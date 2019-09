HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

NUEVO LAREDO CADA DÍA MEJOR: ENRIQUE RIVAS

Puntual, relajado y seguro por los resultados de su gestión, el Presidente Municipal de Nuevo Laredo

Francisco García Cabeza de Vaca: “no habrá tregua alguna a los violentos”

¿El Comité Directivo Estatal del PRI será para el ex alcalde de San Fernando, Tomás Gloria Requena?

Yahleel Abdalá: “muy repuestita”

Olga Juliana Elizondo: de Encuentro Social al Partido del Trabajo en San Lázaro

Ex Gerente de COMAPA, muy trabajador “en lo financiero”

Viene la guadaña contra alcaldes incumplidos con sus cuentas públicas. Maki y Juan Diego están entre ellos.

En un Teatro Principal del Centro Cultural lleno a su máxima capacidad, más de mil 200 asistentes, Enrique Rivas Cuellar rindió este martes su Primer Informe de Gobierno, correspondiente a la administración 2018-2021. A la cita llegaron puntuales, sociedad civil, representantes de la iniciativa privada, líderes políticos, hombres de negocios, académicos, religiosos, agentes aduanales, transportistas, maestros, diputados locales y federales, presidentes municipales y ex-alcaldes. La gente, su gente, atenta a escuchar el mensaje que tenía para ellos el alcalde Rivas Cuellar.

Al Centro Cultural arribó el presidente municipal Rivas Cuellar a las 10:24 horas de la mañana, acompañado por su esposa, Adriana Herrera Zárate, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nuevo Laredo) y de inmediato atendió a los medios de comunicación. A las 11:00 horas en punto, inició la Tercer Sesión Solemne de Cabildo con los honores a la Bandera, la entonación del Himno Nacional y el Himno al Escudo de Armas de Tamaulipas, con la participación de una escolta militar.

Tras entregar el Informe por escrito, Rivas Cuéllar inició la lectura de su mensaje, en presencia de Carlos Alberto García González, secretario estatal de Desarrollo Económico y representante personal del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y el Honorable Cabildo.

Cada vez que el alcalde hablaba de los logros del Ayuntamiento en salud, educación, obra pública y bienestar social, entre otros rubros importantes, los aplausos de reconocimiento y aprobación de los más de mil 200 asistentes no se hacían esperar y lo interrumpían. “¡Estamos haciendo las cosas bien!”, reiteró Rivas Cuéllar, quien aseguró que “los tiempos no son fáciles”, al tiempo de asegurar que Nuevo Laredo seguirá trabajando en busca del bienestar común, siempre de la mano del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. También, agradeció a las fuerzas armadas su colaboración y apoyo a la comunidad de Nuevo Laredo.

Sin duda que uno de los momentos más emotivos fue cuando se dirigió a su esposa, Adriana: “mi reconocimiento, amor y gratitud para ti”. También recordó a sus tres hijas, a sus hermanas, a su madre y especialmente a su papá, Don Enrique Rivas Ornelas. “Soy doblemente bendecido por Dios…gracias, gracias papá”, dijo con emoción.

En este primer año de la administración municipal de Enrique Rivas Cuéllar, Nuevo Laredo marcó su liderazgo en Tamaulipas, en materia de salud, educación, desarrollo económico y operación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado -la COMAPA-.

“Nuevo Laredo es ejemplo en Tamaulipas y es, incluso, un referente nacional e internacional, porque somos únicos en el estado en construcción, operación y administración de escuelas. Entregamos más de 60 mil paquetes de libros de apoyo a estudiantes de primaria y secundaria”, expresó en su mensaje que tuvo una duración de casi una hora con 30 minutos.

Enrique Rivas destacó que, en la consolidación de todos los proyectos, no se ha recurrido a pedir crédito alguno. En cambio, la deuda pública contraída por administraciones anteriores, la cual ascendía a 942 millones 986 mil 692 pesos, ha sido cubierta en un 21.40 por ciento, en pago de capital e intereses. La administración de Rivas Cuellar ha pagado 492 millones 278 mil 362 pesos de la deuda heredada, lo que ha generado el reconocimiento de calificadoras internacionales para el Ayuntamiento, en lo particular, y para Nuevo Laredo, en lo general.

