CORRESPONDENCIA

Nueva doctrina, pero las mismas mañas…

Por José Luis Castillo

Las viejas prácticas aplicadas por unos cuantos han quedado en evidencia y se han exhibido también a través de las redes sociales, que hay que decirlo, efectivas cuando la publicación o denuncia contiene todos los elementos para lograr el objetivo deseado como en este caso en donde la maestra de la escuela, simplemente cobra tres veces, trabajando una.

Para muchos es conocido, aunque nadie dice nada, el caso de la Directora Isabel Rodríguez Anaya, responsable del Jardín de niños “Leonor Collado”, que se supone debería de cubrir un horario de ocho de la mañana a seis de la tarde en ese jardín de niños, todos los días, pero además, uno horario de 8:00 a 16:00 hrs. Como jefa del departamento de educación, en el municipio.

Mire que sólo compartir esta denuncia en mi cuenta de Face, mereció una buen número de llamadas, que si la investigación era mía, que si tenía algún interés, que si escribiría sobre el tema, bueno pero hasta abogar por uno de los ahí mencionados, que la verdad ni me interesa, lo que sí es motivo de mi tiempo e interés, es denunciar esta irregularidad de la cual hay constancia.

Lo cierto es que en la actualidad se aduce a una nueva doctrina, pero créamelo que son las mismas mañas, las mimas prácticas y sólo unos cuantos los beneficiados, como en este caso en el que la directora en mención bien merece una investigación si es que hay intención de la contraloría y de las mismas autoridades, porque mire, la responsable y “ejemplar” directora de todo y trabajadora de nada sólo acude a cobrar y a engrosar sus bolsillos.

Al Jardín de niños solo acude a firmar de ocho a nueve la mañana, no tiene un permiso oficial porque dice que no lo necesita, sus claves son Eo121/280268 y Eo181/283836, adjudicadas al plantel de tiempo completo, completo para todos, para ella no y mire que las autoridades juran y perjuran que eso se acabó, que no había más casos como el que hoy retomamos, autoría de Bernardo de la Rosa.

Del caso ni la supervisora de las zona escolar 93, Patricia Saldaña Monita, ni la jefa de sector 7, Sofía Rodríguez Hernández, han dicho nada aunque no lo desconocen, e insisto es otra doctrina, las mismas mañas, aunque lo peor sólo es para unos cuantos, ah pero eso si buenos para pedir favores…

2.-La llegada del maestro Luis Bravo Gutiérrez, a la Unidad Ejecutiva de la Secretaria de Educación mereció el reconocimiento de quienes le apostaban a su llegada a la nómina estatal sobre todo porque el oriundo de la frontera cuenta con una trayectoria intachable y una rectitud a prueba de todo.

Muchas felicidades al Profr. Luis Bravo Gutiérrez, quien recibió el voto de confianza del #GobTam, Francisco García Cabeza de Vaca, se incorpora a la familia de la #EducaTam, colaborando como titular de la Unidad Ejecutiva, sabemos que la unión de esfuerzos dará extraordinarios resultados a favor del sistema educativo de nuestro estado, escribió en su cuenta de redes Magdalena Moreno Ortiz, Sub Secretaria de Educación Básica.

Aunque, hay que decirlo las renuncias y las liberaciones no se hicieron esperar, hay quien apenas supo de los cambios y rápidamente acudió a su escritorio a elaborar la solicitud de liberación, aunque se habla de muchas irregularidades en esas oficinas y del desvió de recursos, además de la adjudicación de beneficios para unos cuantos con carácter de preferencia, en los próximos días habrá novedades, sino anótelo.

Hay quien refiere, que las denuncias por desvió de recursos, contrataciones amañadas y pago de gasolina y becas al por mayor seguirán su curso porque están en el escritorio de quien manda en Tamaulipas, insisto las renuncias no se hicieron esperar aunque lo mejor de todo es que Luis Bravo llega a trabajar no a robar, ni hacer grillas baratas como su antecesor, que se daba el lujo de amagar, con su, ¡qué le siga, yo también tengo quien le tire¡, le diría a m jefe, quien ni me dicta, ni me asesora en mi correspondencia, así de fácil.

En donde se pusieron a temblar fue en el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas con la llegada de Mario de Jesús Leal, quien sustituye a Cesar Guerra Montalvo, refieren que tan pronto supo de su nombramiento y corrió a ocupar el cargo, pero dicen, dicen, que llego a la oficina y pregunto antes de saber cuántos planteles, alumnos o maestros, ¿de cuánto es el presupuesto y todavía hay remanente del 2019?, ¡ha raza!

3.-Y para salir, bien por loes empresarios de la plaza México, los toreros, sus representantes y la empresa Unicable, por la transmisión de las corridas de toros que dieron inicio el día de ayer, por cierto muy buenas y sobre todo con la narración del incomparable joven Murrieta, así es que con su permiso, que el gusto llama.

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com