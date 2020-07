Victoria y Anexas

Ambrocio López Gutiérrez

NUESTRA SEGURIDAD SOCIAL

No quiero contradecir a quienes cuestionan al sistema sanitario nacional; simplemente deseo dejar constancia o dar fe de que las instituciones municipales, estatales y federales juegan un papel fundamental en la atención a las víctimas de la epidemia de COVID 19 a quienes se les da especial trato en los hospitales públicos de todo el país. Los sanatorios privados también juegan un papel importante; ahí se atienden los que pueden pagar altos honorarios. También van a lugares privados los pacientes de otras enfermedades que se benefician de un convenio firmado oportunamente entre la federación y la iniciativa privada.

Todos sabemos que los ayuntamientos padecen muchas penurias financieras (si no lo cree pregúntele a Xicoténcatl González Uresti quien, en Victoria no ha sido capaz ni de recoger la basura de las calles porque el parque vehicular se ha convertido en chatarra. A pesar de todo, hay municipios cuyos alcaldes se han esforzado estableciendo programas emergentes de atención médica y reparto de medicinas gratuitas para las familias vulnerables. A nivel estatal la red de hospitales que ha sido tan cuestionada en diversas épocas, está cumpliendo como puede atendiendo a los tamaulipecos. Es estimulante saber que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca acudió a un hospital público a hacerse unos estudios. Por cierto, ojalá que el ejecutivo local salga pronto de la enfermedad.

A nivel federal se cuenta con la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social que, en suma, ejercen el liderazgo en atención al público por la cantidad de derechohabientes, por su amplia infraestructura y por la calidad de sus especialistas. En lo personal tengo décadas atendiendo mi salud en el IMSS y, con excepción de un par de detalles, no he detectado fallas graves como muchas que se han denunciado. Debo decir aquí con todo respeto que hay personas que critican al sistema de seguridad social pero no se atienden ahí. Se hacen bromas macabras con las siglas; dicen que ISSSTE significa Inútil Solicitar Servicios Sólo Tramitamos Entierros y que IMSS simplemente se traduce como Importa Madre Su Salud. Es parte del ingenio autodestructivo de los mexicanos.

Mi colega Graciela, profesora de origen veracruzano con arraigo en esta capital donde han nacido y crecido sus hijos, me confió hace días que es hipertensa, padece gastritis y otras enfermedades. Aunque ella y su familia tienen posibilidades para atenderse en forma particular, dice que siempre ha preferido ir al ISSSTE donde, a veces hay que pelear, pero la atención es buena; además, expresa que a los derechos no se renuncia porque luego se pueden perder.

Mi camarada Genaro se encuentra hospitalizado en un hospital estatal del sur de Tamaulipas porque salió positivo al COVID 19; he platicado con él un par de veces por teléfono y en el más reciente reporte me dijo que ha recibido una atención esmerada. Vale destacar que mi estimado amigo es un especialista de la salud que tiene plena confianza en sus colegas. Ojalá que se recupere pronto.

Dejé para el final de este tema un comentario acerca del Hospital Civil de Ciudad Victoria, fundado durante el gobierno del general Porfirio Díaz Mori. Se trata de un nosocomio cuya vocación es atender a los pobres, sin embargo, cuenta con excelentes especialistas. Dejo constancia de esto porque fue precisamente en el Civil donde me salvaron la vida hace más de diez años cuando fui ingresado de urgencia con un infarto que pudo ser letal. Actualmente vivo con el sesenta por ciento del corazón funcionando, pero cumpliendo con los deberes laborales, sociales y todos los demás. Benditos sean los médicos, enfermeras, camilleros, intendentes, administrativos y directivos de nuestro sistema de salud.

LA UNIVERSIDAD Autónoma de Tamaulipas (UAT) motiva a sus estudiantes para que participen en publicaciones que tienen como propósito exponer los trabajos académicos que son resultado del aprendizaje en las aulas tal como lo hicieron en la licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural donde dieron vida a la revista Historiando. El doctor José Rafael Sáenz Rangel, Coordinador de la carrera, afirmó que dicha publicación presenta el análisis de obras clásicas de autores como Carlos Ginzburg y Nicolás Maquiavelo cuyas lecturas forman a los futuros historiadores y gestores del patrimonio cultural que egresarán pronto de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades.

El profesor Sáenz Rangel felicitó a los alumnos de octavo semestre de la LHGPC por su entusiasmo para dar a conocer sus habilidades de redacción. En la entrevista aprovechó para invitar a quienes egresan de bachillerato para que se acerquen a la UAMCEH donde se les dará toda la información sobre la carrera mencionada que cuenta entre sus catedráticos a destacados especialistas como los doctores Luisa Álvarez, Guillermo Miller, Fernando Olvera y los maestros Libertad García, Benito Navarro, Leticia Dunay y Arcadio Alejandro García, entre otros.

Correo: amlogtz@gmail.com