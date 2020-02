T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NUEVO LAREDO ES EL ORGULLO Y LA JOYA DEL COMERCIO INTERNACIONAL: CABEZA DE VACA

TRAS SOSTENER importante reunión con empresarios, el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, destacó que, “Nuevo Laredo, es el orgullo y la joya del comercio internacional”, motivo por el que, en el Panorama Económico de Tamaulipas, “nos ubicamos con un preponderante liderazgo empresarial”, porque en nuestra querida tierra, dijo el mandatario estatal, “contamos con rubros de inversión extranjera, energía y generación de empleos, cuyos proyectos, “ante el mundo, mantienen a Tamaulipas, como un estado netamente competitivo”, detalle que nos alienta y motiva, a seguir con mayor tenacidad y perseverancia para continuar siendo “un estado de progreso y desarrollo social”.

AL RELEVANTE evento con los empresarios de Nuevo Laredo, el Gobernador Cabeza de Vaca, fue acompañado por el alcalde de aquel puerto fronterizo Enrique Rivas Cuéllar, puntualizando que, “Tamaulipas hoy en día, ocupa el sexto lugar a nivel nacional en inversión extranjera”, además de tener la décima posición “en generación de empleos”, gracias a que, “somos un estado energético por excelencia”, al contar incluso, “con los parqueos eólicos más grandes de américa latina”.

NUEVO LAREDO, “es la puerta fuerte de Tamaulipas” en el mercado internacional y que bueno que, seguimos teniendo un posicionamiento solido en el ramo de inversión extranjera, porque este tan valioso rubro, expresó el Gobernador Cabeza de Vaca, “nos llevará hacia mejores escenarios en los mercados del mundo”, detalle por el cual en mi gobierno, no cesaremos en nuestro firme propósito, de seguir apostándole, al crecimiento empresarial, en el que ustedes, les dijo a los presentes, “juegan un papel preponderante”, porque a base de empeño y esfuerzo, le aportan a Tamaulipas “el granito de arena” que por supuesto, consolida más a nuestro estado”.

POR ESTA RAZÓN, el Lic. García Cabeza de Vaca, junto al edil Neolaredense Rivas Cuéllar, subrayó enfático que, “los proyectos de trabajo y servicio que, ejercemos con tangible firmeza, son la respuesta al crecimiento y desarrollo que, hemos venido logrando, hasta en los mas recónditos lugares de la geografía estatal, muy a pesar de las adversidades sociales y políticas que enfrentamos” y en esto, abundó, “nadie nos va a detener”, porque estamos definidos, a seguir trabajando por el bienestar de las familias tamaulipecas”.

EN OTRA PARTE de su mensaje, el mandatario tamaulipeco, dijo que las condiciones de competitividad, son las propicias, para que nuestra entidad, siga siendo “una de las que más recursos le aportan al Gobierno de la República” y por ello, en todo momento, demandamos que se nos entregue lo que justamente merece Tamaulipas, para estos recursos hacerlos llegar en obras y en todo tipo de beneficios a nuestras familias, por las que a diario trabajamos con ahínco y empeño.

ANTES DE FINALIZAR, su visita por Nuevo Laredo, el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, junto con el Alcalde Enrique Rivas Cuéllar, sostuvo un diálogo con integrantes de la diócesis de aquel puerto, representada por el Obispo Monseñor Enrique Sánchez Martínez. Y además encabezó los festejos a enfermeras y enfermeros de las distintas Instituciones médicas de aquella comunidad fronteriza.

EN TAL EVENTO, García Cabeza de Vaca, dijo a los profesionistas de la salud que, “me da mucho gusto estar aquí en Nuevo Laredo, con ustedes”, reconociendo sin temor a equivocarme que, ustedes, “son parte y esencia de uno de los sectores más importantes que tienen los gobiernos”, porque debe entenderse que, “el sector salud juega un papel importante”, para que el desarrollo de nuestro estado, continúe a paso firme y con ello, lograr el desarrollo de nuestro estado y de toda la geografía nacional.

OTRO DETALLE QUE me llamó poderosamente la atención es que, en un marco sensible y respetuoso, pero de suma admiración, el Gobernador Cabeza de Vaca, dijo a los enfermeros que, “ustedes se distinguen por el gran trato humano y generoso que brindan a los pacientes y la verdad “eso no se compra con nada”, remarcó el ejecutivo estatal, quien más adelante, urgió a los presentes a que, “en un marco de granítica unidad”, sigamos trabajando para que Tamaulipas, siga siendo uno de los mejores estado de todo México.

