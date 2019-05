HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

NOTIMEX NO RESPETA LA LEY

El pasado 2 de mayo, Carlos Domínguez Ramírez, hijo del asesinado periodista neolaredense, Carlos Domínguez Rodríguez, se apersonó en Palacio Nacional, durante la mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y ahí expuso el caso de su padre, donde acusó al ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos CantúRosas, de estar involucrado y cuestionó que porque la hermana del ex alcalde, Carmen Lilia, es candidata a diputada de MORENA, cuestionamiento al que el presidente le sacó la vuelta.

Por instrucción presidencial, Domínguez fue atendido por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y 15 días después el medio público NOTIMEX difundió un video donde Raymundo Ramos, periodista y defensor de Derechos Humanos, acusó a Carlos Domínguez padre de extorsionador de personas a cambio de publicar o no, alguna nota. Y entre los personajes a quienes Domínguez, dijo Ramos, “ofendió” está el exalcalde panista de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal.

Este trabajo producido y difundido por NOTIMEX, fue elaborado por la reportera de cultura, Irma Gallo, y no da la información correcta del homicidio de Carlos Domínguez Rodríguez. Raymundo Ramos, por cierto, presume de su íntima amistad con la señora Sanjuana Martínez, directora de NOTIMEX.

Dice Ramos que el columnista no tenía una trayectoria de 40 años, y según su dicho, la víctima de asesinato no logró un convenio de publicidad con el gobierno de CantúRosas y por ello empezó a cuestionar al ex alcalde del PAN. “El estilo de él era extorsionar personas -dijo Ramos- a cambio de no publicar notas. “Hizo un periodismo mercenario”, y más allá, Ramos lo calificó de chayotero.

Por la difusión de este trabajo, Carlos Domínguez hijo, envió una carta a NOTIMEX donde manifiesta su incomodidad, inconformidad y dolor a causa del documental que la agencia publicó y señala que la entrevista que realizaron, es un agravio, una afrenta, un insulto, una humillación al apellido de su padre, Carlos Domínguez Rodríguez, asesinado y además deshonrado por la serie de declaraciones violatorias a los derechos humanos, “a las que ustedes dieron voz”.

Asegura que al ver el documental de NOTIMEX no pudo evitar manifestar su dolor, indignación y desagrado al ver como pusieron a mi padre en un juicio mediático donde despedazaron su honor, así como su evidente inclinación hacia la criminalización de su memoria y su trabajo como periodista profesional.

Y sentenció: “es triste, lamentable, y reprobable, que una empresa que se respalda en la figura del periodismo y la información, financiada por el Estado, se preste a la criminalización de un periodista víctima de un cruento asesinato”.

Y pregunta Carlos Domínguez a la directora de NOTIMEX, Sanjuana Martínez: ¿Cuál fue la causa o motivo de realizar una entrevista que se dedicó más que nada, a deshonrar a mi padre? ¿Cuáles fueron los valores deontológicos y principios a seguir, que aplicaron para realizarla? ¿Qué necesidad tenía la sociedad mexicana en saber si mi padre, era un “periodista chayotero”, como difundieron por medio de NOTIMEX?

Y fue más allá, al acusar a Sanjuana que lo que hizo, autorizó o permitió, “es una infamia, porque lo que hicieron, no cumple con los códigos de ética que rigen al periodismo verdadero”.

La Libertad de Expresión, que es la cuna y base del periodismo, -dijo el periodista neolaredense- es inherente de la dignidad humana, “y ustedes usaron todo el poder del Estado, por medio de una agencia de información, de carácter periodístico, y financiada con recursos públicos, para difamar el nombre de mi padre”. Y puso el dedo en la llaga al decir que “lo deleznable, es que fue un acto de cobardía porque mi padre ya no puede defenderse de sus acusaciones”.

En su carta, Carlos de Jesús Domínguez Ramírez, el hijo del periodista asesinado, al cual ustedes -dirigiéndose a la agencia de noticias NOTIMEX- criminalizaron, pregunta: “¿qué puede esperar el gremio a futuro?; ¿una guerra mediática desde NOTIMEX contra todo aquel que ejerza su crítica, o libertad de prensa hacia el Gobierno?”

Finalmente, Carlos Domínguez Ramírez solicitó a NOTIMEX su derecho de réplica, “el mismo que me atreví a solicitarle vía telefónica desde el viernes 10 de mayo de 2019, y que como respuesta de San Juana me colgó el teléfono de una manera muy poco cordial mientras le exponía mi inquietud”.

Finalmente, Domínguez Ramírez exige: “debido a que su documental hiere profundamente el sentir de mi familia por dar a conocer datos falsos e inexactos que agravian directamente el nombre y honor de mi padre, y a mí como integrante de la familia Domínguez que en vida él formara, además de que en el mismo se me menciona como un subordinado de la autoridad Tamaulipeca para actuar en lo que ustedes mencionan y respaldan como un “caso inventado”, es que me veo en la necesidad de solicitar lo antes mencionado: MI DERECHO DE REPLICA”.

Pero no solo Carlos Domínguez protesta ante esta acción que es una agresión a un periodista, a un periodista ya asesinado y al hijo de un periodista asesinado. También, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, externaron su más profunda preocupación por la forma en la cual está siendo dirigida NOTIMEX, desde donde se descalifica e insulta de forma preocupante, la memoria de periodistas asesinados, refiriéndose concretamente a Carlos Domínguez Rodríguez, situación que los condujo a emitir este extrañamiento.

La directora de Notimex se comportó en una forma poco cordial, lo que parece inapropiado para una servidora de su nivel. Pero el problema no solo es la forma descortés, sino que pasa el tiempo y NOTIMEX no le da su derecho de réplica a Domínguez Ramírez, quien así lo sigue manifestando en redes sociales.

Carlos Domínguez Ramírez pide su derecho de réplica, que por ley tiene, para defender la memoria de su padre, por los adjetivos vertidos, por un sujeto, Raymundo Ramos, en un reportaje de NOTIMEX, organización que debe defender la profesión del periodismo, cumplir con la Ley y velar por los intereses informativos de los mexicanos y no hacerse de oídos sordos ante los derechos de los ciudadanos. Lo grave que NOTIMEX ayude a la polarización entre mexicanos cuando debiera ser un instrumento para fortalecer las acciones democráticas de la sociedad.

Y solo una pregunta más: ¿Cuándo la señora San Juana Martínez cumplirá con el derecho de réplica para Carlos Domínguez? Que quede claro: no es este un acto de buena voluntad sino una obligación legal. Recapacite. Y mientras más pronto, mejor.

