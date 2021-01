AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Noé Ramos

Fortalecen sector cañero

El almuerzo de la unidad

Firme el Dr. Pedro Luis por diputación

NOÉ RAMOS, es un político inquieto. Viene desde abajo, es producto del esfuerzo y del trabajo de muchos años. Su historia es ya conocida, porque la gente en el Mante sabe bien que es una persona que apoya a los más necesitados, pero también a quien se lo solicita. Es abierto, analítico, centrado, ama su municipio, quiere lo mejor para la urbe cañera y para su gente. Eso lo ha dejado claro desde decidió incursionar en la política y al servicio público.

Él reconoce que invertir en el renglón educativo, es la mejor herencia que uno como padre y como buen ciudadano puede dejar a los hijos.

En cuatro años al frente de la Dirección de Bienestar Social en el municipio de El Mante, ha logrado gestionar más de 140 millones de pesos en canchas de fútbol rápido (Yurem, Burocrática 1, Arbustos, Santa Mónica), así como el Centro de Bienestar y Paz, (Nacional Colectiva), así como el parque de Bienestar y Paz (colonia Enrique Cárdenas), y el Centro Cultural Zaragoza, ese mismo edificio que se encuentra a un costado del parque del mismo nombre y que se inauguró en el periodo del ex alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA.

Eso sin contar los cuartos dormitorios y una serie de viviendas que fueron entregadas tanto a personas en estado de alta vulnerabilidad y otras más que vivían en condiciones de pobreza extrema.

NOÉ RAMOS marca diferencia con otros políticos, pues es una persona que sabe darle cumplimiento a su palabra, lo que promete lo cumple y lo ha venido demostrando con hechos, no con palabras como otros acostumbran.

Dedicación y esfuerzo marcan destino. NOÉ RAMOS FERRETIZ es muestra de ello. En la actualidad lo conocen bien no solamente en el sector educativo sino también en colonias y comunidades de El Mante donde ha dejado obras y beneficios. Un maestro nos contó la historia de este personaje que abandera la causas sociales, que milita en el PAN, y quien está a punto de convertirse en candidato a la presidencia municipal. Existen políticos que no le apuestan, no les interesa apoyar la educación, ni le invierten. A él sí.

El próximo martes 26 de enero por la tarde, en la sede del PAN Tamaulipas, NOÉ RAMOS FERRETIZ habrá de registrar su precandidatura a la alcaldía de su natal Mante.

Una buena mayoría de personas que habitan en las colonias más grandes y pobladas de la ciudad más dulce del planeta lo quieren como candidato y lo respaldan para que se convierta en el próximo alcalde. Después dependerá de él, y de su más cercano equipo de excelentes colaboradores, operadores políticos y de imagen poner en juego toda la experiencia obtenida a través de varios años de lucha, de labor social y de trabajo a favor de El Mante.

Sobra decir que el arquitecto ha tenido un crecimiento sostenido en el servicio público y la política. En crescendo ha dado excelentes resultados. Demuestra con ello ser un activo de valor para la política de la urbe cañera. Trae buenas relaciones con personajes de la política nacional y estatal. Es garantía de triunfo y progreso. Las mariguanadas que digan los otros, los de enfrente y sus adversarios, la verdad que eso es lo de menos. De ahí, esa frase de Nunca Rendirse.

DEL ARCHIVERO…

Hay perfiles impactantes entre los hombres y mujeres sumados a las listas de aspirantes a las candidaturas del PAN, tanto para las diputaciones federales, como para las diputaciones locales y 43 alcaldías. Hemos tenido acceso a varios, incluso a los que ya se han estado registrando en la sede estatal del PAN. Enmarcan perfiles de dedicación, trabajo, cercanía con la gente y garantía de triunfo electoral. Esta y la siguiente semana serán de registros, en tanto que en el PRI siguen definiendo a sus candidatos, y en MORENA aún no se ponen de acuerdo, lo que ha ocasionado fracturas, división y hasta desbandadas.

En otros asuntos, tenemos que de acuerdo a lo manifestado en sus redes sociales por el diputado federal VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS este día en la ciudad y puerto de Tampico participó en una reunión de trabajo con el director financiero del Grupo Sáenz, licenciado, GILBERTO PACHECO, donde se trataron asuntos relacionados con el tema de la primera pre liquidación que comprende de la siguiente manera: productores que cortaron al Ingenio El Naranjo antes del día 22 de diciembre y los que cortaron al Ingenio El Mante e Ingenio de Valles antes del 29 de diciembre de 2020 tendrán su pre liquidación el día 28 de enero del año en curso, pasarán a firmar sus hojas de la pre liquidación a las oficinas generales de sus respectivas organizaciones que estén afiliados: Unión local de productores de caña de azúcar AC y CNPR, está pre-liquidación será el 80% de su cosecha por 750 pesos.

En dicha reunión también participó el Director del grupo Pantaleón el Ingeniero JUAN CARLOS ESPEL, donde se reafirmó el tema de la derivación de la Caña, la cual va en tiempo y forma como se había proyectado, llevando un acumulado de todos los ingenios receptores a la fecha de 357,617.020 toneladas, siendo una tercera parte de la cosecha total.

Junto al diputado federal y líder de la ULPCA en Xicoténcatl, VERÁSTEGUI OSTOS estuvieron también, el Ingeniero, JOSÉ ROBERTO GARCÍA, secretario de dicha organización cañera, así como ALBERTO ALARCÓN HANÚN, dirigente de la CNPR y JESÚS MÚÑOZ MÁRQUEZ, secretario.

VERÁSTEGUI OSTOS pidió confianza en el comité cañero, ya que dijo- que se siguen buscando los caminos necesarios para que la cosecha de caña de azúcar sea recibida sin contratiempos para el bien común.

Por cierto, VICENTE VERÁSTEGUI también estuvo en el Mante, donde almorzó en conocido restaurante que se ubica a un costado de la presidencia municipal.

En la imagen subida a redes sociales, la cual demuestra liderazgo y unidad en las filas del Partido Acción Nacional, participaron también NOÉ RAMOS FERRETIZ, el alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, así como algunos de sus colaboradores más cercanos, entre los que destacan, la síndico MARIANA TORRES MADRIGAL, el también síndico, LUIS ALFONSO MARTÍNEZ CHABRAND, la tesorera ARCE MADRIGAL, así como el gerente de la Comapa Mante, entre otros. Insistimos, lo que se refleja es la unidad y liderazgo de los participantes en este almuerzo.

Finalmente, le comentamos que se corría como reguero de pólvora en círculos políticos de Mante, que supuestamente el Dr. PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES no iría como candidato del PAN a la diputación local por el Distrito 17 Mante- González, pero se trató al parecer de una broma de muy mal gusto de los grillos cañeros, puesto que una fuente cercana al galeno nos confirmó que está más firme y puesto que nunca.

Hay que resaltar el gran trabajo que también ha venido realizando el Dr. JUAN JOSÉ GARCÍA ZAMUDIO como parte del equipo del Dr. PEDRO LUIS RAMÍREZ con las brigadas Médico Asistencial que se han efectuado en comunidades y colonias del Mante

Son brigadas que realmente dejan beneficios a quienes más lo necesitan, no como las otras “brigadas” que promueven otros médicos locos y soñadores con tener el poder político en la urbe cañera.

