SIN CENSURA

Por: Carlos Carreño Ortiz

No todas las noticias son malas

*Elimina gobernador pago de la tenencia

*Y anuncia descuentos para el 2019

*Intensas labores de recarpeteo en Matamoros

*Reparten delegaciones en RJXM del tricolor

El gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA anunció este lunes el cumplimiento de uno de sus compromisos de campaña: eliminar el pago de la tenencia en Tamaulipas.

Es una buena noticia la aportada por el mandatario, pues cualquier ciudadano que tenga una unidad motriz, tendrá la oportunidad de no pagar este impuesto a partir de este 2019, que ya está a la vuelta de la esquina.

Dijo el titular del Poder Ejecutivo que la propuesta para eliminar este graven se hizo en el Paquete Fiscal 2019 que se envió ayer al Congreso del Estado.

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA detalló que el pago de tenencia representaba para Tamaulipas un ingreso anual de 250 millones de pesos; sin embargo, gracias a la buena administración pública se puede prescindir de este impuesto sin afectar las finanzas estatales.

Otra buena noticia que anunció el gobernador tamaulipeco tiene que ver con el otorgamiento de un 20 por ciento de descuento en el pago de derechos vehiculares, así como para cubrir el costo de tenencia de 2018 hacia atrás.

A propósito, el alcalde de Valle Hermoso, GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, hizo patente su beneplácito por la decisión del gobernador de Tamaulipas.

El jefe de la comuna vallehermosense espetó textualmente: “Es un gran logro de nuestro Gobernador del Estado, que a partir del próximo año se le dice adiós a la tenencia vehicular y con eso la economía de las familias de nuestro estado y en particular de nuestro municipio, se verá más fortalecida”.

Un pronunciamiento similar hizo JESUS NADER NASRALLAH, alcalde de Tampico.

Por el rumbo de Matamoros, el alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ puso en marcha el recarpeteo de dos importantes avenidas de esa ciudad.

Se trata de la avenida Emiliano Zapata, frente al CBTIS 135, la cual es recarpeteada en el tramo de Avenida del Niño a Natividad Lara, beneficiando a automovilistas que radican el colonias al sur-oriente de la ciudad.

LOPEZ HERNANDEZ también dio el banderazo de arranque en la calle Primera, en el tramo de calle Canales a Luis Caballero.

El alcalde de Matamoros informó a la prensa que lo entrevistó que estas obras se realizan con recursos obtenidos por el pago del impuesto predial y que se suman a otras realizadas en distintos puntos del municipio.

Apropósito, MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ estuvo presente en la celebración del XV aniversario de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, donde refrendó su compromiso de encabezar una administración transparente.

“Como buen Contador Público me gustan las cuentas claras para tener amistades largas; soy muy escrupuloso del gasto público y me comprometo a no gastar por gastar, sino invertir en la calidad de vida de los matamorenses; cualquiera puede hacer más con más, pero no todos pueden hacer más con menos”, dijo al hacer uso de la voz el edil de Matamoros.

En otros temas, vaya jornada violenta la que han estado viviendo durante las últimas horas los municipios de Reynosa y Río Bravo.

La semana arrancó en suelo riobravense con diversos enfrentamientos en distintas zonas de la ciudad.

Esta misma situación se registró en Reynosa, aunque en este caso sí quedó confirmada la muerte de varios sujetos.

Desde luego que dichas acciones antisociales han generado el enojo ciudadano, quienes exigen a las autoridades federales poner un alto al baño de sangre.

Lo anterior nos hizo recordar lo declarado recientemente por JOSE RAMON GOMEZ LEAL, delegado del gobierno federal en Tamaulipas, quien señaló que la presencia de la Guardia Nacional, en esta entidad, está programada para el 2021.

Así las cosas.

Cerramos la columna apuntando que la Red Jóvenes por México, que preside en Tamaulipas BRUNO DIAZ LARA, hizo entrega de nombramientos a delegados que estarán representando a ese sector del PRI en la entidad.

HÉCTOR EMANUEL DÍAZ LUGO fue asignado delegado para la zona norte uno, mientras que EDGAR SIFUENTES JASSO para la zona norte dos.

La zona cañera estará en manos de RODOLFO CARRILLO CHAVERRI; mientras que VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ CÁCERES fue asignado para la zona sur y JUAN CARLOS NAVA ZAPATA como delegado en la zona centro.

También se entregó nombramiento a JUAN MANUEL IRACHETA RODRÍGUEZ, como Secretario de Organización de Red Jóvenes por México.

En este acto estuvo presente la dirigente del PRI tamaulipeco, YAHLEEL ‘La Fracasada’ ABDALA CARMONA.

Hasta la próxima.