“Nuestro compromiso es concreto, claro y firme: Responder a la confianza ciudadana con resultados y acciones, y sin generar deuda pública”, dijo a la nutrida asistencia entre quienes se encontraban mujeres y hombres de diversas colonias de la ciudad a los que Enrique Rivas señaló como sus invitados especiales.

En otro apartado, Enrique Rivas Cuéllar agradeció el trabajo conjunto del Cabildo, trabajo que hizo posible la aprobación del presupuesto para obra pública 2019 por 738 millones 752 mil 153 pesos, al tiempo de destacar que Nuevo Laredo es el único municipio en Tamaulipas con un equipo de béisbol profesional que representa a dos ciudades en dos naciones.

Rivas destacó que Nuevo Laredo es el único en municipio en vacunar contra el Virus del Papiloma Humano a más de 9 mil niños de 9 a 11 años y único en construir, operar y administrar un Centro de Autismo, al tiempo que es, también, el único municipio que construye, opera y administra escuelas y el único donde muy pronto operará el World Trade Center.

Acompañaron al alcalde Rivas Cuellar en su informe representantes de la iniciativa privada, líderes políticos, hombres de negocios, académicos, religiosos, de la sociedad civil organizada, agentes aduanales, transportistas, magisterio, diputados locales y federales, presidentes municipales y ex alcaldes, entre otros.

Y la cereza del pastel, sin duda, se dio al término del Informe, al cual fue invitado el ex alcalde de Nuevo Laredo Horario Garza, a quien se le cuestionó ¿qué le pareció el Informe? Su respuesta fue un emotivo “¡Fregón! ¡Muy bueno, muy buenos resultados!”

El de Enrique Rivas Cuellar fue un informe real, objetivo, respetuoso, sin estridencias, con los pies bien plantados en la tierra, pero un informe lleno de acciones y resultados, lo que le ha merecido el respeto, afecto y admiración de los neolaredenses a la labor del alcalde y de su equipo de trabajo.

Y con ello queda confirmado que “Nuevo Laredo cada día mejor”, es mucho más que un lema… es una realidad cotidiana.

1. Las recciones que han venido ocurriendo por las acciones de los cuerpos especiales de la policía estatal de Tamaulipas dejan claro que este gobierno no se queda paralizado o inmóvil ante los ataques de los criminales ni los violentos.

Y es que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca ha repetido constantemente que no habrá tregua contra los violentos, y que quienes violen la Ley y atenten contra la paz ciudadana serán perseguidos y castigados.

En los hechos, los policías estatales lo han demostrado una y otra vez. Si cotejamos las cifras, encontraremos que ahora son los estatales quienes no se achican ante los criminales que estaban acostumbrados en el pasado reciente a imponer su ley a costa de la tranquilidad y paz de la ciudadanía, razón por la cual durante años vivimos sometidos por los gobernantes omisos y cómplices. Y la muestra es muy clara: hoy hay ex mandatarios tamaulipecos en prisión.

Como el mandatario dice, no puede, no debe retrocederse en Tamaulipas, ni se debe permitir que los criminales hagan y deshagan a su antojo y se apoderen nuevamente de colonias, municipios y territorios enteros. Hoy hay un gobierno que se conduce con mano firme trabajando por reencontrar la paz y la tranquilidad para los ciudadanos tamaulipecos.

Por cierto, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que se reunirá con Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, para exigir mayores recursos al considerar que este es el Estado que, después de la Ciudad de México, genera mayores ingresos por recaudación de impuestos a la federación, “tomando en cuenta que el señor presidente de la República en su primer informe de gobierno da a conocer que hubo un incremento de la recaudación, que ha habido ahorros significativos, que se ha incrementado la producción de petróleo, y todo esto se tiene que ver reflejado directamente en el presupuesto de egresos”, expuso el mandatario tamaulipeco.

