante el INE es fecha y hora que aún carece de la estructura que en éstos casos se requiere a pié juntillas para dar la pelea en cualquier proceso electoral.

Es cierto que desde el año pasado empezaron a sonar los nombres de algunos miembros de éste partido político, los que aspiran al cargo de gobernador del estado, a los que conocemos como políticos, al igual que su trayectoria, pero según nosotros ninguno de ellos tiene la estatura ni el peso político necesario para ganar una elección como abanderado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

El primer nombre que salió al aire fue el del supuestamente Oficial Mayor de la SEP, Héctor Martín Garza González, más conocido con el mote de “El Guazón”, de Reynosa por cierto. Luego empezó a sonar José Ramón Gómez Leal (a) “JR”, pero, pero, pero, como que su aparición cayó en el vacío pese a tener buenas palancas.

A éste le siguió el ahora senador y destacado cardiólogo de Ciudad Victoria, Américo Villarreal Anaya, para mejores señas hijo del ex gobernador (+) Américo Villarreal Guerra, pero a como la estamos viendo sentimos que “su destape” entre comillas no tuvo un gran impacto entre los tamaulipecos de la zona centro del estado y por ende menos en el resto de la entidad.

Hay otros dos gallos de pelea a los que también se les ha mencionado como posibles para contender por MORENA en las próximas elecciones de gobernador de Tamaulipas, ellos son Alvaro Garza Cantú de Tampico y Carlos Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo, los que podrían participar en el proceso electoral como candidatos externos, salvo que ya se hayan afiliado a MORENA.

Como analistas políticos creemos que “la tablita de salvación” para MORENA sería un candidato externo, pero con el capital político suficiente para dar la pelea a todos los demás partidos que lleguen participar en la contienda de gobernador en la que el candidato a vencer va a ser el del Partido Acción Nacional (PAN). Por cierto hay quién cree que los alcaldes de Matamoros Mario Alberto López Hernández y Adríán Oseguera Kernión, podrían ser buenas cartas, pero hasta ahí.

Pero, pero, pero, de la noche a la mañana desde mero arriba soltaron el nombre del tampiqueño Rodolfo González Valderrama, que en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha venido desempeñando como director nacional de Radio, Cine y Televisión (RTC), por lo que muchos ya creen que va a ser el próximo gobernador de Tamaulipas, siendo que en el estado para nosotros es un perfecto desconocido. Por lo que todo va a depender de la transparencia de la elección, transparencia de la que tanto habla López Obrador.

Que mal se vió que el Presidente le haya hecho el feo al Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, el que estuvo en la Ciudad de México por varios días, pero con todo y eso no lo recibió supuestamente “por cuestiones de agenda”.

Es cierto que Gurría Treviño era o sigue siendo priísta, no sabemos a ciencia cierta, pero, pero priísta o no, entre sus cartas credenciales está el haber sido Secretario de Hacienda y también Secretario de Relaciones Exterior y ahora es el secretario general de la OCDE, pero por lo visto de nada le valió. Gurría Treviño dice que el mandatario nacional que no lo atendió ni el lunes ni el martes, le dijo “voy a salir, pero ojalá que muy pronto estés de regreso por aquí y podamos vernos”. En los gobiernos priístas Gurría tenía derecho de picaporte y entraba y salía de Los Pinos a placer, pero eso parece haber cambiado con la izquierda en el poder.

Lo que estamos viendo es que cuando las autoridades mexicanas logran llevar a cabo la captura de uno de los llamados “peces gordos”, en principio los investiga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y luego entra en acción la Fiscalía General de la República (FGR), pero, pero, pero a ésta Fiscalía se suman agencias de Estados Unidos, como está sucediendo en el caso del otrora dirigente del STPRM, Carlos Romero Deschamps, el que está acusado de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Lo malo de todo esto es que son los gringos los que le bajan la lana y nosotros nos quedamos chiflando en la loma, como decía mi abue.

Para nosotros es evidente el interés que tiene el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en frenar “a los violentos”, como él les llama a los integrantes de la delincuencia organizada, actitud que nos está demostrando con el hecho de preocuparse por supervisar personalmente las tareas que se realizan para procesar y sancionar los delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al ser entrevistado el mandatario estatal dijo que en la actualidad 350 expedientes son investigados por el personal que labora en la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal. Remarcó que los empleados de ésta Unidad son capacitados y certificados por la Embajada de Estados Unidos en México, en el marco de la Iniciativa Mérida.

Agregó que además la UIFE es pionera a nivel nacional, por su estructura organizacional conformada por las áreas de Análisis, Fiscalización Estratégica y Ministerio Público Especializado en Delitos Fiscales, Financieros, así como Patrimoniales.

Durando la supervisión que llevó a cabo Cabeza de Vaca, por cierto emanado del PAN, reconoció la labor que lleva a cabo el personal de la Unidad y reiteró su compromiso de fortalecer la institución, a fin de combatir desde la competencia estatal el lavado de dinero, la corrupción y la impunidad. Bien.

De buena fuerte nos enteramos que el 2 de febrero próximo vendrá a Tamaulipas la maestra y otrora dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, la en el municipio de Soto La Marina encabezará un cónclave con maestros o pensionados de varios estados del país, seis o siete, la que obviamente viene a impulsar con fuerza en Tamaulipas la creación de su nuevo partido político.

Nos aseguran que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha fortalecido los indicadores de calidad académica tales como la eficiencia terminal, a través de importantes programas de apoyo a la comunidad estudiantil, como lo aseguró la Secretaria de Gestión Escolar, Teresa de Jesús Guzmán Acuña.

La funcionaria universitaria al ser entrevista dijo que otro logro importante del 2019 fué el incremento de la matrícula en los diferentes programas que ofrece la UAT a través de todos sus planteles en Tamaulipas.

“Estamos logrando indicadores muy importantes como la permanencia de los estudiantes, el nuevo ingreso es importante, pero también estrategias escolares que estamos aplicando a través de cada una de las Facultades y Unidades Académicas, para la retención y el seguimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes, lo que repercute en la eficiencia terminal”, remarcó.

Dijo que en la actualidad solo en el tema de estímulos académicos, la UAT cuenta con el 25% de su matrícula bajo el esquema de becas; “son becados por la Unversidad, eso representa un apoyo importante a los estudiantes, primero por buenos promedios, pero también por necesidades económicas, estamos trabajando en apoyarlos para que sigan estudiando y logren terminar su licenciatura o posgrado, bien.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx