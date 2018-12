EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

¡NOMBRE… UNOS GENIOS!

El PRI Tamaulipas lanza su nuevo slogan como partido.

Trasciende que será PRI TAMAULIPAS…NUNCA SE RAJA, que tiene el mismo sentido de aquel slogan ganador que utilizó el PAN en el 2016.

¿Se acuerdan? ¡NI ME DOBLO NI ME VENDO! que por cierto no tiene las mismas palabras que el presunto nuevo slogan del PRI, pero sí tiene el mismo sentido coloquial…no me rajo.

En fin. Si el nuevo comité directivo del PRI en nuestro estado se siente cómodo con ese slogan, pues allá ellos… pero les podríamos decir lo mismo que dijo José Antonio Meade ¡Nombre, unos genios!

Lo curioso de este asunto es que de la misma militancia de ese partido sale la versión no oficial que de este asunto de campaña publicitaria se está encargando al hermano de la presidenta Yahleel Abdala Carmona de nombre José Manuel. ¿A poco?

El mismo que hace semanas publicó en redes sociales haber ganado un premio en los Estados Unidos (a pesar de que su hermana perdió las elecciones a senador con su campaña), y hasta adelantan que pronto habrá anuncios espectaculares en distintos puntos de Tamaulipas.

¿Será cierta esa versión? La verdad es difícil creer que eso esté pasando en el PRI Estatal, si fuera cierto, entonces ese partido, una vez más, es dirigido alejado de los intereses de la militancia.

¿Que el hermano de la presidenta tiene las manos metidas en la estrategia publicitaria institucional sin tener el nombramiento oficial? No lo sé, pero corren rumores. Si es así, nos viene una pregunta… ¿maneja dinero del PRI Estatal? ¿Ordena trabajos que cuestan dinero público?

Porque hasta dicen que metió al PRI Estatal a dos personas que colaboraban en su empresa de publicidad. ¡Vaya usted a saber! Ojalá y los militantes tengan pronto respuesta a sus dudas. Además ¿alguien ha escuchado alguna declaración de oposición del PRI al partido en el poder estatal? Qué raro ¿no?

Por otra parte, les comento que la delegación estatal del ISSSTE en Tamaulipas decidieron llamar a trabajar a sus empleados a pesar del temor que existe entre las filas del personal.

Temor por lo que sintieron el pasado 07 de diciembre en donde, el personal creyó sentir el movimiento del edificio y eso provocó que algunos cristales se rompieran y hasta señalan que canceles también.

Les dieron 3 días libres para hacer una revisión del edificio ubicado en el 9 hidalgo en la capital tamaulipeca. Acudió personal de la coordinación de protección civil y bomberos de Ciudad Victoria y dictaminaron que no hay peligro para los empleados.

Por ello la delegación del ISSSTE Tamaulipas solicitó a la delegación sindical que anunciara a los trabajadores que tenían que regresar a sus labores el día 11 de diciembre.

Sin embargo, los empleados de la delegación estatal del ISSSTE no están muy confiados en el dictamen de protección civil, ya que de acuerdo a esta dependencia municipal, lo que provocó que se rompieran los vidrios fue el fuerte viento.

El dictamen dice así: “se observaron tres cristales rotos de aproximadamente 1.80 x 2.40 los cuales se encuentran en el perímetro sur, esto a consecuencia de los vientos presentados el día en mención” (07 diciembre).

Vaya pues, protección civil Victoria dictaminó que sí es factible que los empleados del ISSSTE Tamaulipas realicen sus funciones sin peligro.

Aunque los empleados que laboran en esas oficinas federales siguen teniendo miedo, porque algunos argumentan que ese día no hubo viento, o al menos no tan fuerte para que rompiera los vidrios, además que algunos sintieron movimiento y no sólo ruido al romperse los cristales.

Ojalá y las autoridades del ISSSTE Tamaulipas tengan la paciencia y la fuerte decisión de convencer con argumentos más sólidos a sus empleados de que pueden trabajar sin peligro.

MAQUIAVELITO

…Pascal Beltrán del Río, periodista de radio dijo:

“De acuerdo con un ensayo del ministro en retiro Salvador Aguirre Anguiano, el presidente Benito Juárez ganaba el equivalente hoy de 1.2 millones de pesos mensuales.

Vaya justa medianía. Dejen de ponerlo de ejemplo de austeridad”.

osjinuf@gmail.com