El jefe del ejecutivo estatal dijo que este tema ya se platicó con los gobernadores del PAN, quienes “somos de los Estados más productivos de todo el país, cerca del 45 por ciento de los empleos que se están generando en México, los están generando los gobiernos emanados del PAN”.

2. En los últimos días ha corrido la especie de que la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI será para el ex alcalde de San Fernando, Tomás Gloria Requena. Dicen que esa decisión ya está tomada y que ello dejaría fuera de la contienda a Enrique Cárdenas del Avellano y a Edgar Melhem Salinas, aunque quienes saben de aguacates aseguran que la llegada de Gloria Requena será la tumba del PRI.

Y esas mismas voces aseguran que al tricolor tamaulipeco lo mató el ex gobernador Egidio Torre Cantú, lo veló Aida Zulema Flores Peña y Sergio Guajardo le echó cemento arriba para que no se saliera.

Finalmente, los tricolores están molestos por el mal trabajo que se ha hecho en el partido, y cuya constancia más verificable son los pésimos resultados obtenidos en las tres últimas elecciones llevadas a cabo en Tamaulipas

Yahleel en el ataúd lo volteó boca abajo para mandarlo más abajo y Tomas Gloria simplemente lo desaparecería de la faz de Tamaulipas.

3. Por cierto, hablando del PRI y de su actual presidenta, Yahleel Abdalá Carmona, en una foto que circula por el ciberespacio, se ve que está muy repuestita, lo que por supuesto ¡siempre es bueno! 4. Le platico que, en las últimas horas, la diputada federal por el PES, Olga Juliana Elizondo, se integró al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, circunstancia que quedó debidamente notificado a la Mesa Directiva de esa Soberanía. Cosa de recordar que la ex alcaldesa de Mier llegó al Congreso Federal en la elección de 2018, cobijada por las siglas del Partido Encuentro Social y hoy simplemente se pasó a otra fracción parlamentaria en donde es compañera de Gerardo Fernández Noroña. 5. ¿Será verdad, como se rumora, que un ex Gerente de la COMAPA, trabajaba hasta la una de la tarde para después correr a una junta en las oficinas de su gerente administrativo, “juntas urgentes y prolongadas” que podían durar hasta dos o tres horas todos los días? Y mire usted, con tanta junta y tanto análisis era para que hubieran dejado la COMAPA rechinando de limpia y no en las tristes condiciones en que hoy se encuentra el organismo operador del agua en la capital del estado. Pero de que esas reuniones financieras “y de planeación” existieron, claro que existieron. 6. La Auditoría Superior del Congreso del Estado y la Comisión Permanente finalmente tienen listo el informe sobre las cuentas públicas del 2017, de los 43 ayuntamientos de Tamaulipas, y ya se filtran una serie de datos harto interesantes de que los alcaldes, algunos, claro, no todos, se sirvieron con el cucharon en lugar de con la cuchara.

Lo grave es que en las cuentas públicas andan bailando más de tres mil 400 millones de pesos de los tamaulipecos con los cuales se podrían hacer maravillas en el estado, y ahora será trabajo de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, que dirige Javier Castro Ormaechea, quien por cierto acaba de rendir su primer informe al frente del organismo, decidir que rumbo tomarán con los resultados de las auditorías respectivas.

Del Gobierno del Estado fueron dictaminadas 66 cuentas públicas, tanto de los tres poderes como de organismos descentralizados. Y de todas pasaron la prueba 62 instancias y quedaron a deber cuatro: las Comisiones Municipales de Agua Potable de San Carlos, Miquihuana, Palmillas y Cruillas. Y según los informes es ahí donde los ex gerentes y ex alcaldes podrían sentarse en el banquillo de los acusados. Asimismo, y al día de hoy, están atorados documentos de 59 cuentas públicas y solo aprobaron 32 informes.

