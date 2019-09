David Ed Castellanos Terán

#NosPreocupaQue

¡Aleluya, aleluya cada quien agarre la suya!, por fin apareció el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y parece que ya tomó su bandera opositora al Gobierno de la República, recriminando el paquete económico 2020.

Cantinfleando y diciendo nada que nos sorprenda, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo “Nos preocupa que…”, en el proyecto de Presupuesto para el siguiente año, se da prioridad a un asistencialismo electorero y populista, que a final de cuentas afectará no sólo el crecimiento y desarrollo de México, sino a las familias mexicanas.

El recientemente coronado en el reinado del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional, exigió un presupuesto que dé certeza y certidumbre, que verdaderamente genere crecimiento, empleo, y oportunidades a los mexicanos. En verdad nada nuevo lo que fijó Alejandro Moreno Cárdenas, y lo peor del caso es que tal parece fue lo mismo que le faltó ofrecer a su partido, pues de lo contrario seguiría en Los Pinos, representado por el señor servilletas, José Antonio Meade.

Claro que no comenzaré a defender al presidente de los mexicanos, sin embargo, creo que tardaron mucho los priístas en salir a dar la cara; aunque habrá quien me diga más vale tarde que nunca, desde el mes de julio renunció el amigo Carlos Urzúa, y desde entonces parecía que no había una política económica definida, pero bueno, así son los políticos, a veces lentos y precavidos.

Fue en la sede nacional del partido, donde Moreno Cárdenas, expresó la frase convertida en hashtag #NosPreocupaQue, en el paquete presupuestal 2020, la combinación de un bajo crecimiento económico, con los recortes a programas, presione la dinámica económica que hoy tiene México; agregando que es un tema en el que se presenta el peor resultado de la actual administración, ya que no hay crecimiento, ni generación de empleos.

Pero eso no fue todo, Alejandro Moreno, que en su visita a Tampico, Tamaulipas allá por mediados de julio, vaticinó el regreso de Ricardo Anaya, adelantó que el año próximo para México, será peor…

¡Ay nanita!, con todo respeto Alito, que la boca se te haga chicharrón, pero no le aflojes que México ocupa oposición pensante.

