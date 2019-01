T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NOMÁS QUE NO VENGA A ECHAR MENTIRAS…..!

HOY ES LA VISITA que el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador hace a Reynosa, llegará a las 13 horas al aeropuerto internacional “Lucio Blanco”, donde será recibido por el Gobernador de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para luego las 15:00 horas arribará al Hotel “Royal Garden”, ubicado por el boulevard Hidalgo, donde sostendrá importante “REUNIÓN PRIVADA” con representantes de los sectores productivos, como Canacintra, CMIC, Canirac, Canaco, Coparmex y demás organismos, en la que, “solo habrá cupo para 250 personas, no más.

EL OBJETIVO del mandatario mexicano, según la información obtenida, es sobre el tema del Impuesto al Valor Agregado en la Frontera, que del 16, bajaría al 8 % cuyo impuesto “aún está indescifrable”, porque en la gran mayoría de los negocios, el cobro neto del 16 %, se sigue aplicando en las compras que hace el público consumidor, cuya cuestión de manera directa afecta precisamente al pueblo, así es que veremos que, noticias claras traerá López Obrador sobre este interesante tema. Y naturalmente, se vaya despejando “los del IVA”, cuyo cobro de este rubro, “trae de cabeza a las mayorías.

PERO “Nomás no venga a echar mentiras”.

PORQUE DE FALACIAS, la gente, no solo de la frontera, sino de todo México está cansada de eso. Y Andrés Manuel lo sabe perfectamente bien. Al grado de que, “si el tildaba de mentiroso o (mitómano) a Enrique Peña, él ha venido haciendo lo mismo”. Pues los hechos así lo demuestran.

POR EJEMPLO, si AMLO se adjudica que por él, se redujo el litro de las gasolinas y diesel en la franja fronteriza, “eso sería volver a mentir y esperamos que no lo haga”. Porque ya ha mentido. Y el contexto nacional ciudadano, no merece seguir siendo objeto del engaño.

NADIE EN MÉXICO olvida que, “desde hace 18 años, en campañas, Andrés Manuel López Obrador, junto a su partido MORENA, ha pronunciado ser “LA ESPERANZA DE MÉXICO” y que bueno, porque la gente, ya no quería al frente del Gobierno de la República. “A tantísimos amantes de lo ajeno”, cuyos saqueadores, han dejado al país en la vil bancarrota financiera, cuya cuestión es del dominio público, esperándose que, “a los causantes de este terrible daño” se les ponga en el lugar que merecen, cuyo detalle, “habremos de ver si se consuma o no”, porque “las palabras de aplicar la ley a los gandayas, se les lleva el viento”.

A MI ME PARECEN importantes las medidas de firmeza, a las que hace alusión el Presidente de la República, de actuar en el marco de la ley, contra los principales antagonistas (materiales e intelectuales) del perjuicio financiero que el país enfrenta, cuya crisis, “tiene sumido al país en evidente hoyanco marco económico”.

Y POR ESTA RAZÓN, esperamos que AMLO, en su peregrinar, es decir, en este su paso hoy por Reynosa, YA NO MIENTA MÁS, como mintió “cuando dijo que barajaría el costo por litro de las gasolinas y no lo hizo”, motivo por el cual, repito y reitero, “la gente del interior del país está mega inconforme o mega molesta con el nuevo mandatario mexicano, al que, con justa razón le recuerdan que el prometió: “NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR”. Y ya ha fallado cruelmente al pueblo en dos de estos rubros, MENTIR Y TRAICIONAR, excepto ROBAR.

POR ELLO, el pueblo de Reynosa y en consecuencia de toda la frontera mexicana, desde Matamoros, Tamaulipas hasta Tijuana, Baja California Norte, confían en que el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, “evite seguir mintiendo”, porque la mentira es mala consejera, digo esto, porque si él, pretende para el futuro inmediato que su partido MORENA se consolide políticamente, esto no sucederá más, porque afortunadamente, el pueblo está bien despierto y, ya no caería más en su juego de “DARLES ATOLE CON EL DEDO”. Pues la sociedad nacional, desea resultados realmente benéficos y que él, en plan honesto, hable con la verdad y, no con más engaños como los que ya ha consumado en el mes y días que tiene al frente de la Presidencia de la República.

EN FIN VEREMOS que habrá de suceder esta tarde, cuando AMLO esté con la gente de los sectores productivos. Se tiene fe que, habrán de surgir cosas buenas “en esta reunión privada” y esperamos sean detalles o temas que bien valgan la pena, porque López Obrador, como él lo ha dicho, desea hacer todo lo que sea de bien para el país, pero lo que si no esperamos “ES Q UE NOS VENGA A ECHAR MÁS MENTIRAS”, eso sería un insulto u ofensa, pero confiamos en que su estancia aquí en Reynosa, sea para dejar buenos frutos a los fronterizos.

A LA REUNIÓN, solo habrá cupo para 30 medios informativos locales y regionales, porque de México, AMLO trae a su gabinete de medios, cuya postura es un acto de mera discriminación para los medios en general. Esto de “sostener reuniones restringidas” respecto a la prensa, va en contra de la Libre expresión, porque la invitación a esta entrevista de AMLO con sectores empresariales, debe ser abierta, porque supongo que en la misma, no hay o no debe haber nada que ocultar, salvo que estemos equivocadas, pero si esa es la postura, por algo lo hacen.

MÉXICO debe ser un país transparente, porque el mismo AMLO, así lo ha pregonado, motivo por el cual nos extraña que, el Presidente de la República, haya definido que esta reunión con los sectores productivos sea “prácticamente en privado”, salvo que los empresarios así lo hayan querido, pero eso nadie lo sabemos.

PARA FINALZIAR les diré que, “Reynosa hoy se estará vistiendo de gala”, porque tendremos aquí por primera vez a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ya investido como Presidente de la República. Y las familias de esta ciudad fronteriza, esperan que, la visita del mandatario mexicano, sea para que, “CON LA ZONA FRANJA”, se consoliden las cosas buenas que el Ejecutivo Federal ha planteado para esta región desde su campaña.

