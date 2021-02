T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NO TIENEN DE OTRA, MAS QUE COLGARSE DEL PRESIDENTE…!

X.-DIPUTADOS DE MORENA, NO HACEN MAS QUE “ENCOMENDARSE A SAN MANUEL”.

LA PREOCUPACIÓN de los Diputados Federales de Morena, PES y PT, es no tener otro santo a quien encomendarse “más que a San Manuel” y por esta razón, en entrevistas con reporteros y en las redes sociales, estos legisladores federales de Tamaulipas, por su calidad de irresponsables, no hacen otra cosa más que hablar de que, “hay que apoyar al Presidente”, como con marcado cinismo y temor, lo hizo la semana anterior ERMASO GONZÁLEZ ROBLEDO, en una charla con un comunicador de Matamoros, allá en ciudad Victoria.

ES EVIDENTE que, los Diputados Morenos “Los de Juntos Haremos Historia”, sí van a la reelección, tengan la plena certeza que, “serán pan comido”, porque ninguno de los legisladores de estos partidos “le han cumplido a la gente que votó por ellos en el 2018. Y lo peor de este esquema político interno en Morena, es que estos diputados, “jamás regresaron a sus distritos”, olvidándose de los electores y por, ello, saben que, “no tendrán cara para volver a ver de frente a los ciudadanos y pedirles nuevamente el sufragio”. Y sino “pal baile vamos”.

POR ESTE motivo, repito, “el rezo diario de los Diputados Morenos, es tener que volverse a encomendar y “colgarse de san Manuel”, pero éste, en primer lugar para la elección que tenemos en puerta, “no estará en la boleta” para que se los lleve por delante, como sucedió el 2018, cuando ganaron “por el efecto AMLO” y como segunda opción, el encomendarse a san Manuel, “eso ya no es garantía de triunfo”, por los uno y miles de errores garrafales que el Presidente, ha venido cometiendo en perjuicio del pueblo mexicano, cuyo detalle, evidentemente, le ha generado un marcado desgaste político al Lic. Andrés Manuel López Obrador.

HAY QUE señalar que, a los Diputados Federales ex priistas hoy Morenos, identificados como “PRI-ETOS” entre ellos “El Finito” de Erasmo González Robledo, Armando Javier Zertuche Zuani, Héctor Joel Villegas “el Calabazo”, Olga Juliana Elizondo, Adriana Lozano Rodríguez y Olga Sosa, sin olvidar a “la salta montes” de Reynosa Nohemí Hernández Alemán, saben que solos, “no tienen un capital político” con el cual puedan volver a triunfar. ¡Esa es la preocupación!

PERO ADEMÁS, “entre ellos mismos, “se andan dando con todo”, pegándose hasta con la cubeta, con tal de no dejarse y “no quedar fuera de la contienda electoral del 6 de junio”. Porque recuerden que para esta clase de personajes “vivir fuera del erario” es algo así como “quedarse agónicos”, porque seguramente, “no tienen otros oficios de los cuales puedan vivir holgadamente, como se la han pasado en estos tres años que están por cumplir como legisladores federales.

LOS MORENOS Diputados de todo el país y en especial los de Tamaulipas, son un enjambre de vividores, (eso ha quedado demostrado), porque estos, más que servirle a las familias de todos los estratos sociales y en especial a las humildes, LAS HICIERON A UN LADO, porque “estos señores andan en lo suyo”, pegados a la ubre presupuestal”, importándoles un bledo si la gente que confió en ellos, tienen o no un mejor nivel de vida, esto lo dice la misma gente de los distritos, porque en la realidad, estos mercenarios diputados del Partido PRI-ETO, no representan a nadie, porque esta gavilla de oportunistas, legisladores de MORENA; a plata limpia, “solo representan sus intereses económicos”. Y no los intereses ciudadanos.

Y A PESAR de que los Diputados Morenos, están obligados a servir, “estos para nada han trabajado en campo, donde “deberían atender las demandas ciudadanas” y por este motivo, hoy que se avecina la elección de junio, cada uno de los mencionados legisladores, andan que, “no los calienta ni el sol”, porque en un marco de honestidad, ninguno de ellos, ha obrado por favorecer a las familias proletarias, “pasándosela a todo lujo”, allá en el edificio del Congreso de la Unión, donde les dan todo y “viven a cuerpo de reyes y doncellas”, detalle por el cual la preocupación de estos, cada día que pasa más los agobia y por ello, “no se descarta el cobro de factura, “contra los malévolos aliados del Presidente López Obrador, “a quien en nada le ayudan”, porque estos legisladores de Morena, no han tenido las más mínima atención clon sus representados,

Por hoy es todo y hasta mañana.

