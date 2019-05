DIALOGANDO

“Nuevo Laredo en el plano nacional”.

Por Roberto Olvera Pérez.

Alrededor de un ochenta por ciento de más de treinta y tres mil funcionarios de casillas han sido capacitados para participar conforme a derecho en el proceso electoral del próximo 2 de junio, en donde se elegirán diputados para el Congreso Local. Patricia Navarro Moncada, directora de capacitación del Instituto Nacional Electoral (INE), agregó que también se ha entregado un noventa por ciento de los nombramientos a funcionarios de casillas para que estos sean capacitados una vez que acepten esta responsabilidad.

Dijo que ya el ochenta por ciento ha sido capacitado por dos horas y en este momento se trabaja con los simulacros y la entrega del manual sobre su desempeño el día de la jornada. Sobre el diez por ciento restante aun se continúa con las notificaciones casa por casa pues aún falta para la contienda, por lo que se está a tiempo de que estos también sean capacitados de acuerdo a las normas. En ese sentido dijo que la resistencia por parte de la ciudadanía a participar como funcionarios de casillas es mínima, si hay algunas personas que desisten pero la mayoría acepta.

“Hay gente que si está interesada, incluso nos llaman para decirnos que si quieren participar, como también hay notros que no muestran interés debido a que tiene otras ocupaciones ya programadas ese día, pero sin duda, todas las más de cuatro mil 665 casillas que se instalaran estarán cubiertas por un Presidente, Secretario y dos Escrutadores” dijo Navarro Moncada.

Por otra parte, la selección de Tamaulipas con sede en Nuevo Laredo, participó en el Campeonato Nacional Clasificatorio de Frontenis en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, que se desarrolló en la Ciudad de San Luis Potosí el mes pasado, los días 23 al 27 de abril del presente año. Ahí participaron las jovencitas Katherine Hernández Castañeda y Daniela Hernández Torres, atletas que se lucieron en el Frontón en la Categoría Juvenil C; y Paleta Goma Tres Paredes, en la Categoría Juvenil, en el cual obtuvieron altivamente el 2o. Lugar, la primera y 3er. Lugar, la segunda, en la Modalidad de Frontenis Singles, representando orgullosamente a su tierra natal. Evento que fue organizado por la Asociación de Frontón de ese Estado tunero y que tuvo lugar en las canchas de los deportivos de la capital donde se jugó ese importante torneo.

Ahí se avisó que se sembró a los atletas en base al ranking nacional obtenido siendo este el único evento clasificatorio que otorga plazas para la Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil 2019, en su máxima justa del país.

Por tal motivo, ellas luego del resultado logrado entrenan constantemente en el Parque “La Raqueta” todos los días por la tarde, cuyo entrenador es Pedro Monrreal y cuentan con todo el apoyo del Club de Bola Chica, para foguearlas aun mas, saquen la casta y prepararlas para la competencia venidera, por lo que están en espera de los resultados por región para ver si clasifican a la Olimpiada Nacional ya que están bien clasificadas en la gráfica, gracias a estos resultados obtenidos. Enhorabuena y suerte, pues seguramente allá las veremos con más ahincó para que nos representen dignamente en ese género.

Cabe destacar que este municipio fronterizo se posesionó nuevamente en esta justa competencia luego de una eliminatoria muy reñida y apretada entre otras jurisdicciones de clasificación, ya que el año pasado fue el mismo que destacó por nuestro estado.

Y sin salirnos de tema deportivo que siempre nos enaltece competir, con la participación de más de 1 mil 500 alumnos-deportistas, jueces, árbitros y docentes, el encargado del despacho de la Secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, en representación del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, inauguró la Etapa Estatal de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2018-2019, que llevan por nombre “L.E.F. Armando Villarreal Andrade”, acto realizado el pasado fin de semana en el Gimnasio del Parque Recreativo Cultural Siglo XXI, en ciudad Victoria, Tamaulipas.

Participan los representativos de 10 disciplinas deportivas de ocho regiones del Estado en el nivel de primaria y cuatro regiones con ocho deportes en el caso de Secundaria. Los Juegos Deportivos tienen como finalidad generar en los alumnos del nivel primaria y secundaria una cultura basada en el deporte y la actividad física, que coadyuve como medio de promoción de la salud y de la integración social.

NOTAS CORTAS

1.- Entérate: A fin de contribuir a crear una cultura de respeto a los derechos humanos mediante la formación y capacitación de las personas, se ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea, a través del Portal “Educa CNDH”, mismo que lo pueden consultar en el sitio: https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/portal-educa-cndh/

Se invita a que conozcan la página donde encontrarán la oferta educativa sobre cursos, talleres, diplomados y conferencias que proporcionan un panorama general sobre los derechos humanos, lo que facilita la comprensión de éstos y resalta la importancia de respetarlos en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.

2.- Ni cosquillas le han hecho al ex alcalde de Madero, Andrés Zorrilla Moreno, sobre tantas “irregularidades” que denunció en su momento el actual alcalde Adrian Oseguera Kernión y otros. Además de las amenazas que le hizo a un periodista Erick Brandon Cruz Vázquez, se pasea, come y duerme tranquilamente. Dicen y afirman que él es el cacique, a ver quién dice que no. Así también existen otros ex alcaldes del altiplano tamaulipeco por las mismas que en su momento se los daremos a conocer.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com