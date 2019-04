T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NOS SALIÓ VANA LA NUEZ: NIETO DE ZAPATA

TRAS DECLARAR en plan tajante (ante Proceso) que, “más que traicionado, se siente decepcionado”, con el Gobierno de la mal llamada “cuarta Transformación”, Jorge Zapata “Nieto del Caudillo del Sur” General Emiliano Zapata, sin más preámbulos subrayó que, tal sentir, “no solo él, sino millones de gentes que votaron “con la esperanza del cambio”, se sienten decepcionados, para luego soslayar que, “queríamos un cambio”, pero lamentablemente: “Nos salió vana la nuez”.

EL PARIENTE del general Zapata, (quien con sus sentir), ha generado un enorme revuelo político en toda la geografía nacional, dejó entrever que, “el primero de julio del 2018, él y un considerable número de compañeros simpatizantes de Morena, fueron a votar allá en Anenecuilco, Morelos por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por los buenos deseos, expresados en ese entonces, por el hoy Presidente de la República, pero en los seis meses que lleva AMLO al frente del país, las cosas no se han presentado como en campaña lo dijera ante el contexto nacional ciudadano, porque infinidad de mexicanos, “ya no ven con buenos ojos” muchas de las erróneas decisiones del mandatario, quien prometió mucho y ahora, cual vil caballero arrepentido, “está reculando”, como por ejemplo en el tema de la gasolina, que dijo “bajaría en su costo y no ha sido así”.

EN OTRA parte de la interesante charla de Jorge Zapata con el representante de Proceso, en la que, según el nieto del “Caudillo del Sur”, se confirma, la decepción de muchos mexicanos, hacia el nuevo Gobierno de México, esto, estriba en que, después de la visita de Andrés Manuel López Obrador, al balneario “El Axocoche”, municipio de Ayala, en la siguiente vista, “el 10 de febrero el Presidente regresó a Cuautla”, al balneario “El Ameael”, donde los comuneros en coro y al grito de: “AGUA SI, TERMO NO”, le recriminaron la proyectada construcción de la Termoeléctrica. Y pese a los “Gritos y sombrerazos”, López Obrador, “se montó en su macho”, diciéndoles: “Escuchen radicales de izquierda, para mi ustedes no son más que conservadores, apuntando AMLO que, esta obra se haría luego de consultar al pueblo, porque el pueblo es el que decide que hacer. Cuya cuestión es penas una de las primeras confrontaciones, “entre el gobernante y sus gobernados”.

Y PESE AL desacuerdo del nieto del General Zapata y los opositores que descalificaron la consulta y la que incluso, “intentaron boicotear”, los resultados finales fueron favorables al Proyecto Integral Morelos (PIM), subrayando Jorge zapata que, “los mega-proyectos de muerte” que, el nuevo Gobierno está imponiendo en todo el país, es para que unos cuantos o bien la mayoría de los extranjeros, vengan a enriquecerse con los recursos naturales del país, lo que no es nuevo, porque de todos es conocido que los empresarios del extranjero, ya operan en México, explotando los beneficios del petróleo y los recursos de minería y en esto último Napoleón Gómez Urrutia, a la sazón Senador de Morena, sabe mucho de ello, porque él es, el reconocido, “ultra mega influyente cacique minero”.

PERO TAMBIÉN llama poderosamente la atención lo dicho por Jorge Zapata, quien sin empacho alguno subrayó que, “ya no está en nosotros, sino en las futuras generaciones”, que se defiendan las causas justas, cuyas luchas sociales, deberán ejercerse, para que se eviten, los evidentes atropellos, perjuicios que hemos venido padeciendo. Y vaya que en esto el nieto del General Zapata, tiene razón porque los malos gobiernos pasados, han dejado marcadas huellas imborrables de corrupción e impunidad, lo que es de enorme perjuicio para las familias de todo el territorio nacional, porque hoy en día, nuestro petróleo, el que expropió en I938 el General Lázaro Cárdenas del Río, ya está prácticamente en manos extranjeras, cuyo tema es del conocimiento público. Esto tras la consolidación de “las Malditas Reforma Estructurales”, impulsadas por el mal recordado ex Presidente de México Enrique Peña Nieto. El que pese a ser traidor a la patria y tener “muchos pendientes financieros en sus cuentas públicas”, el Nuevo Gobierno Federal, “no lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa”. ¿Cómo la ven?.

POR LO ANTERIOR, les diré que, si el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, continúa confrontándose con el pueblo, será el pueblo el que tal vez “a medio camino”, le tenga que dar las gracias y con ello la despedida a AMLO, porque una cosa es tener buenos deseos para servir a los mexicanos y la otra es que esto, lo haga realidad el Ejecutivo Federal, cuyo tema se antoja súper complejo, porque gentes de lucha como el pariente del General Emiliano Zapata y otros muchos más, por lo que vemos en este escenario, “no van a claudicar” ante las supuestas burdas decisiones del gobernante mexicano.

Y SI MÉXICO hoy en día, a través del nuevo Gobierno Federal, está cayendo en una crisis de grandes dimensiones políticas y socios económicas, como se vislumbra, a esto debe ponérsele la atención debida, porque sería inconcebible e imperdonable que, “los nuevos actores” del Gobierno Federal en turno, quieran hacer de las suyas, “al claro estilo de sus antecesores”, motivo por el cual creo y considero que, acciones como a las que se oponen los campesinos del estado de Morelos, por lo de “AGUA SI, TERMO NO”, continuarán generándose, porque simple y llanamente, “lo que tanto se prometió” no se está cumpliendo, detalle por el que, “tiene esto que analizarse de manera profunda y no caer en el abismo social y político”, para que México pueda realmente, ir por el mejor de los senderos o bien hacia mejores horizontes, para que nuestras familias finalmente, puedan disfrutar, la tan anhelada mejor calidad de vida.

PORQUE “si salió van la nuez”, a donde iremos a parar.

Por hoy es todo y hasta mañana.

