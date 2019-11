David Ed Castellanos Terán

@DavidE1608

Nos están haciendo de agua

La soberanía nacional en aguas territoriales del Golfo de México, se ve disminuida con la creciente presencia de embarcaciones rápidas, tripuladas por hombres fuertemente armados y listos para el combate contra las Fuerzas Federales, para robar el oro negro y saquear las plataformas marítimas de Petróleos Mexicanos, sin que el despliegue de personal de la Marina Armada de México logre contener su embestida, causando pérdidas por miles de millones de pesos.

Las autoridades federales les llaman “Piratas” modernos para hacer menos delicado este robo a la nación que con el paso de los años, ha sido más constante. Son los “huachicoleros” de altamar, se trata del otro brazo armado de la delincuencia organizada que gobierna en tierra firme mexicana, son el otro problemita sin control y del que el mismo Director General de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, prefiere no hablar o hacer como si un pajarito le hablara, así como Nicolás Maduro.

En los últimos meses se han venido sucediendo numerosos casos de piratería marítima, particularmente en la Sonda de Campeche y costas de Tabasco, del 2016 a la fecha, se incrementó considerablemente la actividad ilícita en aguas territoriales del Golfo de México. La Secretaría de Marina Armada de México, recurrentemente, informa de aseguramientos a embarcaciones y rescates de civiles en operativos y patrullajes en el pacifico mexicano, sin embargo, poco o nada de información circula de sus logros en la salvaguarda nacional de este lado del Atlántico

El lunes 4 de noviembre, la plataforma marítima petrolera Independencia, propiedad de Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, fue sorprendida por un grupo armado, inexplicablemente atacaron la infraestructura, tomaron de rehenes a los obreros para despojarlos de sus pertenencias y robar herramientas, equipo de cómputo e incluso, trascendió que hasta petróleo crudo se llevaron.

De estos hechos Octavio Romero Oropeza, intentó evitar el tema el ser entrevistado en el aeropuerto internacional de Tampico “Francisco Javier Mina”, y dijo no tener más información que la publicada a través de los medios de comunicación, igualmente, se negó a dar cifras de los robos registrados durante el nuevo gobierno federal, tampoco dio un estimado económico de las pérdidas, en concreto, no tuvo capacidad de reacción para informar que han diminuido los atracos a buques cargueros, pesqueros y a las plataformas durante la Cuarta Transformación; que bien que evitó las mentiras Romero Oropeza -su primer apellido me recordó a Carlos Romero Deschamps- que mal que siga todo igual o peor que cuando estábamos tan mal.

En el saqueo a las plataformas marítimas petroleras exista una poderosa red de delincuentes de cuello blanco involucrados en estos robos a la nación, pues los obreros tamaulipecos consultados al respecto refieren que los “piratas” se roban desde un tornillo, hasta barriles de petróleo y si ocupan, hasta helipuertos sin que nadie en la historia de México haya capturado o desmantelado una sola flota de corsarios fuertemente armados.

Este es el país de los dicharacheros impartiendo clases de historia matutinas, donde la responsabilidad recae simplemente en el pasado sin capacidad de respuesta en tierra o alarmar.

davidcastellanost@hotmail.com