Nos aseguran que los Ayuntamientos emproblemados por las cuentas públicas son Abasolo, Aldama, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Güémez, Guerrero, Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, Reynosa, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Victoria y Villagrán.

También están bajo la lupa las COMAPAS de Abasolo, Aldama, Altamira, Camargo, Gómez Farías, Guerrero, Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, El Mante, Mier, Miguel Alemán, Morelos, Ocampo, Palmillas, Reynosa, Soto la Marina, Tula, Victoria, Xicoténcatl y Villagrán.

De los DIF que están señalados por haber abusado de los recursos de los tamaulipecos, son Matamoros, Río Bravo, San Fernando, Tampico y Victoria, así como el Instituto Reynosense de la Cultura y las Artes y el Tribunal de Justicia Administrativa de Victoria.

En el municipio de González, Guillermo Verlage Berry, dejó pendientes por 13.3 millones de pesos en observaciones en obra pública y gestión financiera, y aunque se llegó a decir que los problemas superaban los cien millones de pesos, al final el problema fue infinitamente menor.

Camargo registró malos manejos por siete millones de pesos, Burgos por 14 millones; Guerrero por 36 millones y quien se anticipa que tendrá muy graves problemas es la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, quien tiene observaciones por 513 millones de pesos en 62 observaciones, y de ellos, 113 millones están sin justificar en el renglón de obra pública, en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMUN).

También están en la cuerda floja el ex alcalde de Matamoros Chuchín de la Garza; Magdalena Peraza Guerra, por serias irregularidades en las tarjetas de descuento y becas; Juan Francisco Leal Guerra, del Mante, con su programa “Juntos cambiamos, juntos mejoramos”; y el ex alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, de quien dicen dejó mucho dinero sin justificar.

Pero quien se llevó el Oscar de esta lista es el ex presidente de Río Bravo, Juan Diego Guajardo Anzaldúa. Aseguran que el personaje no dejó ningún archivo, no dejó un solo papel que soporte sus actividades como presidente municipal.

Y no sólo no debe tener disculpa, sino que además tuvo una pésima asesora en la persona de Sara Alicia González Fernández, quien además de tratar a la gente con la punta del zapato, se le acusa de hacer pingues negocios con los dineros de los contribuyentes, al tener empresas propias que hacían las obras en Río Bravo o al conceder contratos bajo el nada despreciable moche del 35 por ciento.

Por cierto, me platican que Juan Diego es amigo del Senador José Narro Céspedes y no de Ricardo Monreal, como él lo anda presumiendo a quien lo quiere escuchar y si, Juan Antonio Guajardo, su hermano, él si llevaba una buena amistad con el ex gobernador zacatecano y actual líder de la fracción de MORENA en el Senado de la República.

José Narro Céspedes, gurú de Juan Diego, aunque nació en Ciudad Mante, Tamaulipas, es Senador de la República por el Estado de Zacatecas por el Partido Morena. Fue Asambleísta de 1997 a 2000 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dos veces Diputado Federal de 2000 a 2003 y de 2009 a 2012. Fue fundador y miembro del Partido del Trabajo y Consejero Nacional del Partido de la Revolución Democrática, así como dirigente estatal del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz hasta 2005.

El caso es que Juan Diego anda haciendo campaña en las colonias de Río Bravo porque quiere ser otra vez presidente municipal, pero además de sus polémicos y chuscos videos, la gente no está muy contento con él por la forma como se condujo cuando fue presidente municipal y la forma como se fue de la presidencia: por la puerta de atrás.

7. Con la finalidad de proteger la integridad física de los alumnos, docentes y personal administrativo que integran el servicio educativo del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y la Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas, determinaron la suspensión de clases los días 4 y 5 de septiembre en 21 municipios de la entidad, ante el riesgo de la presencia de la Tormenta Tropical «Fernand”. La suspensión aplica para los turnos matutinos y vespertino. Y es que se tiene previsto que las lluvias que caigan durante las siguientes horas pudieran afectar a alrededor de 2 mil planteles educativos en 21 municipios del estado.

